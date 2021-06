Semaine du 6 juin – .

Plus que tout, je suis dévasté que Portlandia quitte Netflix cette semaine. Cela n’attire peut-être pas autant l’attention que Friends ou Seinfeld ou The Office, mais c’est aussi drôle que n’importe laquelle de ces émissions et c’est une excellente émission à avoir en arrière-plan à toute heure de la journée.

Heureusement, il y a du bon contenu qui vient le remplacer, y compris plus d’épisodes de Lupin, qui a fait sensation lors de ses débuts en janvier. Il y a aussi quelques nouveaux films originaux intéressants qui sortent cette semaine, y compris un thriller sur les gens qui ne peuvent pas s’endormir appelé Awake (qui met en vedette Gina Rodriguez), et un film d’animation appelé Wish Dragon.

Arrivées

Lundi 7 juin

Mercredi 9 juin

Réveillez-vous — FILM NETFLIX

Après qu’un événement mondial ait anéanti la capacité de l’humanité à dormir, un ancien soldat en difficulté se bat pour sauver sa famille alors que la société et son esprit sombrent dans le chaos.

Frais, frits et croustillants — SÉRIE NETFLIX

Passionné par la nourriture et prêt à s’amuser, le critique Daym Drops se rend dans les points chauds de l’Amérique pour les meilleurs plats frits.

LA’s Finest : LA’s Finest : Saison 2

Jungle tragique — FILM NETFLIX

Pour échapper à un mariage arrangé, une femme s’enfuit dans les profondeurs de la jungle maya, où la nature sauvage fusionne l’humain et le surnaturel.

Jeudi 10 juin

Une maison hantée 2

Sœurs Camélia

Locombianos — SÉRIE NETFLIX

Quatre des comédiens les plus drôles et les plus obscènes de Colombie se produisent devant un public post-quarantaine avide de leurs histoires.

vendredi 11 juin

Amour (ft. Mariage et divorce): Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

C’est une autre saison de rebondissements et de problèmes qui affligent les mariages apparemment heureux de trois femmes qui travaillent dans une émission de radio.

Lupin : Partie 2 — SÉRIE NETFLIX

Poursuivi par Hubert et ses hommes de main, Assane se démène pour trouver Raoul et gagne un nouvel allié improbable alors qu’il élabore un grand plan pour révéler les crimes d’Hubert.

Skater Girl — NETFLIX FILM

Dans le long métrage inspirant Skater Girl, une adolescente de l’Inde rurale doit se battre contre vents et marées pour réaliser son rêve de devenir patineuse et de participer au championnat national.

Trese — NETFLIX ANIME

Situé dans une Manille où des créatures mythiques du folklore philippin se cachent parmi les humains, Alexandra Trese affronte un monde criminel.

Dragon de souhaits — FAMILLE NETFLIX

Désireux de renouer avec son meilleur ami d’enfance, l’adolescent plein de ressources Din rencontre un charmant dragon exauçant ses vœux qui lui montre la magie des possibilités.

départs

dimanche 6 juin

À la recherche de Bobby Fischer

Mercredi 9 juin

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales qui vont et viennent sur Netflix. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en juin, plus le calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

