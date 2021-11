Semaine internationale de la science : le CR Rao Institute d’Hyderabad propose des travaux de pointe en matière de sécurité des données numériques

« Ce que nous faisons sont les éléments constitutifs de nouvelles technologies comme la blockchain », explique le Dr Venkataraman. (Source de la photo : Facebook)

Bien avant que la pandémie n’ait câblé le besoin de se connecter via le cyberespace, le monde était déjà en route pour prendre tout ce qui est numérique. Cela ne fait que se renforcer et il est normal de s’attendre maintenant à des documents, des transactions financières et bientôt même des dossiers de santé sur le support numérique en Inde. Un nœud de liaison traversant cette transition vers le support numérique est l’énorme impératif de la protection ou de la sécurité des données. C’est, à la fois lorsque les données reposent dans un appareil ou lorsqu’elles sont transmises à travers le support. Le besoin de confidentialité et d’intégrité des données est central car sans cette couverture de protection, toutes les informations de carte de crédit, les virements bancaires et les communications sur Internet ne sont pas protégés et sont donc exposés aux risques d’être falsifiés ou même volés.

Ceci est réalisé grâce à des algorithmes puissants appelés algorithmes cryptographiques. C’est dans ce domaine que le CR Rao Advanced Institute of Mathematics, Statistics and Computer Science, hébergé sur le campus de l’Université d’Hyderabad, une université centrale, est actuellement engagé et occupé à développer de nouveaux algorithmes cryptographiques pertinents pour l’Inde. Cela pourrait être pour le déploiement au sein du groupe fermé d’un établissement gouvernemental ou d’un système gouvernemental ou de certaines institutions privées spécifiquement axées sur certains types de données.

Il existe aujourd’hui une poignée d’organisations, près d’une douzaine au maximum et largement gouvernementales, qui travaillent sur les fondements mathématiques nécessaires à la création de ces algorithmes.

« Le CR Rao Institute, fondé à Hyderabad en 2007 par CR Rao, basé aux États-Unis, lauréat du prix Padma Vibushan et membre de la National Academy of Sciences, s’est très tôt concentré sur l’examen de sujets avec des applications futures mais cruciales et est donc aujourd’hui armé d’un bon ensemble de mathématiciens, statisticiens et informaticiens », explique le Dr Sarma Venkataraman, directeur de l’institut qui a le Dr C Rangarajan, économiste et ancien gouverneur de la Reserve Bank of India, comme président et scientifique vétéran VK Saraswat comme président son président.

Le Dr Venkataraman dit que l’institut travaille sur des algorithmes cryptographiques depuis six ans et a jusqu’à présent été en mesure de fournir plusieurs algorithmes pour des applications variées à travers différentes entités gouvernementales et non gouvernementales. CR Rao, 101 ans, né en septembre 1920, et scientifique mondialement reconnu, est souvent qualifié dans ce domaine de doyen des statistiques, est d’ailleurs toujours très actif, reste intéressé et soutient le travail effectué en dehors de Inde.

« Ce que nous faisons sont les éléments constitutifs de nouvelles technologies comme la blockchain », explique le Dr Venkataraman. L’accent, dit-il, est sur la «conception et le développement indigènes d’algorithmes cryptographiques de pointe ainsi que sur son analyse de crypte». Les domaines d’intérêt où la recherche est menée par l’institut incluent l’informatique quantique et la communication, les algorithmes de résistance post-quantique et la neuro-cryptographie.

Tous ces éléments sont basés sur de solides mathématiques, statistiques et informatique. L’objectif final ici est d’aider à fournir les éléments constitutifs au gouvernement et au secteur informatique indien afin qu’ils soient en mesure de travailler sur les futurs produits informatiques sur la cybersécurité et les projets et solutions basés sur la blockchain.

Un mot d’avertissement, la mention de la crypto ici n’a rien à voir avec la crypto-monnaie bien que les crypto-monnaies puissent être générées à l’aide de ces algorithmes. Ceux-ci pourraient être déployés pour la sécurité basée sur le réseau ou la sécurité basée sur les données.

Considérez tout cela comme un logiciel qui est ajouté comme une information supplémentaire autour des données qui doivent être protégées – quelque chose comme un fossé autour d’un fort ou une clôture de protection gardant une maison. En d’autres termes, un mécanisme de protection pour le contenu qui doit être stocké et protégé (les spécialistes de cet espace les appellent chiffrement par blocs) ou pour cette donnée qui doit être envoyée sur le réseau et qui doit également être protégée (ou ce que les spécialistes appelleraient des chiffrements de flux).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.