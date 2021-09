Semaine nationale de la nutrition : rôle des nutraceutiques dans la sensibilisation à la nutrition

Des nutraceutiques ont été trouvés dans une gamme de produits et d’ingrédients.

Par Kamayani Naresh

Souvent utilisés comme alternative aux médicaments modernes à long terme, les nutraceutiques ont été largement reconnus pour leur haute valeur nutritionnelle et leur effet thérapeutique sur le corps humain. Les nutraceutiques sont des aliments quotidiens qui ont une valeur nutritionnelle élevée et puissante. Les nutraceutiques se trouvent principalement dans les herbes et les ingrédients des superaliments; ils ont prouvé qu’ils aidaient à prévenir différentes maladies. Ils aident également à minimiser la physiopathologie d’une variété de maladies. Les produits alimentaires qui peuvent être appelés nutraceutiques contiennent des fibres alimentaires, des prébiotiques, des probiotiques et des antioxydants. Ceux-ci se trouvent généralement dans plusieurs plantes médicinales et aliments naturels.

Avec le mode de vie et les habitudes alimentaires actuels, les prestataires de soins de santé ont constaté une augmentation de l’obésité, des maladies cardiaques et d’une mauvaise alimentation au sein de la population générale. Les patients doivent prendre les médicaments nécessaires pour surveiller la plupart des nouvelles maladies liées au mode de vie tout au long de leur vie. Ces médicaments ont généralement des séquelles qui entravent le mode de vie des patients. Tous ces éléments et les dépenses supplémentaires liées aux médicaments à vie ont encouragé de plus en plus de personnes à reconsidérer leur approche pour faire sauter la pilule. De plus en plus de gens ont changé d’avis sur les médecines alternatives, en particulier les nutraceutiques.

Les nutraceutiques tirent le meilleur parti de la citation d’Hippocrate : « Que la nourriture soit ta médecine et que la médecine soit ta nourriture. Les nutraceutiques sont des superaliments du nouvel âge scientifiquement prouvés qui font partie du régime indien depuis des lustres, mais ce n’est que récemment que des études ont été menées pour prouver leur efficacité à aider le corps humain à rester en bonne santé. Les nutraceutiques peuvent être définis comme « un aliment ou certains ingrédients qui procurent des avantages médicaux ou pour la santé lorsqu’ils sont consommés, y compris la prévention et/ou le traitement d’une maladie ».

Des nutraceutiques ont été trouvés dans une gamme de produits et d’ingrédients. Ils peuvent être consommés dans des nutriments isolés, des produits à base de plantes, des compléments alimentaires et des régimes alimentaires aux aliments et produits alimentaires génétiquement sélectionnés tels que les céréales, les soupes et les boissons.

Les nutraceutiques se sont avérés efficaces et non toxiques même lorsqu’ils sont consommés sur une longue durée. Par conséquent, les nutraceutiques peuvent être considérés comme des suppléments nutritionnels utilisés à des fins de santé autres que la nutrition. En veillant à ce que le corps reçoive les nutriments nécessaires pour rester en bonne santé et combattre les maladies, les nutraceutiques aident à renforcer les niveaux d’immunité du corps. Les nutraceutiques aident à améliorer la santé globale du corps, à prévenir l’apparition de maladies chroniques, à retarder le processus de vieillissement du corps, à augmenter l’espérance de vie et à soutenir les fonctions quotidiennes et l’intégrité du corps. Ils sont considérés comme des sources saines et naturelles pour la prévention de maladies mortelles telles que le diabète, les troubles rénaux et gastro-intestinaux et différentes infections.

Les nutraceutiques contribuent à assurer une meilleure qualité de vie et ont ouvert la voie à une nouvelle ère de la médecine et des soins de santé. En outre, ils ont stimulé le secteur de la santé pour qu’il soit davantage axé sur l’alimentation et l’alimentation. Ils ont également encouragé le secteur alimentaire à porter une attention particulière à la valeur nutritionnelle des ingrédients qu’ils incorporent dans leurs produits. En nous aidant à inclure des ingrédients riches en nutriments dans notre alimentation sur une base quasi quotidienne, les nutraceutiques nous aideront à surmonter toute une gamme de maladies liées au mode de vie. Ils garantissent également que la génétique que nous transmettons aux générations suivantes ne soit pas entravée par davantage de troubles et de problèmes corporels.

(L’auteur est le fondateur de Zyropathy. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

