Semaine de quatre jours : l’essai en Islande d’heures plus courtes avec le même salaire suscite une demande britannique sur Twitter | Royaume-Uni | Nouvelles

Les essais ont eu lieu entre 2015 et 2019 et ont vu les travailleurs rémunérés de la même manière pour des heures plus courtes. Les résultats ont montré que la productivité est soit restée la même, soit même améliorée.

L’essai mené par le conseil municipal de Reykjavík aux côtés du gouvernement national islandais comprenait un pour cent de la population active réduisant sa semaine de travail de 40 heures à 35-36 heures.

Les travailleurs ont déclaré se sentir moins stressés et leur équilibre travail-vie personnelle s’est amélioré.

Les gens se sont tournés vers Twitter pour partager leurs opinions sur le procès.

« Nous utilisons toujours un modèle de semaine de travail du 19e siècle malgré la technologie et la productivité du 21e siècle. Il est temps de mettre à jour notre façon de travailler », a déclaré un utilisateur britannique.

« Cinq jours et deux jours de repos, c’est un énorme déséquilibre. Quatre sur et trois seraient bien mieux », a déclaré un utilisateur du Royaume-Uni.

Un utilisateur des États-Unis a déclaré : « Une fois de plus, il a rappelé qu’un week-end de trois jours/semaine de travail de quatre jours ferait des choses incroyables pour notre bien-être collectif.

Un autre des États-Unis a écrit : « Encore un autre, ‘DUH ! Nous le disons depuis des décennies maintenant !'”

« Il est temps de rendre permanent le week-end de trois jours. Rien ne sera perdu, sauf beaucoup de misère », a écrit un troisième utilisateur américain.

Will Stronge, directeur de recherche chez Autonomy, a déclaré à la BBC : « Cette étude montre que le plus grand essai jamais réalisé au monde d’une semaine de travail plus courte dans le secteur public a été à tous égards un succès retentissant.

“Cela montre que le secteur public est mûr pour être un pionnier des semaines de travail plus courtes – et des leçons peuvent être tirées pour d’autres gouvernements.

“L’Islande a fait un grand pas vers la semaine de travail de quatre jours, fournissant un excellent exemple concret pour les conseils locaux et ceux du secteur public britannique qui envisagent de la mettre en œuvre ici au Royaume-Uni.”

L’année dernière, un sondage mené par Survaton a révélé que 63 % du public britannique est favorable au passage à une semaine de travail de quatre jours sans réduction de salaire.

Le sondage a révélé que seulement 12 pour cent étaient contre l’idée.

Suite au succès de l’essai, environ 86 pour cent des travailleurs en Islande ont commencé à négocier des contrats avec des horaires de travail réduits en permanence.

Gudmundur D Haraldsson, chercheur à l’Association for Sustainability and Democracy, a déclaré : « Le trajet de la semaine de travail plus courte en Islande nous dit qu’il est non seulement possible de travailler moins à l’époque moderne, mais qu’un changement progressif est également possible.

“Notre feuille de route pour une semaine de travail plus courte dans le secteur public devrait intéresser tous ceux qui souhaitent voir les heures de travail réduites.”