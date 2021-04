Semaine du 25 avril – .

Je regarderai à peu près tout ce à quoi Phil Lord et Christopher Miller attachent leurs noms. Cloudy with a Chance of Meatballs et The Lego Movie sont tous deux des classiques animés modernes, tout comme Spider-Man: Into the Spider-Verse, qu’ils ont aidé à produire. Par conséquent, je n’ai pas d’autre choix que de regarder The Mitchells vs The Machines – un autre film d’animation sur lequel ils servent de producteurs – lorsqu’il sortira sur Netflix cette semaine.

Dans ce film, une famille dysfonctionnelle part en road trip et finit par devoir sauver le monde d’un soulèvement de robot tout en apprenant à s’entendre. De plus, il a une distribution de voix stellaire qui comprend Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Eric Andre, Fred Armisen, Conan O’Brien et Olivia Colman, pour n’en nommer que quelques-uns.

Arrivées

Mardi 27 avril

Août: Comté d’Osage

Bataille de Los Angeles

Fatma – NETFLIX ORIGINAL

Fatma (35 ans), une femme de ménage ordinaire, commet un meurtre inattendu en recherchant son mari disparu, Zafer, qui vient de sortir de prison. Les associés clandestins douteux de Zafer découvrent bientôt ce qu’elle a fait, et le seul moyen pour elle de survivre dans le monde de cet homme est de continuer à tuer. Elle s’en tire aussi – puisque personne ne la prend pour être plus qu’une femme de ménage ordinaire, elle devient un tueur invisible. En fin de compte, le meurtre devient une libération pour les années de lutte et de chagrin qu’elle avait réprimées, et une nouvelle partie de son identité à laquelle elle doit faire face.

Va! Va! Cory Carson: Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

Que ce soit en aidant ses amis ou en en faisant de nouveaux avec sa sœur Chrissy, Cory est toujours en mouvement et prêt pour toute aventure qui se présente à lui!

Mercredi 28 avril

Sexifier – NETFLIX ORIGINAL 🇵🇱

Tout en travaillant à la création d’une application sexuelle, une jeune femme et ses amis ont entrepris d’explorer le monde de l’intimité et d’en apprendre davantage sur eux-mêmes.

Guide de l’espace de tête pour dormir – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Apprenez tout sur le sommeil, votre relation avec lui et comment adopter des habitudes saines pour une nuit plus reposante dans Headspace Guide to Sleep. Au cours de sept épisodes animés, la directrice de Headspace de la méditation et de la pleine conscience, Eve Lewis Prieto, révèle la science derrière une bonne nuit de sommeil et fournit des conseils sur la façon d’obtenir le meilleur sommeil que vous ayez jamais eu. Chaque épisode de quinze minutes explore un aspect différent de notre relation avec le sommeil – comme l’insomnie, le stress, nos téléphones et même les somnifères – suivi d’une détente guidée conçue pour vous aider dans votre voyage vers un meilleur sommeil. Headspace Guide to Sleep est la deuxième de trois séries avec Headspace et Vox Media Studios, y compris Headspace Guide to Meditation, qui est maintenant en streaming, et une expérience interactive à venir.

Jeudi 29 avril

Choses entendues et vues – FILM NETFLIX

Un couple de Manhattan déménage dans un hameau historique de la vallée de l’Hudson et découvre que leur mariage a une obscurité sinistre, qui rivalise avec l’histoire de leur nouvelle maison. Basé sur le roman acclamé d’Elizabeth Brundage.

Yasuke – NETFLIX ANIME 🇯🇵

Il est venu d’Afrique et a combattu aux côtés d’un puissant seigneur féodal dans le Japon brutal du XVIe siècle. Ils l’ont appelé le Samouraï Noir, et il est devenu une légende.

Vendredi 30 avril

L’innocent – NETFLIX ORIGINAL 🇪🇸

Un meurtre accidentel conduit un homme dans un trou noir d’intrigues et de meurtres. Tout comme il trouve l’amour et la liberté, un coup de téléphone ramène le cauchemar.

Les Mitchells contre les machines – FAMILLE NETFLIX

Des humains qui vous ont apporté le Spider-Man primé aux Oscars: dans le Spider-Verse et le film LEGO vient The Mitchells vs The Machines, une comédie d’action animée sur une famille ordinaire qui se trouve au milieu de leur plus grande défi familial encore… sauver le monde de l’apocalypse robotique. Pas grand-chose, non? Tout commence lorsque Katie Mitchell, une étrangère créative, est acceptée dans l’école de cinéma de ses rêves et a hâte de quitter la maison et de retrouver «son peuple», lorsque son père épris de nature insiste pour que toute la famille la conduise à l’école et crée des liens pendant une dernier voyage sur la route totalement pas gênant ou forcé. Mais juste au moment où le voyage ne peut pas être pire, la famille se retrouve soudainement au milieu du soulèvement des robots! Tout, des téléphones intelligents aux chambres, en passant par les Furbys diaboliques, est utilisé pour capturer tous les humains de la planète. C’est maintenant aux Mitchell, y compris la maman optimiste Linda, le petit frère excentrique Aaron, leur carlin spongieux, Monchi, et deux robots amicaux mais simples d’esprit de sauver l’humanité.

Étoiles de compagnie – NETFLIX ORIGINAL

Suivez la société de gestion de talents Pets on Q alors qu’elle travaille avec les plus grands influenceurs animaliers sur les médias sociaux dans cette série de téléréalité.

The Unremarkable Juanquini: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇨🇴

Les familles Morales et Orduz sont dans une situation délicate sous le même toit. Mais le capitaine González est sur eux, peu importe où ils se cachent.

Samedi 1er mai

Les extraterrestres ont volé mon corps

Angelina Ballerina: Saison 5

Angelina Ballerina: Saison 6

Retour vers le futur

Retour vers le futur partie II

Retour vers le futur III

Barney et ses amis: Saison 13

Barney et ses amis: Saison 14

Meilleur des meilleurs

Mort à nouveau dans la pierre tombale

Date d’échéance

S’amuser avec Dick et Jane (2005)

G.I. Joe: L’élévation du cobra

Zone verte

Hachi: le conte d’un chien

JT LeRoy

Madagascar 3: les plus recherchés d’Europe

la rivière mystique

Ne cèdez jamais

Notting Hill

Saison ouverte

Resident Evil: Afterlife

Résident, mauvais, extinction

SMART Chase

Scarface

ASSIS DANS LIMBO

Stargate

État des lieux

La terre avant le temps

The Land Before Time II: The Great Valley Adventure

Les beaux os

Le slip pélican

La chose la plus douce

Les neuf verges entières (2000)

Assiégé

Taille profonde

Votre Altesse

Zack et Miri font un porno

Zombieland

départs

17 encore

Blackfish

Je ne peux pas attendre

Repaire des voleurs

Comment être un amateur de latin

Je suis une légende

Sauter le balai

Royaume: Saisons 1-3

Toc Toc

Palmiers dans la neige

Section

Mariée en fuite

Snowpiercer

Le frelon Vert

L’Indien dans le placard

Attendre

Samedi 1er mai

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales arrivant et partant de Netflix. En attendant, vérifiez tout va et vient sur Netflix en mai, aussi bien que calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

