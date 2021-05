Semaine du 2 mai – .

Amazon Prime Video a The Boys et Invincible, Disney + a WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, et maintenant Netflix a l’héritage de Jupiter. Dernier épisode de l’univers Millarworld, Jupiter’s Legacy raconte l’histoire des premiers super-héros du monde dans les années 1930 et de leur spawn surpuissant de nos jours.

Au-delà de l’héritage de Jupiter, Mark Millar a écrit Wanted, Kick-Ass et Kingsman, et il a écrit les bandes dessinées qui ont inspiré Captain America: Civil War et Logan. En d’autres termes, ce gars a des super-héros, et il vaudra la peine de garder un œil sur la dernière émission basée sur l’une de ses créations à venir sur Netflix plus tard cette semaine.

Top Deal du jour La plus grande vente d’appareils Amazon de 2021 est ici – vous ne croirez pas ces offres folles! Prix: 14,99 $ – 279,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Arrivées

Dimanche 2 mai

Mardi 4 mai

Le tueur de clou de girofle

Selena: la série: partie 2 – NETFLIX ORIGINAL

Alors que la carrière de Selena prend de l’ampleur, la chanteuse se bat pour rester fidèle à elle-même, passer du temps de qualité avec sa famille et développer ses activités.

Trash Truck: Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Hank, Trash Truck et les amis des animaux Walter, Donny et Mme Mona laissent leur imagination les emmener dans des aventures réconfortantes dans leur arrière-cour et au-delà!

Mercredi 5 mai

Encadrement John DeLorean

Les fils de Sam: une descente dans les ténèbres – DOCUMENTAIRE NETFLIX

L’affaire Son of Sam est devenue une obsession de toute une vie pour le journaliste Maury Terry, qui est devenu convaincu que les meurtres étaient liés à un culte satanique.

Jeudi 6 mai

Vendredi 7 mai

Girl from Nowhere: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇹🇭

Nanno est de retour, offrant une rétribution karmique à plus d’étudiants et de professeurs dans une nouvelle saison de cette série d’anthologies – et cette fois, elle n’est pas seule.

L’héritage de Jupiter – NETFLIX ORIGINAL

C’est la première génération de super-héros. Mais à mesure qu’ils passent le flambeau à leurs enfants, les tensions montent – et les anciennes règles ne s’appliquent plus.

Jalon – FILM NETFLIX 🇮🇳

Faisant récemment 500 000 kilomètres sur la route, un camionneur nouvellement endeuillé fait face à la menace de perdre l’emploi qui est venu le définir pour un nouveau stagiaire.

Monstre – FILM NETFLIX

Un adolescent talentueux impliqué dans un vol devenu meurtre se bat pour son innocence et son intégrité contre un système de justice pénale qui l’a déjà jugé.

Samedi 8 mai

Exploiter – NETFLIX ORIGINAL 🇰🇷

Enfermées dans une vie dorée de secrets et de mensonges, deux femmes d’une famille de conglomérats cherchent à renverser tout ce qui les empêche de trouver la vraie joie.

Sans sommeil

départs

Lundi 3 mai

Mercredi 5 mai

Jeudi 6 mai

Cité de Dieu: 10 ans plus tard

Verrouillage

Vendredi 7 mai

Les selectionnés

Maison à la fin de la rue

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales arrivant et partant de Netflix. En attendant, vérifiez tout va et vient sur Netflix en mai, aussi bien que calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

Top Deal du jour Tout le monde raffole de cette poêle antiadhésive – maintenant en vente pour seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.