Semaine nationale de la nutrition 2021 : unis pour la mission Poshan

« L’analyse de la causalité de la malnutrition révèle que l’alimentation et l’état de santé sont les deux déterminants immédiats.

Dans l’indice de la faim dans le monde 2020, l’Inde se classe 94e sur 107 pays. Selon les données de l’UNICEF sur l’Inde, près de la moitié de tous les décès d’enfants de moins de 5 ans sont attribuables à la dénutrition. La dénutrition expose les enfants à un risque accru de mourir d’infections courantes et devient particulièrement grave pendant la pandémie. Nous devons améliorer de toute urgence l’état nutritionnel du pays. Cependant, le gouvernement seul ne peut pas gagner cette bataille et nous avons besoin d’un engagement collectif pour atteindre nos objectifs nutritionnels. Une bonne nutrition est bonne pour les affaires, car les employés en bonne santé ont une productivité optimale. En 2019, IMPAct4Nutrition a été lancé avec l’idée d’accélérer l’action du secteur privé pour la nutrition. Aujourd’hui, elle compte 200 partenaires engagés du secteur privé qui ont lancé ou accru des activités et des programmes sur la nutrition des employés et de la communauté. Financial Express Online rattrapé Dr Rajan Sankar, Ambassadeur – IMPAct4Nutrition, pour comprendre comment l’Inde peut atteindre ses objectifs nutritionnels ambitieux.

Pourquoi septembre est-il célébré comme POSHAN Maah et quelle est sa signification ?

L’une des caractéristiques distinctes et déterminantes de POSHAN Abhiyan est Jan Andolan – la création d’un mouvement social. Depuis 2018, chaque mois de septembre, le pays célèbre POSHAN Maah, un effort d’un mois sur la communication pour le changement des comportements sociaux et la mobilisation de masse pour améliorer et augmenter la couverture des interventions nutritionnelles essentielles. Cela a été un énorme succès et, espérons-le, comme les années précédentes, toutes les parties prenantes – la société civile, le secteur privé et les universités se réuniront pour aider à créer la sensibilisation et la demande nécessaires en matière de nutrition.

Dans quelle mesure est-il important d’impliquer différents secteurs dans la lutte contre l’importante crise nutritionnelle en Inde ?

La malnutrition est un problème complexe : les causes sont nombreuses et beaucoup d’entre elles sont interdépendantes. Par conséquent, toute solution que nous proposons pour résoudre la malnutrition devrait idéalement impliquer tous les secteurs concernés. Il est nécessaire de créer des plateformes neutres composées de tous les secteurs clés de la société. Le secteur privé joue un rôle clé dans notre société, et de plus en plus.

L’analyse de la causalité de la malnutrition révèle que l’alimentation et l’état de santé sont les deux déterminants immédiats. Et nous savons que le secteur privé est impliqué dans tous les segments du système alimentaire, qui englobe la production agricole, la récolte, la transformation et l’emballage, la transformation des aliments, la commercialisation et l’accès des consommateurs. Il joue également un rôle majeur en influençant à la fois l’environnement alimentaire et les préférences des consommateurs.

La création d’une plate-forme neutre offrant une opportunité à tous les secteurs, y compris le secteur privé, de participer à la résolution du défi de la malnutrition devrait contribuer à accélérer les progrès dans la réduction de la malnutrition à travers le pays, et même dans le monde.

Dr Rajan Sankar, Ambassadeur, IMPAct4Nutrition

Comment le COVID-19 a-t-il affecté la situation ?

Le Covid-19 a presque tout bouleversé. Comme toujours, dans toute situation d’urgence, les plus durement touchés sont les pauvres. Dans les ménages pauvres, les femmes et les enfants sont les plus touchés.

Dans les ménages pauvres, une forte proportion du revenu est consacrée à l’alimentation – elle pourrait atteindre 75 % du revenu total. Lorsque les revenus baissent, comme cela est arrivé à des millions de personnes en raison de la pandémie et des stratégies de confinement adoptées par divers gouvernements, cela affecte gravement à la fois la quantité et la qualité des aliments consommés par les pauvres.

L’Inde en tant que telle était confrontée à de graves problèmes de manque de diversité alimentaire parmi la grande majorité de sa population. Même avant la pandémie, l’apport alimentaire dans les ménages à faible revenu était bien inférieur à l’apport nutritionnel recommandé (RDA) prescrit par le Conseil indien pour la recherche médicale (ICMR). Les écarts alimentaires tant en termes de quantité que de qualité se sont creusés en raison des difficultés financières que la pandémie a imposées à de larges pans de notre population.

Le gouvernement, de nombreuses organisations de la société civile et des organisations philanthropiques ont bien fait de faire de leur mieux dans des conditions limitées. De nombreux États ont redémarré la distribution de rations à emporter (THR) après le verrouillage complet, et la distribution de céréales alimentaires a également commencé via le système de distribution public. Mais l’écart alimentaire ne manquera pas de se creuser et l’on peut s’attendre à une augmentation de la malnutrition chez les femmes et les enfants.

Nous avons un budget assez important pour livrer les rations jusqu’au dernier kilomètre et pourtant, il manque un grand nombre de personnes. Pensez-vous qu’il est nécessaire d’investir davantage dans la nutrition ?

Plus d’investissement est toujours le bienvenu. Mais l’important est d’améliorer la mise en œuvre et le ciblage. Les personnes qui ont besoin des services sont celles qui devraient être ciblées en priorité par le programme.

Les services intégrés de développement de l’enfant (ICDS) de l’Inde sont bien conçus et ont été universalisés avec près de 1,4 million de centres Anganwadi à travers le pays. L’infrastructure a cependant besoin de beaucoup plus d’améliorations. Dans notre contexte, l’amélioration de la prestation de services dans l’ICDS est en grande partie une fonction de la gestion du programme et pas tellement des ressources.

POSHAN Abhiyaan a le bon cadre et a également apporté des ressources supplémentaires. La clé est de le mettre en œuvre sérieusement et d’impliquer la communauté à travers Jan Andolan.

Selon vous, quels sont les points d’action les plus urgents que nous devons prendre pour lutter contre le fardeau de la malnutrition ?

Mettre l’accent sur la participation communautaire. Faites de POSHAN Abhiyaan et de Mission Poshan 2.0 une mission communautaire et dirigée par la communauté. Augmenter la demande de services de la communauté. Cela est susceptible d’améliorer la prestation de services dans l’ICDS. Nous devons briser le cercle vicieux d’une faible demande conduisant à des services médiocres conduisant à une demande encore plus faible. Cela doit être rompu pour augmenter la demande conduisant à une meilleure prestation de services, améliorant encore la demande de services, un cercle vertueux.

Deuxièmement, les mères, les familles et les communautés doivent être éduquées pour adopter des pratiques nutritionnelles appropriées. La norme communautaire sur de nombreux comportements liés à la nutrition doit changer. La plupart de la nutrition se fait à la maison et nous avons besoin que les familles adoptent les bonnes pratiques nutritionnelles.

Troisièmement, les interventions sensibles à la nutrition telles que l’autonomisation des femmes et l’eau et l’assainissement sont très importantes et devraient être prioritaires.

Quel rôle pensez-vous que IMPAct4Nutition peut jouer dans cela ?

IMPAct4Nutition (I4N) vise à jouer le rôle d’un courtier honnête. I4N est une plate-forme de dialogue multipartite et d’engagement collectif à l’action, et travaille avec différents secteurs. Nous devons faire tomber la méfiance entre les secteurs. I4N peut travailler pour mettre en synergie la force de chaque secteur au profit des malnutris et réduire la malnutrition dans le pays plus rapidement. Au fil du temps, I4N vise à devenir le partenaire privilégié du secteur privé et des gouvernements pour des partenariats trisectoriels impliquant le gouvernement, la société civile et le secteur privé.

Le travail et les ressources d’I4N soutiennent POSHAN Abhiyaan en général et Jan Andolan en particulier.

Pensez-vous que faire travailler ensemble le gouvernement et le secteur privé est un objectif réalisable ?

Comme mentionné précédemment, les causes de la malnutrition sont multifactorielles. L’éventail des interventions requises dépasse la capacité de tout secteur travaillant seul. Le secteur privé joue un rôle important dans presque tous les domaines de la vie. Le secteur privé peut utiliser ses marchés, son efficacité et son innovation pour atteindre ceux qui se trouvent en dehors des marchés réguliers. Des gains rapides ont été réalisés dans de nombreux domaines en Inde grâce à des partenariats public-privé. La majeure partie de la création d’infrastructures s’est faite par cette voie et est en fait la voie privilégiée par le gouvernement. La santé et la nutrition sont des infrastructures sociales importantes pour le développement humain. Nous ne devrions pas hésiter à utiliser des partenariats public-privé axés sur les objectifs en matière de nutrition lorsque le gouvernement cherche à améliorer la santé publique.

