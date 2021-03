Semaine du 28 mars – .

Nous n’avons toujours aucune idée de la date de fin de la saison 4 de Stranger Things, mais en attendant, nous aurons deux nouveaux projets mettant en vedette deux des plus grandes stars de la série. Prank Encounters est un spectacle de farces à caméra cachée avec Gaten Matarazzo comme hôte, et sa deuxième saison commence à être diffusée sur Netflix cette semaine. Le film d’Idris Elba Concrete Cowboy sort également sur Netflix cette semaine, et comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, Caleb McLaughlin est dedans.

Top Deal du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille Amazon de 32 $! Prix ​​courant: 33,99 $ Prix: 31,99 $ Vous économisez: 2,00 $ (6%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Arrivées

Lundi 29 mars

Mandela: Longue marche vers la liberté (2013)

Rainbow High: Saison 1

Mardi 30 mars

7 Yards: L’histoire de Chris Norton (2020)

Octonautes et l’anneau de feu – FAMILLE NETFLIX 🇬🇧

Lorsque les volcans crachant de la lave déclenchent une réaction en chaîne de catastrophes à travers l’océan, les Octonautes doivent travailler ensemble pour sauver leurs amis créatures marines.

Mercredi 31 mars

À la porte de l’éternité (2018)

Hanté: Amérique latine – NETFLIX ORIGINAL

Les histoires terrifiantes de personnes réelles sur des personnages effrayants, inexpliqués et paranormaux prennent vie avec des reconstitutions dramatiques dans cette série de téléréalité.

Jeudi 1er avril

2012

Flic sorti

Amis avec des avantages

Insidieux

La revanche d’une blonde

Lutin

Andes magiques: Saison 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Traversant et unissant sept pays d’Amérique du Sud, les Andes ont toujours un autre paysage, une autre aventure et une autre histoire à raconter. Découvrez-les tous.

Le pianiste

La possession

Prank Encounters: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

L’hôte Gaten Matarazzo tire les ficelles d’une nouvelle saison de farces élaborées impliquant tout, des manoirs hantés aux anciens cimetières. Yikes!

Secrets des grands châteaux britanniques: Saison 1

Tersanjung le film – FILM NETFLIX 🇮🇩

Après avoir grandi dans un foyer tumultueux, Yura se retrouve dans un triangle amoureux avec deux amis proches alors qu’elle fait face à une crise personnelle et financière.

La femme du voyageur temporel

La grande famille heureuse de Madea de Tyler Perry

Garçon blanc

Histoires usées – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Dans cette docu-série amusante, sincère et émouvante, de vraies personnes déballent les histoires fascinantes et décalées autour de leurs vêtements les plus significatifs.

Oui mec

Vendredi 2 avril

Cowboy en béton – FILM NETFLIX

Alors qu’il passe l’été dans le nord de Philadelphie, un adolescent troublé est pris entre une vie de crime et la sous-culture urbaine et cowboy animée de son père éloigné.

Dis juste oui – FILM NETFLIX 🇳🇱

Incurable romantique Lotte trouve sa vie bouleversée lorsque ses plans pour un mariage parfait – tout comme sa sœur égocentrique se fiance.

Madame Claude – FILM NETFLIX 🇫🇷

Dans les années 1960 à Paris, l’influence de Madame Claude s’étend au-delà du monde du travail du sexe – jusqu’à ce qu’une jeune femme aisée menace de tout changer.

Le serpent – NETFLIX ORIGINAL 🇬🇧

Dans les années 1970, le tueur impitoyable Charles Sobhraj s’attaque aux voyageurs explorant le «sentier hippie» de l’Asie du Sud. Basé sur des événements réels choquants.

Ciel haut – FILM NETFLIX 🇪🇸

Après être tombé amoureux d’Estrella, Ángel, un mécanicien de la banlieue madrilène, plonge dans un monde de braquages ​​et devient la cible d’un détective implacable.

Samedi 3 avril

départs

Mardi 30 mars

Extras: saisons 1-2

Les tuer doucement (2012)

London Spy: Saison 1

La maison qui m’a fait: saisons 1-3

Mercredi 31 mars

Arthur (2011)

Chappaquiddick (2017)

Entrez le dragon (1973)

Dieu n’est pas mort (2014)

Hérissons (2016)

Création (2010)

Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique (1988)

Kung Fu Hustle (2004)

Le jeu de Molly (2017)

Money Talks (1997)

Scolaire Daze (1988)

Secret dans leurs yeux (2015)

Sexe et la ville: le film (2008)

Sexe et la ville 2 (2010)

Cercle sinistre (2017)

Skin Wars: Saisons 1-3

Chauffeur de taxi (1976)

L’homme au revoir (2017)

Les avantages d’être une giroflée (2012)

Le Prince et moi (2004)

Mauvaises herbes: saisons 1 à 7

Vendredi 2 avril

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales arrivant et partant de Netflix. En attendant, vérifiez tout va et vient sur Netflix en avril, aussi bien que calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

Top Deal du jour Ce gadget à 32 $ est devenu viral sur TikTok et maintenant Amazon ne peut pas le garder en stock! Prix ​​courant: 35,99 $ Prix: 32,39 $ Vous économisez: 3,60 $ (10%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.