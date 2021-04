Semaine du 4 avril – .

C’est une autre semaine relativement calme dans les rues de Netflix, mais deux ajouts ont attiré mon attention. Le premier est la comédie de super-héros Thunder Force, qui met en vedette Melissa McCarthy et Octavia Spencer en duo de lutte contre le crime. Difficile de discuter avec ce casting. L’autre est The Way of the Househusband, qui est basé sur un manga populaire sur un yakuza légendaire qui se transforme en un mari légendaire au foyer.

Arrivées

Dimanche 4 avril

Lundi 5 avril

Biais codé

Réunion de famille: partie 3 – FAMILLE NETFLIX

Les McKellans sont peut-être à court de fonds, mais la famille ne manque jamais d’amour alors qu’elle traverse le chagrin, la perte et l’adversité de toutes sortes cette saison.

Mardi 6 avril

Mercredi 7 avril

Le grand jour: Collection 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇮🇳

Les coutumes ancestrales se marient aux valeurs contemporaines – et bien sûr aux tenues couture – dans cette célébration de six mariages indiens plus grands que nature.

Dolly Parton: un hommage à MusiCares – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Dans une soirée étoilée de musique et de souvenirs, une communauté d’interprètes emblématiques honore Dolly Parton en tant que personne de l’année MusiCares.

Snabba Cash – NETFLIX ORIGINAL 🇸🇪

La vie d’une femme d’affaires ambitieuse, d’un charmant exécuteur de gangs et d’un adolescent en difficulté se heurte à une quête désespérée – et sinistre – de la richesse.

Ceci est un vol: le plus grand braquage artistique du monde – DOCUMENTAIRE NETFLIX

En 1990, deux hommes habillés en flics se frayent un chemin dans un musée de Boston et volent une fortune dans l’art. Plongez-vous en profondeur dans ce crime audacieux et notoire.

L’entraîneur de mariage – NETFLIX ORIGINAL

Demoiselles d’honneur et beaux-parents et bocaux Mason, oh là là! Les mariages sont une belle cause de célébration, mais en planifier un est loin d’être une fête. Après avoir à peine réussi à franchir l’allée de son propre mariage, la comédienne Jamie Lee est sur une mission hilarante et réconfortante pour aider six couples fiancés à surmonter les défis stressants de la vie réelle qui surgissent avant et le grand jour.

Jeudi 8 avril

Le chemin de la maison – NETFLIX ANIME 🇯🇵

Après avoir disparu de la pègre, le légendaire yakuza Tatsu, «le dragon immortel», refait surface – en tant que mari au foyer farouchement dévoué.

Vendredi 9 avril

Avez-vous déjà vu des lucioles? – FILM NETFLIX 🇹🇷

Le prodige rebelle et irrévérencieux Gülseren navigue dans la solitude, l’amour et la perte contre le courant de la tourmente politique et du changement social.

Nuit au paradis – FILM NETFLIX 🇰🇷

Se cachant sur l’île de Jeju à la suite d’une tragédie brutale, un gangster lésé avec une cible sur le dos se connecte avec une femme qui a ses propres démons.

Thunder Force – FILM NETFLIX

Deux meilleurs amis d’enfance se retrouvent en un duo improbable de super-héros luttant contre le crime lorsque l’un d’eux invente une formule qui donne des super-pouvoirs aux gens ordinaires.

Samedi 10 avril

