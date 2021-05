Semaine du 16 mai – .

La qualité des superproductions d’action à gros budget de Netflix a considérablement varié au fil des ans, du désastre qui a été brillant au succès fulgurant d’Extraction. Cette semaine, fraîchement sorti de sa véritable vision de Justice League sur HBO Max, Zack Snyder tentera de rejoindre la liste des films originaux Netflix bien accueillis avec Army of the Dead. Le remake de Dawn of the Dead étant son premier long métrage, un nouveau film de zombies semble être un ajustement parfait.

En plus de l’aventure zombie heist de Zack Snyder, Netflix lance également la deuxième saison de Who Killed Sara? – un thriller espagnol qui a trouvé un public international lorsque la première saison a frappé Netflix en mars.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi – achetez-les pour seulement 4,72 $ chacune! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 18,89 $ Vous économisez: 8,10 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: ECHE76M7 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Arrivées

Dimanche 16 mai

Mardi 18 mai

Sardar Ka Petit-fils – FILM NETFLIX 🇮🇳

La mission d’un petit-fils dévoué de réunir sa grand-mère malade avec sa maison ancestrale se transforme en une affaire transfrontalière compliquée et comique.

Mercredi 19 mai

Les derniers jours

Sabotage

Crime dans les petites villes

Qui a tué Sara?: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇲🇽

Pour se venger, Álex devra mettre en lumière le côté sombre de sa sœur – et accepter le fait qu’il n’a jamais connu la vraie Sara.

Jeudi 20 mai

Détester Peter Tatchell

Spécial: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Maintenant à moitié séparé de sa mère, Ryan continue d’explorer le monde seul, avec tous les hauts et les bas complexes que la vie et l’amour ont à offrir.

Spy Kids: tout le temps du monde

Vendredi 21 mai

Armée des morts – FILM NETFLIX

Après une épidémie de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires prend le pari ultime en s’aventurant dans la zone de quarantaine pour le plus grand braquage de tous les temps.

Jurassic World Camp Crétacé: Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

Les campeurs adolescents d’Isla Nublar reviennent pour une autre saison de collaboration pour échapper à l’île des dinosaures en liberté.

Le voisin: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇪🇸

Juste au moment où Javi pense qu’il a vaincu en tant que super-héros de la Terre, les défis surgissent d’un concurrent improbable … et de certains visiteurs extraterrestres.

Samedi 22 mai

Sam Smith: Love Goes – En direct aux studios Abbey Road

départs

Mardi 18 mai

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales arrivant et partant de Netflix. En attendant, vérifiez tout va et vient sur Netflix en mai, aussi bien que calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

Top Deal du jour Alerte d’affaire: les acheteurs d’Amazon grouillent pour obtenir ce drone à caméra 2K qui se replie aussi petit qu’un smartphone Prix courant: 79,99 $ Prix: 64,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (19%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.