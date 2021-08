Semaine des malheurs de la NASA: pourquoi le premier échantillon de Mars a échoué, le lancement du Boeing Starliner retardé indéfiniment

La NASA a connu de meilleures semaines.

Dans un rapport récent, le bureau de l’inspecteur général (OIG) de la NASA a déclaré que son objectif d’atterrir des humains sur la lune d’ici 2024 dans le cadre de son programme Artemis n’est “pas réalisable”.

Vendredi, des responsables de l’agence et de Boeing ont déclaré que le vol d’essai très attendu du Boeing Starliner serait retardé de plusieurs mois, peut-être jusqu’en 2022.

Le coupable était un problème de valve et la capsule de Starliner devrait être retirée et renvoyée au hangar du Kennedy Space Center en Floride pour réparation.

Neuf des 13 vannes dans lesquelles de l’humidité s’était infiltrée ont été réparées, tandis que quatre nécessitent plus de travail. Il existe des dizaines de vannes reliées à des propulseurs nécessaires à la mission.

Le Starliner devait être lancé vers la Station spatiale internationale (ISS) la semaine dernière, transportant le mannequin “Rosie the Rocketeer”.

Une fusée Atlas V de United Launch Alliance se dresse sur le complexe de lancement spatial 41 de la station spatiale de Cap Canaveral avec le vaisseau spatial CST-100 Starliner de Boeing prêt pour une autre tentative de vol d’essai non piloté vers la Station spatiale internationale, le lundi 2 août. 2021, à Cap Canaveral, en Floride. La nouvelle date de lancement est prévue pour mardi. (Photo AP/John Raoux)

Dans un communiqué, Boeing a déclaré qu’il “désempilerait son Starliner CST-100 de la fusée Atlas V et renverrait le vaisseau spatial à l’installation de traitement des équipages et des cargaisons commerciales (C3PF) pour un dépannage plus approfondi de quatre vannes du système de propulsion qui restent fermées après la dernière Lancement nettoyé de mardi.”

La relocalisation du vaisseau spatial, a écrit la société aérospatiale, obligerait Boeing, la NASA et United Launch Alliance à choisir une nouvelle date de lancement une fois le problème résolu.

“Le succès de la mission dans les vols spatiaux habités dépend de milliers de facteurs réunis au bon moment”, a déclaré John Vollmer, vice-président et directeur de programme du programme d’équipage commercial de Boeing dans un communiqué. “Nous continuerons à travailler sur le problème depuis l’usine Starliner et avons décidé de nous retirer de cette fenêtre de lancement pour faire place à d’autres missions prioritaires nationales.”

“Nous sommes évidemment déçus”, a déclaré Vollmer aux journalistes vendredi. “Nous effectuerons ce test lorsque nous serons prêts à le faire et que nous le ferons en toute sécurité.”

Kathy Lueders, administratrice associée de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, a déclaré que la situation était “un autre exemple de la raison pour laquelle ces missions de démonstration sont si importantes pour nous … pour nous assurer que nous avons essoré le système avant de mettre nos équipages”.

Cette image composite du premier trou de forage percé par le rover Perseverance de la NASA sur Mars a été générée à l’aide de plusieurs images prises par l’imageur WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering) du rover. Le trou de forage a un diamètre de 1,06 pouce (2,7 centimètres). Sous-système de l’instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals), WATSON peut documenter la structure et la texture d’une cible forée, et ses données peuvent être utilisées pour dériver des mesures de profondeur. L’image a été prise le 165e jour martien de la mission, ou sol, la nuit afin de réduire l’auto-ombrage dans le trou de forage qui peut se produire pendant l’imagerie de jour. Certaines LED blanches de WATSON ont illuminé le trou de forage. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a construit et gère les opérations de persévérance et d’ingéniosité pour l’agence. Caltech à Pasadena, en Californie, gère JPL pour la NASA. WATSON a été construit par Malin Space Science Systems (MSSS) à San Diego et est exploité conjointement par MSSS et JPL. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Une capsule similaire a connu des problèmes logiciels en 2019 qui l’ont empêchée d’atteindre l’ISS.

“Probablement trop tôt pour dire si c’est cette année ou non”, a déclaré Vollmer.

Au début de la semaine, l’équipe de la mission Perseverance Rover du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA travaillait pour déterminer ce qui n’allait pas lors de leur première tentative d’échantillonnage de la roche et du régolithe martiens.

La croyance initiale, selon la responsable du projet Persévérance, Jennifer Trosper, était que la cible rocheuse n’avait pas réagi comme prévu lors du carottage.

Au début de la semaine, les chercheurs ont déclaré que leurs équipes scientifiques et techniques pensaient que la roche était à blâmer.

“Les équipes scientifiques et techniques pensent que le caractère unique de cette roche et ses propriétés matérielles sont les principaux[contributeurs”àladifficultéd’enextraireunecarotte”aécritLouiseJanduraingénieureenchefduJPLpourl’échantillonnageetlamiseencachedansunblogdu11aoûtPublier[contributors’tothedifficultyinextractingacorefromit”JPLChiefEngineerforSampleandCachingLouiseJandurawroteinanAugust11blogpost

La figure 1 montre la région « South Séítah » du cratère Jezero, capturée par l’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA lors de son 11e vol le 4 août 2021. En bas au centre de l’image se trouve l’ombre d’Ingenuity. Au-dessus, vers le haut du cadre – juste au-delà du champ de dunes et à droite du centre – se trouve le rover Perseverance (le point blanc brillant). (NASA/JPL-Caltech)

Avec une tentative à leur actif, l’équipe a décidé de se rendre dans la région sud de Séítah du cratère Jezero de la planète rouge.

“D’après l’imagerie par rover et hélicoptère à ce jour, nous y rencontrerons probablement des roches sédimentaires qui, selon nous, s’aligneront mieux sur notre expérience de test terrestre”, a écrit Jandura.

La prochaine tentative d’échantillonnage est prévue pour début septembre.

“Le matériel a fonctionné comme commandé mais la roche n’a pas coopéré cette fois. Cela me rappelle encore une fois la nature de l’exploration. Un résultat spécifique n’est jamais garanti, peu importe combien vous vous préparez”, a-t-elle déclaré. “Malgré ce résultat, la science et l’ingénierie ont progressé. Nous avons réalisé la première séquence autonome complète de notre système d’échantillonnage sur Mars dans les contraintes de temps d’un seul Sol. Cela est de bon augure pour le rythme de notre campagne scientifique restante. Nous sommes impatients de la prochaine tentative d’échantillonnage à South Seitah, prévue début septembre.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.