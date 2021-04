Semaine du 18 avril – .

Avril a été un autre mois relativement lent pour Netflix, mais cette semaine devrait être beaucoup plus excitante, avec la série fantastique Shadow and Bone faisant ses débuts vendredi. Comme nous l’avons expliqué plus tôt cette semaine, Shadow and Bone – basé sur les romans de Leigh Bardugo – a l’étoffe de notre prochaine obsession, et avec plus de livres à adapter dans les années à venir, Netflix pourrait avoir un autre succès de la taille de Stranger Things sur son mains.

Arrivées

Dimanche 18 avril

Luis Miguel – La série: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇲🇽

Alors que sa carrière monte en flèche, Luis Miguel se débat avec sa vie de famille au milieu d’une série de trahisons, de révélations déchirantes et d’une perte écrasante.

Lundi 19 avril

Mlle Sloane

Masques PJ: Saison 3

Mardi 20 avril

Izzy’s Koala World: Saison 2 – FAMILLE NETFLIX 🇦🇺

Lorsqu’un koala a besoin d’aide, Izzy Bee et sa famille sont là – et avec les incendies extrêmes de l’Australie qui font des ravages, leurs soins sont plus que jamais nécessaires!

Mercredi 21 avril

Zéro – NETFLIX ORIGINAL 🇮🇹

Un adolescent timide avec l’extraordinaire pouvoir de devenir invisible se joint au combat pour défendre son quartier malgré le désir de s’échapper pour poursuivre son rêve.

Jeudi 22 avril

La vie en couleur avec David Attenborough – DOCUMENTAIRE NETFLIX

En primeur ce Jour de la Terre, dans une nouvelle série époustouflante en trois parties, David Attenborough parcourt le monde des forêts tropicales du Costa Rica aux Highlands enneigés écossais pour révéler les façons extraordinaires et inédites dont les animaux utilisent la couleur. En utilisant une technologie de caméra révolutionnaire créée spécifiquement pour cette série, les téléspectateurs découvriront comment les couleurs invisibles à l’œil humain jouent un rôle vital dans les interactions avec les animaux. Des signaux ultraviolets apparemment magiques sur les ailes d’un papillon au but surprenant mais crucial derrière les rayures d’un tigre du Bengale, un monde caché de couleurs attend d’être découvert.

Passager clandestin – FILM NETFLIX

Lors d’une mission dirigée vers Mars, un passager clandestin involontaire cause accidentellement de graves dommages aux systèmes de survie du vaisseau spatial. Face à la diminution des ressources et à une issue potentiellement fatale, l’équipage est contraint de prendre une décision impossible.

Vendredi 23 avril

Heroes: Silence et Rock & Roll

Ombre et os – NETFLIX ORIGINAL

Les forces des ténèbres conspirent contre la cartographe orpheline Alina Starkov lorsqu’elle libère un pouvoir extraordinaire qui pourrait changer le destin de son monde déchiré par la guerre.

Dites-moi quand – FILM NETFLIX 🇲🇽

Workaholic Will met sa vie banale à Los Angeles en suspens pour réaliser le dernier souhait de son grand-père: visiter les sites les plus emblématiques de Mexico et tomber amoureux.

départs

Lundi 19 avril

Mardi 20 avril

Mercredi 21 avril

The Great British Baking Show: Masterclass: Seasons 1-3

Jeudi 22 avril

Liv et Maddie: saisons 1-4

Vendredi 23 avril

Samedi 24 avril

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales arrivant et partant de Netflix. En attendant, vérifiez tout va et vient sur Netflix en avril, aussi bien que calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

