Semaine du 23 mai – .

C’est le calme avant la tempête de juin pour Netflix cette semaine, mais il y a quelques nouveautés remarquables cette semaine que beaucoup de gens attendent avec impatience. En haut de cette liste se trouve la deuxième partie de la dernière saison de Lucifer, qui a été annulée par Fox après trois saisons et reprise pour deux saisons supplémentaires par Netflix. La troisième saison de La méthode Kominsky tombe également cette semaine, tout comme la première saison de l’anime Netflix Eden, réalisé par le réalisateur de Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Yasuhiro Irie.

Top Deal du jour Cette coque pour iPhone est fine et légère mais extra Tuff – maintenant elle est au prix le plus bas d’Amazon! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Arrivées

Mardi 25 mai

Mercredi 26 mai

Baggio: la queue de cheval divine – FILM NETFLIX

Une chronique des 22 ans de carrière de la star du football Roberto Baggio, y compris ses débuts difficiles en tant que joueur et ses profondes divisions avec certains de ses entraîneurs.

High on the Hog: Comment la cuisine afro-américaine a transformé l’Amérique – DOCUMENTAIRE NETFLIX

L’écrivain gastronomique Stephen Satterfield se lance dans un voyage culinaire vibrant et puissant qui célèbre le courage, l’art et l’ingéniosité du peuple afro-américain.

Bombardier à ongles: chasse à l’homme – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Ce documentaire raconte l’histoire des attentats à la bombe de Londres de 1999 qui visaient des minorités, et la course pour trouver l’extrémiste d’extrême droite derrière eux.

Jeudi 27 mai

Espace noir – NETFLIX ORIGINAL

Un détective voyou aux moyens peu orthodoxes mène une enquête sur un massacre commis par des assassins portant des masques de licorne dans un lycée israélien.

Miracle bleu – FILM NETFLIX

L’incroyable histoire vraie de Casa Hogar, la maison des garçons mexicains qui ont participé au plus grand tournoi de pêche au monde pour sauver leur orphelinat.

Eden – NETFLIX ANIME

Créé par Justin Leach («Ghost in the Shell 2»), Yasuhiro Irie («Fullmetal Alchemist») met en scène l’histoire de robots élevant le dernier enfant humain.

Soy Rada: Serendipity – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

La délicieuse bande dessinée argentine Agustín Aristarán (alias Soy Rada) est de retour, mettant cette fois l’accent sur la famille et la parentalité, la magie et la musique.

Vendredi 28 mai

Chien a eu des ennuis – FAMILLE NETFLIX

L’existence privilégiée d’un chien choyé nommé Trouble est bouleversée lorsqu’il se perd et doit apprendre à survivre dans les rues des grandes villes.

Lucifer: Saison 5 Partie 2 – NETFLIX ORIGINAL

Dans la partie B de la magnifique cinquième saison de Lucifer, Dieu lui-même vient sur Terre. Des secrets seront révélés, des sacrifices héroïques seront consentis et le monde ne sera plus jamais le même.

La méthode Kominsky: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Un nouveau chapitre se déroule pour Sandy alors qu’il fait face à une perte difficile, une obligation financière redoutable, une réunion importante et une relance de carrière majeure.

départs

Samedi 29 mai

Crime américain: saisons 1-3

Ma semaine avec Marilyn

Celui que j’aime

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales à venir et à venir sur Netflix. En attendant, vérifiez tout va et vient sur Netflix en mai, plus le calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

Top Deal du jour Nous ne pouvons pas croire que ces prises intelligentes populaires sont en vente pour seulement 3,62 $ chacune! Prix ​​courant: 28,99 $ Prix: 14,49 $ Vous économisez: 14,50 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode de coupon: YORMADPN Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission