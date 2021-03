Semaine du 14 mars – BGR

Il y a des tonnes de films et d’émissions intéressants à venir sur Netflix cette semaine, mais le nouveau stand-up spécial de Nate Bargatze est en haut de la liste pour moi. Son dernier spécial, L’enfant du Tennessee, est l’un de mes favoris de ces dernières années, et j’ai hâte de voir ce qu’il a concocté pour sa dernière heure. Cette semaine marque également l’arrivée de Gaufres + Mochi, qui est une émission de cuisine mettant en vedette nul autre que l’ancienne première dame Michelle Obama.

Arrivées

Dimanche 14 mars

Lundi 15 mars

Bakugan: Alliance blindée

Le BFG (2016)

Le dernier blockbuster (2020)

Le royaume des pirates perdus – NETFLIX ORIGINAL Les vrais pirates des Caraïbes pillent violemment les richesses du monde et forment une république étonnamment égalitaire dans cette série documentaire.

Zéro Chill – FAMILLE NETFLIX 🇬🇧 La talentueuse patineuse artistique adolescente Kayla est obligée de tout laisser derrière elle lorsque sa famille suit son frère jumeau, Mac, dans une prestigieuse académie de hockey.



Mardi 16 mars

RebellComedy: Tout droit sorti du zoo – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX 🇩🇪 Les bandes dessinées de RebellComedy montent sur scène et abordent des sujets tels que les identités erronées, le gamin «drôle» et l’étoile de mer anatomiquement intéressante.

Sauvages (2012)

Gaufres + Mochi – FAMILLE NETFLIX De curieux potes marionnettes Waffles et Mochi parcourent le monde à la découverte des merveilles de la nourriture et de la culture tout en apprenant à cuisiner avec des ingrédients frais.



Mercredi 17 mars

Jeudi 18 mars

B: Le début de la succession – NETFLIX ANIME 🇯🇵 Lorsque Keith est enlevé et qu’un ami du passé de Koku refait surface, Killer B revient et tout le monde est entraîné dans un complot impliquant la couronne.

Cabras da Peste – FILM NETFLIX 🇧🇷 Deux flics totalement dépareillés de différents États brésiliens sont obligés de travailler ensemble pour affronter un gang opérant dans leurs deux pays d’origine.

Illusions mortelles (2021)

Le film Fluffy (2014)

Nate Bargatze: le plus grand américain moyen – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX Le comédien, acteur et animateur de podcast Nate Bargatze est de retour avec sa deuxième émission spéciale d’une heure sur Netflix, Nate Bargatze: The Greatest Average American. Nate réfléchit à son appartenance à la génération Oregon Trail, à sa rencontre avec sa femme alors qu’il travaillait chez Applebee’s et aux moments hilarants d’être père et mari.

Skylines (2020)

Vendredi 19 mars

Alien TV: Saison 2 – FAMILLE NETFLIX 🇨🇦 Les journalistes extraterrestres Ixbee, Pixbee et Squee reviennent sur Terre, où ils découvrent des coutumes et des inventions humaines plus étranges comme les trains et la mode.

Confort campagnard – FAMILLE NETFLIX Une jeune chanteuse de country en herbe trouve le groupe qui lui manquait lorsqu’elle prend un emploi de nounou pour une famille de talent musical.

Formule 1: Drive to Survive: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL Au cours d’une saison 2020 raccourcie, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo et d’autres pilotes de haut niveau poursuivent des drapeaux à damier alors que COVID-19 bouleverse le monde.

Sky Rojo – NETFLIX ORIGINAL 🇪🇸 Fuyant leur souteneur et ses acolytes, trois femmes se lancent dans un voyage sauvage et fou à la recherche de la liberté. Par les créateurs de «Money Heist».



Samedi 20 mars

départs

Dimanche 14 mars

Conséquences (2017)

Films Marvel et ESPN présents: 1 sur 1: Genesis

La mission (2016)

L’étudiant (2017)

Lundi 15 mars

Mardi 16 mars

Deep Undercover: Collections 1-3

Love Dot Com: L’expérience sociale (2019)

Livre de jeu Silver Linings (2012)

Mercredi 17 mars

Tout sur Nina (2018)

Viens me trouver (2016)

Samedi 20 mars

Conor McGregor: notoire (2017)

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d'horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales arrivant et partant de Netflix.

