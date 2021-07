Semaine de travail de quatre jours SONDAGE : Souhaitez-vous soutenir le plan après le succès d’un essai majeur ? VOTER | Royaume-Uni | Nouvelles

Une analyse conjointe en Islande, menée par les groupes de réflexion Autonomy et l’Association pour la durabilité et la démocratie (Alda), a vu plus d’un pour cent de la population active du pays participer au grand programme pilote. Cela a réduit la semaine de travail normale à 35-36 heures mais sans aucune réduction du salaire global. L’essai, qui s’est déroulé de 2015 à 2019 et a impliqué plus de 2 500 personnes, a révélé que la productivité et le bien-être étaient stimulés et entraînent déjà des changements à long terme et permanents.

Plusieurs fédérations syndicales islandaises, qui négocient conjointement les salaires et les conditions de travail de la plupart des travailleurs du pays, ont maintenant commencé à négocier des heures de travail réduites.

Les chercheurs à l’origine du dernier essai ont prédit qu’à la suite de nouveaux accords conclus après la fin de l’essai, 86 pour cent de l’ensemble de la population active en Islande ont désormais des horaires réduits ou ont une flexibilité dans leurs contrats pour le faire.

Les essais, lancés par le conseil municipal de Reykjavik et le gouvernement islandais, ont vu une combinaison d’employés travaillant de neuf à cinq heures de manière traditionnelle et d’employés ayant des horaires de travail atypiques sur un large éventail de lieux de travail.

L’analyse des groupes de réflexion a révélé que le bien-être des participants s’était considérablement amélioré à travers une série d’indicateurs.

Il y a eu de grandes améliorations dans la plupart des groupes dans la perception du stress et de l’épuisement professionnel, ainsi que dans l’équilibre entre la santé et la vie professionnelle.

Les chercheurs ont déclaré qu’en conséquence, la productivité et la prestation de services étaient restées stables ou avaient augmenté dans la plupart des lieux de travail ayant participé au programme pilote.

Le directeur de la recherche d’Autonomy, Will Stronge, a déclaré: «Cette étude montre que le plus grand essai jamais réalisé au monde d’une semaine de travail plus courte dans le secteur public a été à tous égards un succès retentissant.

“Cela montre que le secteur public est mûr pour être un pionnier des semaines de travail plus courtes – et des leçons peuvent être tirées pour d’autres gouvernements.

LIRE LA SUITE: L’Irlande explose en raison d’un nouvel avertissement «étrange» au Royaume-Uni

“L’Islande a fait un grand pas vers la semaine de travail de quatre jours, fournissant un excellent exemple concret pour les conseils locaux et ceux du secteur public britannique qui envisagent de la mettre en œuvre ici au Royaume-Uni.”

Le chercheur d’Alda, Gudmundur D. Haraldsson, a ajouté : « Le trajet de la semaine de travail plus courte en Islande nous dit qu’il est non seulement possible de travailler moins à l’époque moderne, mais qu’un changement progressif est également possible.

“Notre feuille de route pour une semaine de travail plus courte dans le secteur public devrait intéresser tous ceux qui souhaitent voir les heures de travail réduites.”

La possibilité d’une semaine de travail réduite de quatre jours au Royaume-Uni a pris de l’ampleur récemment après que 45 députés de divers partis politiques aient signé une motion exhortant le gouvernement à créer une commission pour examiner l’idée.

A NE PAS MANQUER

Le projet spatial britannique OneWeb lance 36 nouveaux satellites pour rivaliser avec Musk [LATEST]

Le personnel du NHS qui travaille dur forcé par le SNP au sud de la frontière pour un traitement [REPORT]

Le supergroupe eurosceptique fait peur à l’establishment pro-européen [COMMENTS]

Mais le mois dernier, Downing Street a jeté de l’eau froide sur les suggestions selon lesquelles le pays pourrait profiter d’une semaine de travail de quatre jours en tant que « nouvelle normalité » après la pandémie.

Peter Cheese, président du groupe de travail flexible du gouvernement, a déclaré qu’il existe une “opportunité générationnelle” d’adapter les traditions d’emploi conventionnelles.

Il estime qu’une semaine de travail flexible pourrait devenir la “norme, pas une exception” et “peut et doit être considérée comme un mode de travail tout aussi acceptable qu’une semaine de travail plus standard de cinq jours”.

L’expert a affirmé que le Royaume-Uni devrait “s’éloigner” de la culture traditionnelle des neuf à cinq et adopter davantage l’équilibre que le travail à domicile a apporté à la vie des gens, en particulier pendant la pandémie.

Mais un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Il n’est pas prévu d’atteindre une semaine de travail de quatre jours au Royaume-Uni.

« Les employés et les employeurs doivent être en mesure de prendre les dispositions qui fonctionnent le mieux dans ces circonstances particulières.

“Mais nous nous engageons à consulter sur le travail flexible.

“C’est pourquoi nous recherchons les suggestions du président du groupe de travail du gouvernement.”