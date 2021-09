Semaine de la Ryder Cup après le report de la pandémie

En ces temps de pandémie, aussi sans âme soit-il, le sport a pris l’habitude de poursuivre son activité avec des stades et des pavillons vides. Même le plus grand événement, le Jeux olympiques, a finalement eu lieu à Tokyo pas de spectateurs dans les tribunes.

Cependant, s’il y a une compétition qui n’a pas de sens à jouer sans public, c’est la Ryder cup, où la passion et la communion entre joueurs et supporters font partie du paysage tout comme la photo finale des champions.

Pour cette raison, le report de 2020 à 2021 l’an dernier était presque une évidence pour le Ryder, qui apparaît enfin cette semaine à l’horizon trois ans après la fabuleuse édition disputée en Paris’2018. Là, l’équipe européenne a retrouvé le titre avec l’une de ses victoires les plus importantes (17,5-10,5) pour souligner sa prééminence de ces dernières années sur États Unis.

Du vendredi au dimanche, l’Europe rendra visite cette fois en Détroit de sifflement, au Kohler (Wisconsin), avec l’approbation d’avoir remporté quatre victoires lors des cinq dernières Ryder Cups, une domination qui s’élève à sept titres dans les neuf éditions disputées au 21e siècle.

« L’équipe européenne semble assumer ce rôle et cette mentalité d’espoir et l’utiliser à son avantage, jouer à domicile ou aux États-Unis. Avec cela, il a un sentiment de liberté, que personne ne s’attend à ce qu’il gagne, ce qui lui permet d’aller sur le terrain et de jouer librement. Je pense que vous voyez cela encore et encore dans chaque édition du Ryder », dit-il. Justin Léonard, ancien joueur américain de Ryder.

Cette analyse s’inscrit dans le duel de cette année. Bien qu’ils soient champions en titre et disposent d’une équipe plus expérimentée, les joueurs européens ne sont pas favoris en 2021 car il est difficile de gagner sur un sol rival – seulement quatre victoires aux États-Unis – et les Américains forment un ‘Équipe de rêve’ avec huit top-10 dans son alignement de 12, ce qui en dit long sur sa forme : Dustin Johnson (2e), Collin Morikawa (3e), Patrick Cantlay (4e), Xander Schauffele (5e), ​​Justin Thomas (6e), Bryson DeChambeau (7e), Tony Finau (9e) et Brooks Koepka (10e).

Le capitaine européen Padraig Harrington avec la Ryder Cup et certains de ses joueurs

.

En revanche, Jon Rahm (1er) est le seul top 10 européen et seuls trois autres coéquipiers figurent dans le top 20 (Viktor Hovland, Rory McIlroy et Tyrrell Hatton). Cependant, l’importance du classement est floue dans le Ryder, une compétition comme peu d’autres ouverte à l’incertitude et aux états de grâce de tout joueur, peu importe à quel point leur présence est inattendue.

L’expérience est un diplôme et, en ce sens, l’Europe est forte : les 12 hommes de Padraig Harrington, 34 ans, cumule 168 matchs de Ryder Cup pour seulement 49 joueurs de Steve Stricker, qui compte six nouveaux venus dans ses rangs (trois européens), la moitié d’une équipe moyenne de 29 ans.

Seulement quatre victoires européennes aux USA.

L’Europe n’a remporté que quatre fois la Ryder Cup aux Etats-Unis, preuve de la difficulté de revalider le titre à Whistling Straits. Bien sûr, ces quatre victoires sont du golf moderne, puisqu’elles se sont produites lors des huit dernières éditions disputées aux États-Unis, chasse gardée des Européens jusqu’à ce qu’elles soient imposées pour la première fois en 1987 à Muirfield. Les autres triomphes : 1995, 2004 et 2012.

Jon Rahm et Sergio Garcia, deux golfeurs taillés pour briller au Ryder, sont à nouveau les deux Espagnols de l’équipe européenne, complétée par six Anglais, un Nord-Irlandais, un Irlandais, un Norvégien et un Autrichien. Ce n’est pas le début d’une blague. C’est la Ryder Cup, il est sérieux et c’est sa semaine.