Semaine des protéines : rôle de la nutrition et des protéines dans la forme physique, l’immunité et la qualité de vie

Il est temps de comprendre l’association étroite de la nutrition avec la qualité de vie.

Dr Geeta Dharmatti

Il ne fait aucun doute que la nutrition joue un rôle vital pour une vie plus saine et plus heureuse. La pandémie de cette année a fait prendre conscience à chacun de l’importance de travailler sur la nutrition et une bonne immunité. Les données sur les infections à Covid et son association avec la santé ont montré sa relation plus étroite avec les carences en nutriments, les maladies liées au mode de vie et son taux d’infections plus élevé. Il est temps de comprendre l’association étroite de la nutrition avec la qualité de vie.

La qualité de vie est atteinte avec un bien-être général en relation avec leur valeur, leur environnement, le contexte culturel et social dans lequel ils vivent et la nourriture a un rôle important à jouer dans ce processus.

Nous sommes liés à la nourriture de plusieurs manières, en dehors de la nourriture et de la satiété. C’est une partie de la célébration, des festivals et des émotions. La malnutrition est soit un manque d’accès à une alimentation saine, soit un accès excessif à la nourriture. Ce sont les deux côtés de la nutrition au-dessus et au-dessous. La surnutrition compromet notre qualité de vie avec de nombreux problèmes de santé. La malnutrition protéino-énergétique est une dénutrition qui doit être sérieusement étudiée pour résoudre les problèmes de nutrition.

La nutrition de manière holistique doit être considérée comme une alimentation équilibrée qui a été divisée en 6 groupes d’aliments. – Les macros comme les glucides, les protéines, les graisses et les micros comme les vitamines, les minéraux et l’eau. Des outils tels que l’assiette bien manger, la pyramide alimentaire, etc. nous aident à apprendre les habitudes alimentaires saines. La littératie nutritionnelle est importante pour que chaque individu travaille à une bonne santé. Une bonne santé est une approche holistique vers une bonne qualité de vie.

L’énergie est vitale pour que tous les individus maintiennent une bonne santé et un bien-être. La nutrition est essentielle pour fournir de l’énergie. Ce corps énergétique doit travailler sur les besoins internes du corps et sur la santé cellulaire pour une bonne immunité. Les aliments énergétiques sont les féculents, les céréales, les sucres et les graisses. Ceux-ci devraient être consommés selon les besoins énergétiques de notre corps. Ils épargnent également des protéines pour la musculation et les fonctions cellulaires d’autres corps.

En ce qui concerne les protéines, elles constituent une partie importante de notre alimentation et un constituant important contribuant à notre qualité de vie. Les besoins en protéines varient en fonction de l’âge, du sexe, du poids et de l’activité physique. Les besoins en protéines augmentent dans des conditions particulières comme la grossesse et l’allaitement. Pendant la maladie et la convalescence, les besoins en protéines augmentent. Les besoins moyens d’un adulte en bonne santé sont de 0,83 g de protéines par kg de poids corporel par jour. Par exemple, si le poids corporel d’une personne sédentaire ou modérément active est de 70kgs, il/elle aura besoin de 58-60g de protéines par jour en moyenne. Si une personne fait de l’exercice, de l’exercice ou des jeux intensifs, elle a besoin de plus de protéines. Les besoins en protéines augmentent également pendant la grossesse et l’allaitement ainsi que chez les enfants en pleine croissance. Lorsqu’une personne est malade, elle a besoin de plus de protéines pour faire face à la maladie et se rétablir.

Les protéines sont très importantes pour de nombreuses fonctions vitales du corps. Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines. Il existe 9 acides aminés essentiels. Ces acides aminés doivent être apportés par l’alimentation. Il est important d’avoir des protéines de bonne qualité qui donnent tous les acides aminés essentiels. Les régimes indiens ont culturellement un merveilleux mélange d’aliments qui compense l’acide aminé limitant et donne des protéines de bonne qualité. Pour le meilleur rapport équilibré de protéines dans l’alimentation, on dit qu’il a un rapport de 3 : 2,5 : 1 de Céréales : Protéines : Protéines de lait pour les végétariens. Nous devrions viser au moins 50 % de nos besoins en protéines de bonne qualité qui contiennent tous les acides aminés essentiels comme les protéines animales (produits laitiers, non végétaux, œufs et suppléments avec PDCAAS 1 ) . Le PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) est la protéine qui contient tous les acides aminés essentiels dans les quantités requises. Chacun de nous doit vérifier si notre alimentation contient 50 % de nos besoins en protéines animales. De même, la combinaison de protéines devrait être encouragée dans notre alimentation pour Ex : Idli + Sambar / Riz avec dal /Moong dal khichidi / Riz caillé / Curd Paratha. Ces combinaisons doivent être encouragées en quantités égales à celles des céréales.

Ces protéines de qualité aident à renforcer le système immunitaire et à renforcer la santé et le bien-être en général. L’activité physique a ses bienfaits sur la santé et le bien-être. Le corps a besoin de toutes sortes d’exercices comme l’endurance, la musculation, le cardio et la flexibilité pour une bonne forme physique. L’exercice doit être associé à de bonnes protéines et à une bonne nutrition pour de meilleurs résultats. La qualité de vie passe également par le maintien d’un bon rapport muscle/graisse. Bonne nutrition avec un bon contrôle des calories et un bon apport en protéines selon l’exercice pour la prévention des blessures et la forme physique.

Le monde d’aujourd’hui doit travailler sur une bonne qualité de vie pour le bien-être général de la population. La qualité de vie signifie non seulement l’absence de maladie, mais aussi une bonne santé physique et mentale et un impact positif global sur la santé.

(La Dre Geeta Dharmatti est nutritionniste consultante et diététiste agréée. Les opinions exprimées sont personnelles)

