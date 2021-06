Semaine du 20 juin – .

L’été a officiellement commencé dans l’hémisphère nord, et quelle meilleure façon de célébrer que de rester à l’intérieur et de regarder Netflix toute la semaine. Il y a une tonne de nouveaux films, documentaires et émissions originaux à venir sur le service de streaming cette semaine, y compris La route de glace, qui met en vedette Liam Neeson en tant que camionneur sur route de glace qui doit sauver une équipe de mineurs piégés.

Arrivées

mardi 22 juin

C’est pop — DOCUMENTAIRE NETFLIX

Des histoires inconnues occupent le devant de la scène alors que les hitmakers eux-mêmes – d’ABBA à T-Pain – explorent des dimensions de la musique pop dont vous ignoriez l’existence.

Mercredi 23 juin

Bon sur papier — FILM NETFLIX

Après des années à faire passer sa carrière avant l’amour, la comique de stand-up Andrea Singer est tombée sur l’homme parfait. Sur le papier, il coche toutes les cases mais est-il tout ce qu’il paraît être ?

La maison des fleurs : le film — FILM NETFLIX

Les frères et sœurs De La Mora concoctent un plan malicieux pour s’introduire dans leur ancienne maison familiale pour récupérer un trésor caché d’une importance considérable.

Meurtre sur la côte – DOCUMENTAIRE NETFLIX

En 1999, l’adolescente Rocío Waninkhof est assassinée. L’ex-compagne de sa mère, Dolores Vázquez, est suspectée. L’a-t-elle fait ? Une deuxième victime révèle la vérité.

Trop chaud à gérer : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

L’émission de rencontres sans rendez-vous la plus chaude du monde est de retour avec dix nouveaux célibataires sexy. Quiconque ose enfreindre les règles d’interdiction de baiser, de caresses lourdes et d’aucune sorte d’autosatisfaction verra le prix de 100 000 $ chuter plus rapidement que la libido de nos concurrents dans l’escapade de vacances la moins sexy de leur vie.

Jeudi 24 juin

Godzilla Singular Point — NETFLIX ANIME

Réunis par une chanson mystérieuse, un étudiant diplômé et un ingénieur mènent le combat contre une force inimaginable qui pourrait sonner le glas du monde.

Le réalisateur nu : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

Aujourd’hui connu comme le pionnier de l’industrie de la vidéo pour adultes, Toru Muranishi vise des sommets encore plus élevés – son rêve de diffuser du porno par satellite, mais son ego et ses ambitions croissants peuvent entraîner sa chute.

Le septième jour

Sisters on Track — DOCUMENTAIRE NETFLIX

Un portrait intime de l’enfance suivant trois sœurs déterminées à Brooklyn alors qu’elles courent contre toute attente dans un voyage vers l’espoir, l’appartenance et un avenir meilleur.

vendredi 25 juin

La liste A : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

Un groupe d’adolescents voit leur amitié et leur courage mis à l’épreuve sur une île mystérieuse où les morts ne meurent jamais.

La route de glace — FILM NETFLIX

Après l’effondrement d’une mine de diamants éloignée dans l’extrême nord du Canada, un conducteur de route de glace « gros camion » (Liam Neeson) doit mener une mission de sauvetage impossible au-dessus d’un océan gelé pour sauver les mineurs piégés. Aux prises avec le dégel des eaux et une énorme tempête, ils découvrent que la véritable menace est celle qu’ils n’ont jamais vue venir.

Sexe/Vie — SÉRIE NETFLIX

Sex/Life est l’histoire d’un triangle amoureux entre une femme, son mari et son passé qui jette un nouveau regard provocateur sur l’identité et le désir féminins.

samedi 26 juin

Wonder Boy — DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le couturier français Olivier Roustein fait une ascension remarquable au poste de directeur artistique de la marque Balmain, comme capté dans ce documentaire.

départs

Lundi 21 juin

samedi 26 juin

La vie secrète des animaux de compagnie 2

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales qui vont et viennent sur Netflix. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en juin, plus le calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

