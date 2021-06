Semaine du 13 juin – .

Cela pourrait très bien être l’une des plus grosses semaines pour les nouvelles versions de Netflix jusqu’à présent en 2021. Six séries originales de Netflix sont de retour cette semaine, dont Elite (saison 4), Workin’ Moms (saison 5) et The Gift (saison 3) . Le nouveau film de Kevin Hart, Fatherhood, fait également ses débuts cette semaine.

Arrivées

dimanche 13 juin

Le diable ci-dessous

Imaginez un scientifique

Lundi 14 juin

Histoires courtes d’élite — SÉRIE NETFLIX

ÉLITE Short Stories, quatre nouvelles histoires qui se déroulent pendant l’été avant le début de la nouvelle année à Las Encinas.

Mardi 15 juin

ALE

Mangeons

Vie de crime

Power Rangers Dino Fury : Saison 1

Rhyme Time Town: Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Les meilleurs amis Daisy et Cole sont de retour pour plus de plaisir musical et d’aventure avec leurs copains de comptines, résolvant des problèmes avec le travail d’équipe et la créativité !

Monsieur! Non monsieur!

Détendez-vous – EXPÉRIENCE INTERACTIVE NETFLIX

Dans la foulée de Headspace Guide to Meditation et Headspace Guide to Sleep vient Unwind Your Mind, une expérience de pleine conscience entièrement interactive conçue pour être accessible à tout moment, n’importe où. Les voix familières du co-fondateur de Headspace Andy Puddicombe et de la directrice de l’enseignante de méditation et de pleine conscience Eve Lewis Prieto, reviennent pour offrir au spectateur trois chemins personnalisables : Méditation (une simple session guidée), Relax (pour une détente quotidienne) ou Dormir (pour calmer l’esprit et le corps avant de se coucher). Les téléspectateurs peuvent créer un chemin en fonction de leurs sentiments du moment et de leurs contraintes de temps, et le voyage du sommeil peut même se terminer par une histoire au coucher. Avec son animation accueillante et le style de communication réfléchi qui a rendu l’application Headspace appréciée par des millions de personnes, Unwind Your Mind est un outil indispensable pour quiconque cherche à démarrer ou à approfondir sa relation avec une pratique de méditation, ou peut-être tout simplement enfin passer une bonne nuit du repos.

Workin’ Moms : Saison 5 — SÉRIE NETFLIX

Quatre nouvelles mamans jonglent avec la séparation, les rendez-vous, le travail et l’éducation des enfants dans la cinquième saison de cette comédie qui fait grimacer.

mercredi 16 juin

Lowriders

Penguin Town — DOCUMENTAIRE NETFLIX

Dans une ville sud-africaine pittoresque, un groupe éclectique de manchots menacés se rassemble pour trouver des partenaires, élever une famille et se mêler à la population locale.

Patins d’argent — NETFLIX FILM

Sur les rivières et les canaux gelés de Saint-Pétersbourg, un petit voleur sur patins réchauffe le cœur d’une fille d’aristocrate alors que des forces tentent de les séparer.

Jeudi 17 juin

Black Summer : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

L’hiver s’accompagne de nouveaux défis de sang-froid pendant l’apocalypse zombie alors que des charognards frénétiques et des milices violentes combattent les morts et les désespérés.

Le cadeau : Saison 3 — SÉRIE NETFLIX

Cherchant à atteindre sa fille Aden, Atiye fait face à un dilemme déchirant alors que les forces obscures tentent d’exploiter les pouvoirs cosmiques d’Aden pour provoquer la destruction.

Liste de lecture de l’hôpital : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

C’est une autre saison de jours extraordinaires pour les médecins et les patients à l’intérieur d’un hôpital, où la naissance, la mort et tout le reste coexistent.

Katla — SÉRIE NETFLIX

En Islande, après que le volcan sous-glaciaire Katla ait été en éruption constante pendant une année entière, Gríma est toujours à la recherche de sa sœur disparue qui a disparu le jour où l’éruption a commencé. Alors que son espoir de retrouver son corps s’estompe, les habitants des environs commencent à recevoir la visite d’invités inattendus. Il pourrait y avoir quelque chose de caché sous le glacier que personne n’aurait jamais pu prévoir.

Livre de jeu Silver Linings

vendredi 18 juin

Une famille — FILM NETFLIX

Accueilli par les yakuzas dès son plus jeune âge, Kenji jure allégeance à son patron de la vieille école, s’engageant à respecter le code de la famille au milieu d’une époque en constante évolution.

Élite : Saison 4 — SÉRIE NETFLIX

Un directeur strict et quatre nouveaux étudiants arrivent à Las Encinas, apportant un assaut d’enchevêtrements romantiques, des rumeurs intenses et un nouveau mystère.

Paternité — FILM NETFLIX

Après la mort subite de sa femme, un nouveau père (Kevin Hart) assume la tâche la plus difficile au monde : la parentalité. Basé sur une histoire vraie de perte et d’amour.

Jagame Thandhiram — FILM NETFLIX

Lorsqu’un gangster intelligent et insouciant est recruté pour aider un seigneur du crime étranger à vaincre un rival, il est pris au dépourvu par les dilemmes moraux qui s’ensuivent.

La vie rationnelle — SÉRIE NETFLIX

Toujours du genre à choisir la raison plutôt que l’émotion, une femme se débat lorsqu’elle est attirée par deux hommes très différents, tout en naviguant dans l’injustice au travail.

Les locations de vacances les plus étonnantes au monde — SÉRIE NETFLIX

Sur un budget, prêt à faire des folies ou simplement besoin d’un nouvel endroit ? Trois voyageurs visitent des locations à court terme dans le monde entier et partagent des conseils pour des séjours formidables.

samedi 19 juin

Néanmoins — SÉRIE NETFLIX

Elle ne croit pas en l’amour mais veut quand même une relation. Il pense que les relations sont un problème mais veut flirter. Peuvent-ils tous les deux obtenir ce qu’ils veulent ?

départs

Jeudi 17 juin

Bob Lazar : Zone 51 et soucoupes volantes

