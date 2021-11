Semaine internationale de la science : avancées récentes et passionnantes dans le domaine de la médecine

Les progrès de la future technologie médicale ne restaureront pas seulement la fonction, mais seront utilisés pour augmenter les limites des capacités humaines.

Par le Dr (Lt Gen) CS Narayanan,

En 1928, un événement fortuit à l’hôpital St Mary a changé à jamais le visage de la pratique médicale. La découverte de la pénicilline par le Dr Alexander Fleming a donné aux guérisseurs des outils pour vaincre les maladies infectieuses qui ont coûté d’innombrables vies à l’ère pré-antibiotique. Par la suite, nous avons été témoins d’avancées passionnantes, grandes et petites, à un rythme constant.

Au cours de la dernière décennie, les avancées monumentales de la technologie numérique ont révolutionné les soins de santé de manière si drastique que nous en sommes encore à accepter son grand potentiel et ses idées pour éviter les fils de déclenchement potentiels.

Nous avons inauguré une nouvelle ère de collaboration homme-machine qui améliorera les traitements et réduira les coûts en démocratisant les soins de santé dans de multiples dimensions.

La collecte de mégadonnées liées à la santé continue de s’accélérer à un rythme ahurissant. Étant donné que ces mines d’or de données contiennent certaines des informations les plus privées et les plus précieuses sur un individu, les implications de sécurité de la préservation de leur intégrité augmentent aussi rapidement que la technologie. Construit autour d’un système de cryptographie actuellement non piratable, la blockchain conserve un registre distribué de grandes quantités d’informations de manière sécurisée.

Pour que les principaux moteurs des technologies de pointe (IA, IoT et Big Data) atteignent leur plein potentiel dans le domaine de la santé, ils ont besoin d’une connectivité fiable et ultra-rapide. L’empreinte toujours croissante de l’accès à la 5G sera un multiplicateur de force pour mener à bien ces grands desseins.

Les avantages les plus immédiats sont observés dans la télémédecine, élargissant l’accès aux soins pour des millions de personnes. Les patients ont accès aux soins de santé quand et où ils en ont besoin. Ce média a fait un grand bond en avant pendant la pandémie de Covid-19 et il n’y a pas de regard en arrière. De nombreux organismes de santé se concentrent maintenant sur la meilleure façon d’intégrer les services de télésanté aux services physiques existants.

Avec une latence proche de zéro, les capteurs et appareils médicaux connectés à la 5G peuvent capturer et transmettre des données presque instantanément. Une telle connectivité à haut débit améliorera le suivi des patients, ce qui améliorera à son tour les résultats pour les patients. Le mariage entre la 5G, la santé et la robotique offre des possibilités illimitées.

La réalité augmentée et virtuelle (AR et VR) a plusieurs applications dans le monde médical. Les environnements simulés et hybrides qui sollicitent nos sens auditifs, visuels et kinesthésiques ont changé le visage de l’enseignement médical. Les étudiants étudient désormais l’anatomie plus efficacement par la réalité virtuelle plutôt que par des cadavres. La RV est utilisée en physiothérapie pour aider les patients à se remettre de blessures complexes aux membres et pour soulager les phobies et le trouble de stress post-traumatique (SSPT) grâce à une exposition et à un traitement personnalisés.

Les capteurs de santé portables font des patients le point de service. Ils sont utilisés pour diagnostiquer des problèmes de santé critiques tels que la saturation en oxygène, la glycémie, les battements cardiaques irréguliers, les troubles du sommeil et l’activité cérébrale. Certains d’entre eux intègrent des algorithmes qui peuvent prédire avec précision une crise cardiaque ou une crise d’épilepsie.

Ces capteurs sont de plus en plus utilisés pour surveiller et collecter des données liées à la santé. Les compagnies d’assurance maladie et les fabricants de wearables font activement avancer le principe de la gamification. Cela implique de motiver et d’inciter les gens à adopter les comportements souhaités. Nous sommes aux prises avec l’éthique de cette relation entre employeurs, salariés et mutuelles.

Les dispositifs implantables tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs peuvent désormais être surveillés et contrôlés à distance. Les tatouages ​​​​numériques ont maintenant été développés pour un suivi invisible des signes vitaux à chaque minute du jour et de la nuit. L’électronique biorésorbable peut être placée dans le corps et se dissoudre lorsqu’elle n’est plus nécessaire.

Les neuroprothèses comme les implants cochléaires et les yeux bioniques sont une aubaine pour les patients qui ont été frappés d’incapacité par une déficience auditive et visuelle irréversible. Des électrodes implantées profondément dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie de Parkinson activent les voies impliquées dans le contrôle moteur du corps, augmentant leur mobilité et leur capacité à effectuer des activités quotidiennes. Des puces insérées dans le cerveau couplées à des exosquelettes permettent à des personnes complètement paralysées de marcher.

Les progrès de la technologie médicale future ne restaureront pas seulement la fonction, mais seront utilisés pour augmenter les limites des capacités humaines. Des écouteurs alimentés par l’intelligence artificielle sont désormais disponibles pour traduire n’importe quelle langue parlée, ce qui en fait un instantanément multilingue.

La chirurgie robotique est couramment pratiquée dans le cadre de procédures mini-invasives qui offrent précision, contrôle et flexibilité. Avec les progrès rapides des technologies de communication, la chirurgie à distance avec le patient et l’opérateur présents sur différents continents deviendra bientôt une réalité.

La nanomédecine a des applications dans l’imagerie, la détection, le diagnostic et l’administration par le biais de dispositifs médicaux. Les nanoparticules et les nanodispositifs peuvent fonctionner comme des systèmes d’administration de médicaments précis ou de minuscules chirurgiens. Une entreprise pharmaceutique japonaise a créé un capteur digestible en tant que partie intégrante d’un médicament pour traiter les maladies mentales. Le capteur ingérable communique avec un patch capteur portable si le médicament est pris. Les informations sont transmises au smartphone d’un soignant pour surveiller la conformité au schéma posologique prescrit du médicament.

L’impression 3D de tissus humains va bientôt rendre obsolètes les greffes d’organes. Les scientifiques ont pu créer des vaisseaux sanguins, des ovaires synthétiques et même un pancréas. Ces organes artificiels peuvent se développer dans le corps du patient et éviter le besoin de médicaments à vie pour empêcher le rejet des organes transplantés.

La médecine de précision permet aux médecins de personnaliser les médicaments et les thérapies pour traiter des maladies telles que le cancer. Les médecins peuvent désormais étudier les réponses probables d’un individu aux médicaments en fonction de sa constitution génétique et sélectionner des schémas thérapeutiques personnalisés en conséquence afin d’éviter les effets secondaires indésirables de la prescription d’un certain médicament.

Les anticorps monoclonaux (MAB) ont révolutionné la thérapeutique dans un large éventail de troubles allant du cancer à la migraine. La recherche sur le mécanisme moléculaire du développement de ces troubles a permis le développement de ces thérapies hautement efficaces et ciblées. Les antagonistes peptidiques liés au gène de la calcitonine sont maintenant couramment prescrits pour prévenir les migraines.

Thérapeutique à base d’ARN, qui cherche à interférer avec les données génétiques au niveau de l’ARN et à intercepter une anomalie génétique avant qu’elle ne se traduise en protéines fonctionnant anormalement. De tels nucléotides antisens sont développés pour lutter contre des maladies génétiques telles que la maladie de Huntington.

CRISPR-Cas9 est une technologie unique qui permet aux généticiens et aux chercheurs en médecine de modifier des parties du génome en supprimant, ajoutant ou modifiant des sections de la séquence d’ADN. C’est actuellement la méthode de manipulation génétique la plus simple et la plus précise. De nombreuses applications impliquent l’édition des génomes de cellules somatiques (non reproductrices). Les modifications apportées aux cellules germinales seront transmises de génération en génération, ce qui a d’importantes implications éthiques. Emmanuelle Charpentier et Jennifer A. Doudna ont reçu le prix Nobel en 2020 pour la découverte des ciseaux génétiques CRISPR/Cas9

Le diagnostic médical a atteint un nouveau niveau avec le développement des « laboratoires sur puces ». Environ la moitié de la taille d’une carte de crédit, ceux-ci contiennent un réseau complexe de canaux plus petits que la largeur d’un cheveu humain qui peut fournir des résultats de test presque instantanément, permettant l’institution rapide d’un traitement salvateur.

Les progrès continus de la technologie numérique, tels que l’informatique quantique, seront utilisés pour traiter, prévenir ou prédire les maladies. L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) sont des technologies perturbatrices qui s’améliorent avec l’utilisation. Ils sont de plus en plus utilisés pour aider les médecins dans la reconnaissance des formes et la prise de décision.

Le fardeau croissant de l’insécurité alimentaire mondiale et ses implications pour la santé sont contournés par des progrès rapides dans le développement de produits alimentaires synthétiques. La viande cultivée et cultivée en laboratoire correspond désormais à la valeur nutritionnelle, au goût et à la texture de la viande d’origine animale.

Des fournitures médicales et des vaccins sont désormais régulièrement livrés par drones dans des zones reculées et inaccessibles. Zipline, une start-up de la Silicon Valley a été le pionnier de cette approche au Rwanda et au Ghana.

L’ère numérique est également témoin de l’émergence d’une multitude de maladies nouvelles et inédites. Le trouble de stress post-traumatique virtuel (v-PTSD) survient lors de batailles virtuelles portant des masques VR. Ces joueurs ressentent des symptômes similaires à ceux des soldats qui se battent dans de vraies guerres.

Une conséquence de ces progrès à couper le souffle en médecine est que plus de la moitié du personnel de santé devrait avoir besoin d’une reconversion dans un proche avenir.

Nous sommes maintenant dans une ère passionnante où tous les soins sont centrés sur le patient. Chaque patient est désormais habilité, habilité et engagé dans ce nouveau paradigme de soins de santé qui est prédictif, préventif, personnalisé et participatif.

(L’auteur dirige le département de neurologie des hôpitaux Manipal, à New Delhi, après une carrière dans les services médicaux des forces armées s’étalant sur près de quatre décennies. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

