Semaine du 31 août Nouveautés

Films sur Blu-ray/DVD

12 puissants orphelins

Raconte l’histoire vraie des Mighty Mites, l’équipe de football d’un orphelinat de Fort Worth qui, pendant la Grande Dépression, est passée de jouer sans chaussures – ou même sans ballon – à jouer pour les championnats de l’État du Texas. Au cours de leur saison gagnante, ces outsiders et leur esprit résilient sont devenus une source d’inspiration pour leur ville, leur État et toute une nation ayant besoin d’un rebond, attirant même l’attention du président Franklin D. Roosevelt. Découvrez un clip exclusif.

Dans les hauteurs

Illumine Washington Heights… Le parfum d’un cafecito caliente flotte dans l’air juste à l’extérieur de la station de métro 181st Street, où un kaléidoscope de rêves rassemble cette communauté dynamique et soudée. À l’intersection de tout cela se trouve le sympathique propriétaire de bodega magnétique Usnavi (Anthony Ramos), qui économise chaque centime de son train-train quotidien alors qu’il espère, imagine et chante une vie meilleure.

Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes

Le film d’animation est la suite directe des années 2020 La vengeance du scorpion. Dans ce document, Raiden et son groupe de combattants Earthrealm entrent dans le tournoi titulaire pour sauver les royaumes de Shao Kahn. Découvrez nos interviews avec les stars Joel McHale, Patrick Seitz et Matthew Yang King.

Découvrez un clip exclusif ci-dessous :

a secoué

Lorsque Mia, une star des réseaux sociaux, devient la cible d’une campagne terroriste en ligne, elle est obligée de résoudre une série de jeux pour empêcher que des personnes qui lui sont chères ne soient assassinées. Mais est-ce réel ? Ou est-ce juste un jeu à ses dépens ?

Esprit indompté

Esprit indompté est le prochain chapitre de la franchise bien-aimée pleine d’aventure, de famille et d’amitié. L’esprit libre Lucky Prescott déménage à Miradero pour rejoindre son père dont il est séparé. Elle n’est décidément pas impressionnée par la ville endormie jusqu’à ce qu’elle découvre un lien unique avec sa défunte mère, qui était une intrépide cascadeuse à cheval. Elle forme rapidement un lien avec un mustang sauvage nommé Spirit et fait deux nouveaux amis qui aiment les chevaux autant qu’elle. Lorsqu’un combattant sans cœur envisage de capturer Spirit et son troupeau, Lucky et ses amis se lancent dans un voyage épique pour sauver le cheval qui lui a donné un lien indestructible avec l’héritage de sa mère.

Restez hors du grenier

Un groupe diversifié d’anciens déménageurs devenus professionnels est convaincu par leur client effrayant de passer une nuit blanche pour une généreuse augmentation de salaire. Il s’avère que leur client est un chirurgien nazi, et ses expériences vivantes pourrissent dans le grenier. Au fur et à mesure que la nuit avance et que les pièces sont nettoyées, elles découvrent lentement les horreurs qui existent à l’intérieur de son ancien manoir victorien. Ensemble, ils doivent trouver un moyen d’échapper à cette maison des horreurs.

Été 85

Quand Alexis (Félix Lefebvre) chavire au large des côtes normandes, David (Benjamin Voisin) vient à la rescousse et ouvre bientôt les yeux du jeune garçon sur un nouvel horizon d’amitié, d’art et de bonheur sexuel. L’attitude mondaine de David et son héritage juif apportent une secousse ardente à l’éducation traditionnelle de la classe ouvrière d’Alexis. Après qu’Alexis commence à travailler dans le magasin de bord de mer appartenant à la mère de David (Valeria Bruni Tedeschi), les deux amants volent chaque instant possible pour un baiser fugitif, une balade en moto ou une sortie au cinéma. Leur relation est bientôt secouée par une multitude de défis, dont un rival sexuel inattendu (Philippine Velge) et un serment romantique qui transcende la vie elle-même.

Coin des critères

Les bêtes d’aucune nation

Le film de Cary Joji Fukunaga a un nouveau master numérique 2K et présente les commentaires du réalisateur et premier assistant réalisateur Jon Mallard.

Rééditions

Coraline

Le classique animé en stop-motion est maintenant de retour sur Blu-ray.

Dune 4K

Il n’y a pas de meilleur moment pour regarder le classique de David Lynch.

Île terminale 4K

Carmen Simms vient d’être condamnée à mort ; c’est-à-dire l’emprisonnement à vie sur Terminal Island – une île située à des kilomètres au large de la Californie continentale, qui a été créée pour abriter des meurtriers et des criminels vicieux à la suite de la surpopulation carcérale. Sans gardes, sans cellules et sans lois, Terminal Island s’est transformée en une société de facto, dont le chef autoproclamé, le tyrannique Bobby, règne d’abord avec un fer à repasser, utilisant d’autres détenus – en particulier des femmes – pour ses propres plaisirs brutaux. Alors que la tension et la violence montent, Carmen trouve sa place en tant que chef improbable de la résistance souterraine de l’île, qui envisage de renverser le règne de terreur de Bobby.

Nouveau sur la HD numérique

Attention ATTENTION

Sortie le 3 septembre. Le groupe multi-platine Shinedown invite les téléspectateurs dans le monde d’ATTENTION ATTENTION dans leur nouveau film, donnant vie à l’histoire de l’album acclamé en tête des charts, qui a simultanément atteint la première place sur Billboard’s Alternative, Top Rock et Hard Rock Albums Charts, a fait ses débuts dans le Top 5 du Billboard 200, et a accumulé plus de 355 millions de streams dans le monde. Une œuvre d’art sonore et visuelle époustouflante, le film tisse les 14 chansons de l’album dans un voyage provocateur, viscéral et stimulant qui amène les téléspectateurs dans un voyage psychologique, émotionnel et physique des plus bas de la vie aux plus hauts sommets. Au fur et à mesure que les angoisses se dissipent et que les démons disparaissent, ce qui émerge est une déclaration puissante et durable sur l’humanité, surmonter les luttes, l’importance de la santé mentale, ne pas avoir peur d’échouer et la détermination de l’esprit humain.

Argent bébé

Avec peu d’argent, un avis d’expulsion et un bébé en route, Minny et Gil acceptent d’être le « guetteur » et le « chauffeur d’escapade » dans un vol de banlieue dans l’espoir de marquer une mystérieuse boîte violette. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, Minny enceinte s’enfuit en laissant Gil se cacher… maintenant, elles doivent planifier une évasion à temps pour un gros retrait.

The Boss Baby : entreprise familiale

Les frères Templeton—Tim (James Marsden, X Men franchise) et son petit frère Boss Baby Ted (Alec Baldwin) – sont devenus des adultes et se sont éloignés l’un de l’autre. Tim est maintenant un père marié au foyer. Ted est PDG de hedge funds. Mais un nouveau bébé patron avec une approche de pointe et une attitude positive est sur le point de les réunir à nouveau… et d’inspirer une nouvelle entreprise familiale.

Découvrez un clip des coulisses :

Il en faut trois

Sortie le 3 septembre. La comédie romantique indépendante est décrite comme “une version de John Hughes de l’histoire classique de Cyrano de Bergerac”. Regardez un clip exclusif.

Croisière dans la jungle

Le blockbuster d’été de Disney est maintenant disponible à la vente.

Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes

Nous devons faire quelque chose

Sortie le 3 septembre. Après que Melissa et sa famille se soient mis à l’abri d’une tempête, ils se retrouvent piégés. Sans aucun signe de sauvetage, les heures se transforment en jours et Melissa se rend compte qu’elle et sa petite amie Amy pourraient avoir quelque chose à voir avec les horreurs qui menacent de déchirer sa famille – et le monde entier – à part.

Télévision sur Blu-ray et DVD

Craignez The Walking Dead Saison 6

La sixième saison complète du populaire TWD retombées.

Future Robot Daltanious Série Complète

Dans un futur lointain de 1995, la majeure partie de la Terre a déjà été vaincue par l’empire extraterrestre Zarr. Alors que le Japon se fait petit à petit, un groupe d’enfants orphelins, dirigé par un garçon nommé Kento Tate, survit en volant la nourriture qu’il peut. S’échappant dans une grotte cachée, ils découvrent la technologie extraterrestre d’une race autrefois conquise par les Zarr. Ils rencontrent le Dr Earl, qui enrôle les orphelins involontaires pour piloter le robot transformateur Daltanious. Notre planète ne s’effondre pas sans combat !

Les classiques des contes de fées de Grimm Saison 2

Les 23 épisodes de la série télévisée en définition standard. Cette deuxième saison de Contes de fées de Grimm présente plus de classiques comme La Belle et la Bête, Raiponce et Rumpelstiltskin, et bien sûr des histoires plus obscures, telles que The Magic Heart et The Coat of Many Colours. Cependant, cette saison regorge également de sorcières, de démons et même de la mort elle-même. En fait, dix épisodes complets sur 23 ont été jugés trop matures pour un public nord-américain d’enfants, mais sont disponibles ici pour la toute première fois ! Alors profitez des rires du mariage de Mme Fox, du brave petit tailleur et du roitelet et de l’ours à la lumière du jour et essayez de regarder la boule de cristal, la vieille femme dans les bois et le parrain de la mort la nuit avec les lumières éteintes si tu ose!

Kakushigoto – La saison complète

Kakushi Goto est un père célibataire sain avec un malheureux secret : il est le créateur d’un manga torride ! Il fera toutes sortes d’efforts ridicules pour empêcher sa fille de 10 ans, Hime, de découvrir ce qu’il fait réellement dans la vie.



Kenichi Le disciple le plus puissant Saison 1

Les 25 épisodes de la première saison. Ouais, Kenichis est une mauviette totale. Il se fait toujours harceler et n’a pas beaucoup d’amis pour le défendre. Le gars a besoin de motivation s’il espère obtenir son diplôme en un seul morceau. Eh bien, Miu est la motivation parfaite. Elle est sexy, elle l’accepte, et il se trouve qu’elle vit dans un dojo avec six maîtres d’arts martiaux. Vous pourriez dire que le destin a conduit Kenichi à leur porte, ou vous pourriez dire qu’il ne faisait que suivre la bombasse. Quoi qu’il en soit, il est sur le point de se remettre en forme. S’il peut survivre à un entraînement intensif, il pourrait survivre un autre jour à l’école. Il pourrait même marquer avec Miu. Ouais, tu pourrais appeler Kenichi une mauviette. Mais allons plutôt avec l’outsider.

Lupin le 3e partie III : Les aventures de la veste rose

La collection complète du troisième Lupin le 3 série animée.

Mitchiri Neko

Rejoignez les créatures félines mignonnes et étranges connues sous le nom de Mitchiri Neko dans leur plaisir quotidien ! Dans quelle folie vont-ils se lancer aujourd’hui ? Manger, jouer à la salle d’arcade ou même rejoindre une fanfare ! Vous pourriez même voir des chats ninja, un lion, et… est-ce une vache ?! La collection contient toute la série ! Des dizaines d’aventures courtes avec une comédie parfaite !

