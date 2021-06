Semaine du 27 juin – .

Il n’y a pas de moment plus excitant pour être abonné à Netflix que le début d’un nouveau mois. Juin se transforme en juillet cette semaine, et cela signifie qu’il y aura une tonne de nouveau contenu à venir, y compris des originaux comme America: The Motion Picture, Mobile Suit Gundam Hathaway et Fear Street Part 1, ainsi que des films et émissions sous licence comme The Karate Kid et Kung Fu Panda.

Arrivées

Lundi 28 juin

Les tuant doucement

Les sept péchés capitaux : le jugement du dragon — NETFLIX ANIME

Alors que Meliodas absorbe les commandements pour devenir le roi démon et sauver Elizabeth, Ban parcourt le purgatoire pour sauver l’âme de son capitaine.

mardi 29 juin

StarBeam : Saison 4 — FAMILLE NETFLIX

Lorsque les méchants sortent pour jouer, Zoey, élève de deuxième année, se transforme en StarBeam, un super-héros de la taille d’une pinte, pour sauver la situation.

mercredi 30 juin

Amérique : le film — FILM NETFLIX

Un George Washington brandissant une tronçonneuse fait équipe avec son frère amoureux de la bière, Sam Adams, pour vaincre les Britanniques dans un riff ironique sur la Révolution américaine.

Mentir et voler

Sophie: Un meurtre à West Cork – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Cette véritable série policière est basée sur le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, une Française retrouvée morte près de sa maison de vacances à West Cork.

Jeudi 1er juillet

Air Force One

Audible – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Amaree Mckenstry-Hall et ses coéquipiers de la Maryland School for the Deaf poursuivent le succès dans le football tout en faisant face à des difficultés personnelles et à des tragédies.

Austin Powers dans Goldmember

Austin Powers : International Man of Mystery

Austin Powers : l’espion qui m’a baisé

Le meilleur des ennemis

Soirées Boogie

Né pour jouer

Bureau des choses magiques : Saison 1

les anges de Charlie

Congolais

Dennis la menace

Guerriers de la dynastie – FILM NETFLIX

Chefs de guerre, guerriers et hommes d’État se livrent une bataille pour la suprématie dans ce conte fantastique basé sur les jeux vidéo à succès et le “Romance des Trois Royaumes”.

Le jeu

Génération 56k – SÉRIE NETFLIX

Ayant formé un lien à l’ère du modem 56K, Matilda et Daniel se retrouvent par hasard deux décennies plus tard. Leur amitié peut-elle se transformer en autre chose ?

Hampstead

Le Karaté Kid

Le Karaté Kid Partie II

Le Karaté Kid Partie III

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

La vie telle que nous la connaissons

L’amour en fait

Marie-Madeleine

Mémoires d’une geisha

Course de minuit

Combinaison mobile Gundam Hathaway – FILM ANIME NETFLIX

Après la rébellion de Char, Hathaway Noa mène une insurrection contre la Fédération de la Terre, mais rencontrer un officier ennemi et une femme mystérieuse modifie son destin.

Combat mortel (1995)

Sans attaches

Pas un autre film pour adolescents

Ophélie

Sailor Moon Crystal : Saisons 1-3

Trop belle

Espagnol

Star Trek

Les étrangers

Stuart Little

Balayage de supermarché : Saison 1

Épée de confiance

Talladega Nights : La ballade de Ricky Bobby

Terminator 2 : Jour du Jugement

Monde souterrain

Monde souterrain : éveil

Underworld le soulèvement des Lycans

Quels rêves peuvent venir

Pourquoi les imbéciles tombent-ils amoureux

Jeunes Royaux – SÉRIE NETFLIX

Le prince Wilhelm s’adapte à la vie dans son nouveau pensionnat prestigieux, Hillerska, mais suivre son cœur s’avère plus difficile que prévu.

ZATHURA : UNE AVENTURE SPATIALE

vendredi 2 juillet

La 8ème nuit – FILM NETFLIX

Avec un chapelet dans une main et une hache dans l’autre, un moine traque un esprit millénaire qui possède les humains et déchaîne l’enfer sur Terre.

Gros bois – SÉRIE NETFLIX

Un bûcheron pragmatique et son fidèle équipage combattent des éléments brutaux et des machines capricieuses pour couper et transporter du bois précieux sur l’île de Vancouver.

Rue de la peur Partie 1 : 1994 – FILM NETFLIX

Après une série de meurtres brutaux, une adolescente et ses amis affrontent une force maléfique qui sévit dans leur célèbre ville depuis des siècles. Bienvenue à Shadyside.

Haseen Dillruba – FILM NETFLIX

Sous enquête en tant que suspecte du meurtre de son mari, une femme révèle des détails de leur mariage épineux qui ne font que brouiller davantage la vérité.

Mortel : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Quand Obé revient – sous une nouvelle forme surprenante – et commence à lever une armée d’adeptes à l’école, Sofiane, Victor et Luisa se précipitent pour arrêter un désastre.

Perce-neige

samedi 3 juillet

Grey’s Anatomy : Saison 17

départs

dimanche 27 juin

Femmes du 20e siècle

Contes de la ville (1993): Saison 1

Lundi 28 juin

mercredi 30 juin

30 minutes ou moins

Un pont trop loin

Actes de violence

Retour vers le futur

Retour vers le futur II

Retour vers le futur 3e partie

Bonnie et Clyde

Nuageux avec une chance de boulettes de viande

Fou, stupide, amour

Entrez le Dragon

violon sur le toit

De Paris avec amour

Gothika

Immortels

Invictus

Jason X

Lutin

Scarface

Tayo le petit bus : saisons 2-3

Le comptable d’Auschwitz

La fille au tatouage de dragon

La terre avant le temps

La terre avant le temps II : la grande aventure de la vallée

Le colocataire

The Twilight Zone (série originale) : saisons 1 à 5

Jour d’entrainement

Twin Peaks : Saisons 1-2

Deux semaines de préavis

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales qui vont et viennent sur Netflix. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en juillet, plus le calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

