Semaine du 9 mai – .

Nous n’avons pas eu l’occasion d’en dire autant jusqu’à présent en 2021, mais c’est une semaine assez excitante pour les nouvelles sorties sur Netflix. Selon vos goûts, le point culminant de la semaine sera probablement la quatrième et dernière saison de l’adaptation animée de Castlevania par le streamer ou la première de La femme dans la fenêtre, avec Amy Adams. Les gens semblaient aussi vraiment aimer l’amour, la mort et les robots, et il y en a plus à venir cette semaine aussi.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 50,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Arrivées

Mardi 11 mai

L’argent, expliqué – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Nous le dépensons, l’empruntons et le sauvegardons. Parlons maintenant de l’argent et de ses nombreux champs de mines, des cartes de crédit aux casinos, des arnaqueurs aux prêts étudiants.

Mercredi 12 mai

Danse des quarante et un – FILM NETFLIX 🇲🇽

Un membre du Congrès gay épouse la fille du président mexicain mais cajole avec un jeune homme dans un club secret. Et puis le scandale frappe. Basé sur une histoire vraie.

Oxygène – FILM NETFLIX 🇫🇷

Une femme se réveille dans une unité cryogénique sans mémoire. À court d’oxygène, elle doit trouver un moyen de se souvenir de qui elle est pour survivre.

Les Upshaws – NETFLIX ORIGINAL

Une famille noire de la classe ouvrière de l’Indiana lutte pour une vie meilleure et un foyer heureux tout en jonglant avec les luttes quotidiennes dans cette série comique.

Jeudi 13 mai

Castlevania: Saison 4 – NETFLIX ANIME

L’influence de Dracula est importante alors que Belmont et Sypha enquêtent sur des plans pour ressusciter le vampire notoire. Alucard a du mal à embrasser son humanité.

Gâteau de couche

Vendredi 14 mai

Traversier – FILM NETFLIX 🇧🇪

Avant de construire un empire de la drogue, Ferry Bouman retourne dans sa ville natale pour une mission de vengeance qui trouve sa loyauté mise à l’épreuve – et un amour qui change sa vie.

Hanté: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Un manoir menaçant. Une mélodie envoûtante. Un chat démoniaque. De plus en plus de personnes réelles partagent des histoires effrayantes de leur passé – et la vérité est terrifiante.

Je suis toutes des filles – FILM NETFLIX 🇿🇦

Un détective implacable trouve un terrain d’entente avec un tueur ciblant systématiquement les auteurs d’un puissant réseau de traite d’enfants.

Jungle Beat: Le film – FAMILLE NETFLIX

Lorsqu’un extraterrestre perdu et solitaire s’écrase sur Terre, son nouvel équipage d’amis animaux qui parlent l’aide à rentrer chez lui – et à essayer de sauver le monde!

Amour, mort et robots: Volume 2 – NETFLIX ORIGINAL

Des aventures sauvages sur des planètes lointaines aux rencontres troublantes près de chez nous: l’anthologie primée aux Emmy revient avec une récolte d’histoires provocantes.

Aller au paradis – NETFLIX ORIGINAL 🇰🇷

Trouvant la vie dans tout ce qui reste, un nettoyeur de traumatologie avec Asperger et son ancien oncle livrent les histoires inédites des défunts à leurs proches.

La maison étrange – FILM NETFLIX 🇦🇹

Lorsqu’une famille d’une grande ville déménage dans une ville isolée, deux jeunes frères et leurs nouveaux amis tentent de résoudre le mystère menaçant qui hante leur nouvelle maison.

La femme à la fenêtre – FILM NETFLIX

Confinée chez elle par l’agoraphobie, une psychologue devient obsédée par ses nouveaux voisins – et résout un crime brutal dont elle est témoin depuis sa fenêtre.

départs

Lundi 10 mai

Vendredi 14 mai

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales arrivant et partant de Netflix. En attendant, vérifiez tout va et vient sur Netflix en mai, aussi bien que calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 50,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.