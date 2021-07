Semaine des changements dans EXATLON USA

Photo : Erasmus Provence

Le plus grand défi vient des arènes de la cinquième saison à Exatlon aux États-Unis à partir de ce soir, le 1er juillet. Ici, la ténacité des équipes Famous et Contender sera mise à rude épreuve une fois qu’elles devront lutter contre le vent et pousser leur corps à bout pour remporter la victoire sur ce circuit incontournable et exigeant appelé « Amphibian ». Nul doute qu’au fil des jours, les défis et les situations deviennent de plus en plus inattendus.

Le circuit amphibie : de quoi s’agit-il ?

Les porte-parole d’Exatlon États-Unis nous ont expliqué en détail tout ce qui concerne ce Circuit Amphibie que les athlètes qui continuent dans les sables féroces de la République Dominicaine, pourront traverser à partir d’aujourd’hui, dans la vidéo, Frederik indique que « Tout commence dans le hauteurs”, avec une chute libre d’une plate-forme à une piscine, où les deux athlètes tomberont puis sortiront et passeront à l’étape suivante par une échelle.

Ils prendront une clé géante qui actionnera un mécanisme et ouvrira les jets d’eau dans un couloir qu’ils devront traverser en portant un guidon géant, qu’ils utiliseront ensuite pour ouvrir une porte qui sera ce qui les mènera au niveau supérieur .

Plus tard, ils tireront une corde qui fera tourner une roue géante, qui ne bougera que s’ils marchent sur un bouton. La translation de la roue passera par un drapeau qu’ils devront prendre, puis frappera la surface métallique avec un marteau qui allumera la lumière de l’aquarium géant. Là, ils doivent tirer sur un levier qui actionnera les gilets de sauvetage, et courir immédiatement vers le toboggan qui les mènera à la dernière piscine.

Là, ils devront nager à contre-courant et atteindre le “Air Tunnel” où ils devront pousser une porte, sortir de là et enfin atteindre la zone de visée, où, comme nous le savons déjà, tout sera défini.

Semaine des changements à Exatlon États-Unis

Avec le nouveau « Circuit amphibie », de nouveaux renforts arrivent également qui viennent compléter la compétition cette semaine. La situation de ces incorporations a généré toute une controverse dans les réseaux sociaux, où ils assurent qu’à ce stade, la compétition est déjà à un niveau très avancé pour recevoir plus d’athlètes qui arrivent en République dominicaine avec une perspective nouvelle et différente, par rapport à qui sont toujours en compétition, depuis sa création en janvier dernier.

Les nouveaux renforts ajoutés à Exatlon États-Unis sont :

Cette fois, tout sera différent. Les filles qui arriveront en renfort seront vêtues de noir. Ici, les célébrités et les candidats pourront voir les compétences et les capacités de chacun d’entre eux. Ensuite, les célèbres et les concurrents s’affronteront à 10 points, et celui qui gagne, peut choisir l’une des filles et l’autre ira à l’autre équipe qui a perdu. Nous les présentons ici :

Diane Juarez, Fille de 22 ans née à Celaya, Guanajuato, joue au football depuis l’âge de quatre ans et dirige l’équipe de cross-country de son école. Diana a toujours couru plus de 150 miles par semaine, une discipline qui a changé sa vie et qui a ensuite conduit à l’athlétisme. Sa passion pour l’haltérophilie l’a amenée à devenir entraîneur personnel. Il considère que la compétition à Exatlón États-Unis sera une grande opportunité et un défi pour montrer sa force.

Généris Romero, 25 ans, est un athlète vénézuélien spécialisé dans le 100 mètres haies et le saut en longueur. Il a remporté la médaille d’or aux Jeux sud-américains de 2018. Son intérêt à faire partie d’Exatlón États-Unis est né après avoir visionné une vidéo sur la compétition sur YouTube. Ses parents ne savent pas qu’elle a rejoint la compétition pour les surprendre lorsqu’ils la voient dans l’émission.

