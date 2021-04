Semaine mondiale de la vaccination: s’engager sur le long terme de la vaccination contre le Covid-19

Alors que les vaccinations contre les coronavirus ont commencé en janvier, de nombreux citoyens pensaient que les vaccinations à elles seules suffiraient à vaincre la maladie

Par Deepak Kapur

Alors que la lutte mondiale contre le coronavirus mortel se poursuit dans sa deuxième année, de nombreux pays connaissent des vagues successives d’infections mutantes, et rien n’indique clairement que la pandémie se terminera de si tôt. En fait, l’Inde a dépassé plus de 13 millions de cas à ce jour, et dans sa deuxième vague, elle est témoin de plus d’un lakh de nouveaux cas par jour.

Ainsi, afin de poursuivre notre lutte contre le COVID-19 en Inde, nous devons nous engager sur le long terme, tout comme le Rotary et ses partenaires pour l’éradication mondiale de la poliomyélite (GPEI) se sont engagés à mettre fin à la polio depuis plus de 30 ans.

Nous devons rester concentrés sur la prévention des nouvelles infections, la vaccination de la majorité de la population pour obtenir l’immunité collective, et veiller à ce que l’infrastructure et les ressources pour le traitement soient constamment prêtes. Nous devons également dissiper les mythes et la désinformation autour du virus et de ses vaccins et renforcer le suivi et les tests entre les États pour maintenir l’élan.

Adoptez la vaccination et le COVID-19 – Comportements appropriés (CAB) ensemble

Une combinaison de comportements inappropriés de COVID-19 ainsi que de nouvelles souches de virus dans certains États a conduit à un système de santé surchargé et à un énorme pic de l’incidence des infections et des décès dans la deuxième vague de COVID-19 en Inde.

Une année d’isolement prolongé combinée à des facteurs de stress financiers et émotionnels a fait des ravages dans la population de ce pays. Alors que les vaccinations contre les coronavirus ont commencé en janvier, de nombreux citoyens pensaient que les vaccinations à elles seules suffiraient à vaincre la maladie, et ils sont retournés à des modes de vie prépandémiques et ont cessé de pratiquer la distanciation sociale et le port de masques. Cependant, la deuxième vague d’infection dévastatrice de l’Inde prouve que la pandémie est toujours d’actualité, ce qui pose un défi permanent.

Alors maintenant, tout comme ils l’ont fait lorsque l’Inde a été touchée par la polio, le Rotary, ses partenaires de l’IMEP, les gouvernements, les ONG, les organisations de la société civile et les experts de la santé doivent se rassembler pour aider à démystifier les mythes et la désinformation, et fournir des informations précises et fiables sur la sécurité et la efficacité des vaccinations contre le COVID-19.

En outre, l’importance des Comportements Appropriés (CAB) COVID-19 tels que la distanciation sociale, l’utilisation de masques faciaux, les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement telles que le lavage des mains doit être renforcée, ainsi que les vaccinations, si nous voulons surmonter la vague actuelle. des infections à coronavirus et en prévenir de nouvelles. Nous tirerons parti du cadre d’information, d’éducation et de communication de la lutte de l’Inde contre la polio, qui stipule que les informations doivent être cohérentes, simples et fournies de manière continue dans plusieurs langues, afin d’éduquer les citoyens sur les moyens de prévenir le COVID-19.

Pendant ce temps, les gens doivent s’approprier et reconnaître qu’un changement de comportement dans l’état d’esprit est nécessaire pour gagner le combat contre le coronavirus. Des lignes directrices et des protocoles doivent être adoptés et respectés pour être maintenus à long terme. De même, il est urgent que le gouvernement, les organisations à but non lucratif, les organisations de la société civile et le secteur privé collaborent et éliminent la stigmatisation et la réticence généralisée à demander de l’aide pour les problèmes qui en résultent tels que la santé mentale et la violence domestique.

Forte collaboration du gouvernement avec d’autres organisations partenaires

Sachant que la bataille contre le COVID-19 se poursuivra probablement dans les années à venir, le gouvernement doit continuer à apaiser les craintes du grand public et œuvrer pour renforcer la confiance et l’adoption des CAB et des vaccinations contre le COVID-19.

L’un des moyens d’y parvenir est de revoir des exemples de la manière dont le gouvernement a précédemment travaillé avec d’autres partenaires (ONG, organisations à but non lucratif, etc.) pour relever et surmonter avec succès les défis de santé publique.

Un tel exemple est la façon dont le Rotary et ses partenaires de l’IMEP ont travaillé avec le gouvernement indien pour mettre fin à la polio, en partie, en renforçant la confiance dans le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO), en diffusant en temps opportun des messages factuels et crédibles et des informations parmi les masses. Grâce à leurs efforts collectifs, l’Inde – faisant partie de la Région Asie du Sud-Est de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – a été certifiée exempte de poliomyélite il y a sept ans.

Désormais, les membres du Rotary mettent à profit leur expérience de la lutte contre la polio en sensibilisant les communautés à l’importance de la vaccination contre les coronavirus, et plusieurs Rotary clubs travaillent de manière proactive avec le gouvernement pour aider au déploiement et à l’administration des vaccins. Les Rotary clubs de l’Haryana, du Kerala, du Gujarat, du Rajasthan, du Tamil Nadu et du Bengale occidental ont mis en place des centres de vaccination gratuits contre le COVID-19 et mènent également d’autres efforts de collaboration avec les gouvernements des États respectifs. Par exemple, le Rotary Club de Madras travaille avec le gouvernement du Tamil Nadu pour aider à soutenir l’achat et la livraison de vaccins contre le coronavirus et de l’équipement de la chaîne du froid connexe.

Renforcer la résilience à long terme

En fin de compte, nous devons aborder la lutte contre la pandémie comme nous réagirions à une catastrophe naturelle – en allant au-delà de la gestion de la crise pour développer une vision à long terme de la résilience et du relèvement pour les années à venir.

Dans cet esprit, nous devons appliquer les leçons tirées à la fois de la poliomyélite et des premiers stades de la pandémie pour éduquer et informer le public à chaque étape du processus, au mieux de nos capacités.

Grâce à une collaboration continue entre le Rotary, les gouvernements, les partenaires de l’IMEP et d’autres parties prenantes, nous travaillerons pour arrêter la propagation du coronavirus et aider les citoyens à retrouver leur vie et leurs moyens de subsistance, tout comme nous nous sommes réunis pour éradiquer la polio en Inde.

(L’auteur est le président national PolioPlus du Rotary pour l’Inde et membre du groupe consultatif d’experts en Inde (IEAG) sur les vaccins. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

