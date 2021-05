Semaine du 30 mai – .

Netflix a malheureusement perdu la majeure partie de son contenu Marvel après l’arrivée de Disney +, mais si vous recherchez davantage de contenu inspiré de la bande dessinée, ne cherchez pas plus loin que Sweet Tooth, une nouvelle série originale à venir sur Netflix cette semaine. Sweet Tooth a été écrit par Jeff Lemire pour l’empreinte Vertigo de DC, et se déroule dans un cadre post-apocalyptique où existent des hybrides humains/animaux. Robert Downey Jr. est l’un des producteurs exécutifs, il y a donc un peu de saveur Marvel mélangée pour faire bonne mesure.

Arrivées

Lundi 31 mai

Dirty John : L’histoire de Betty Broderick

Mardi 1er juin

Enlèvement

Hors-la-loi américains

Mauvais enseignant

Trous noirs | Le bord de tout ce que nous savons

CoComelon : une journée ensoleillée pour jouer

Berceau 2 la tombe

Renversé

Les imbéciles se précipitent

Fin heureuse : Saison 1

Fin heureuse : Saison 2

Fin heureuse : Saison 3

Je suis Sam

Amour Jones

Bébé à un million de dollars

Ninja Assassin

Sept âmes dans le château du crâne: Season Moon Jogen

Seven Souls in the Skull Castle : Saison Moon Kagen

Soutenez-moi

Starsky & Hutch

Rues de feu

Super monstres : Il était une rime — FAMILLE NETFLIX

De Boucle d’or à Hansel et Gretel, les Super Monsters réinventent les contes de fées classiques et les comptines préférées avec une touche musicale et magique !

Espadon

Les Aventures de Sonic the Hedgehog : Saison 1

Le meilleur homme

Le grand Lebowski

L’invité du mariage

Le vent

Ce que veulent les femmes

mercredi 2 juin

2 coeurs

Seul : Saison 7

Carnaval — FILM NETFLIX

Après une rupture, une influenceuse emmène ses amis en voyage gratuit au Carnaval animé de Bahia, où elle apprend que la vie ne se limite pas aux réseaux sociaux.

Kim’s Convenience : Saison 5

Jeudi 3 juin

Alan Saldaña: ​​Enfermé – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Le comédien mexicain Alan Saldaña est de retour, se moquant doucement de lui-même et partageant des conseils, en particulier sur la façon de rester marié et d’être parents.

Fichier du créateur : GOLD — SÉRIE NETFLIX

Le comédien Ryuji Akiyama fait la satire des meilleurs «créateurs» du Japon avec un sens de l’humour impassible et infaillible, avec l’aide de quelques stars invitées surprenantes.

Dancing Queens — FILM NETFLIX

L’histoire est centrée sur Dylan Pettersson (Molly Nutley), une jeune fille de 23 ans originaire d’une petite île de l’archipel suédois avec de grandes aspirations dansantes. Lorsqu’elle a parlé de nettoyer au club de dragsters en difficulté Queens, le danseur et chorégraphe vedette du club (Fredrik Quiñones) découvre accidentellement le talent de Dylan. Elle veut désespérément faire partie du spectacle, mais c’est une fille – et c’est un spectacle de dragsters. Cependant, là où il y a une volonté, il y a un moyen.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie: Partie 1 / Partie 2 – NETFLIX FILM

Lorsqu’une puissance obscure enveloppe la Terre après une éclipse solaire totale, les Sailor Guardians dispersés doivent se réunir pour ramener la lumière dans le monde.

Summertime: Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

C’est à nouveau l’été et bien que de nombreuses relations aient changé au cours de la dernière année, ces amis se rendent compte que certaines attractions sont impossibles à résister.

vendredi 4 juin

Briser les frontières : la science de notre planète — DOCUMENTAIRE NETFLIX

Breaking Boundaries suit le parcours scientifique du scientifique de renommée mondiale, le professeur Johan Rockström. Il raconte l’histoire de la découverte scientifique la plus importante de notre temps – que l’humanité a poussé la Terre au-delà des frontières qui ont maintenu notre planète stable pendant 10 000 ans, depuis l’aube de la civilisation.

Feel Good : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

Alors que Mae essaie de renouer avec George – et elle-même – après sa rechute, elle commence à réaliser qu’elle devra faire face à son passé pour aller de l’avant.

Dent sucrée — SÉRIE NETFLIX

Dans une aventure périlleuse à travers un monde post-apocalyptique, un garçon adorable mi-humain mi-chevreuil cherche un nouveau départ avec un protecteur bourru.

Trippin ‘avec les Kandasamys — NETFLIX FILM

Pour raviver leurs mariages, les meilleurs amis devenus beaux-parents Shanthi et Jennifer planifient une escapade en couple. Mais il vient avec toutes sortes de surprises.

Xtreme — FILM NETFLIX

Dans ce thriller trépidant et bourré d’action, un tueur à gages à la retraite – avec sa sœur et un adolescent troublé – se venge de son demi-frère mortel.

samedi 5 juin

Kitty Love : un hommage aux chats — DOCUMENTAIRE NETFLIX

Les réalisateurs de documentaires capturent la vie quotidienne, les routines et les aventures d’un groupe de chats hollandais, des plus mignons aux plus curieux.

départs

Lundi 31 mai

50 premières dates

Acte de bravoure

Tous les chiens vont au paradis

Le projet Blair Witch

montagne de Brokeback

Le garçon

Délivre-nous d’Eva

L’aide

Je vous prononce maintenant Chuck et Larry

Julie et Julia

Maraudeurs

Lait

Miracle

Vacances de Noël de National Lampoon

Poursuivre le mal : le monde extraordinaire de Ben Ferencz

La Poursuite du Bonheur

Le Roi Scorpion 2 : L’Ascension d’un Guerrier

Le Roi Scorpion 3: Bataille pour la Rédemption

Surfer de l’âme

Strip-tease

Attendre…

Mardi 1er juin

Seul : Saison 6

Mother Goose Club : Saisons 1-2

vendredi 4 juin

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales à venir sur Netflix. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en juin, plus le calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

