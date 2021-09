Semaine qui laisse un bel enseignement

Par Mauricio Sulaiman / Fils de José Sulaiman / Président de la WBC

Cette semaine qui vient de s’écouler a été l’une des plus difficiles puisque je suis en charge de l’organisation que je préside fièrement : la Conseil mondial de boxe (GB).

La chose commune serait de la décrire comme “une semaine à oublier”, ce qui serait une très grave erreur. Oublier des événements importants, en particulier les mauvais, est quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Il faut toujours se souvenir de ce qui s’est passé pour que cela serve d’enseignement et d’inspiration pour continuer à avancer, en cherchant à améliorer les choses et, dans notre cas, comment rendre la boxe plus sûre et plus juste pour les athlètes.

Jeanette Zacarias, Une jeune fille de 18 ans s’est rendue à Montréal, au Canada, et a perdu la vie après un combat de six rounds ; son adversaire, une recrue avec seulement trois combats, et 31 ans.

Cette tragédie, cet accident sur le ring, a secoué la boxe, le sport et la société. Il a été publié qu’elle a obtenu une sortie médicale, après avoir passé avec succès les examens rigoureux ; le combat n’a pas été brutal et il a même été gagnant, et l’attention de la commission locale a été opportune et exemplaire… Que s’est-il passé ? C’est ce qui sera déterminé au fur et à mesure que les faits spécifiques pourront faire l’objet d’une enquête.

Elle a été mise KO à Reynosa en mai et a été suspendue pendant 90 jours. Il y a une ligne d’action immédiate que l’industrie de la boxe doit aborder au niveau mondial. Modifiez les rapports de suspension et surveillez toute personne ayant subi un KO majeur.

Les GB a été en contact avec le père et la famille, et nous recherchons une variété de soutiens directs pendant et après cette triste situation ; la communauté mondiale de la boxe est aux aguets et tout est contrôlé pour que Jeanette reçoive un digne et saint sépulcre, dès que les autorités canadiennes procèdent.

Promoteur Yvon Michel Il s’est occupé de tout de manière exemplaire, et se rendra à Aguascalientes pour accompagner la famille de la jeune femme.

Dans le même temps, un test hors compétition positif de notre champion super poids plume a été publié. Oscar Valdez.

Très malheureusement, le fan, de nombreux membres de la communauté de la boxe ayant des intérêts particuliers, et de nombreux médias réagissent immédiatement, sans même comprendre de quoi il s’agit. « Test positif ! » “Coupable!” “Crucifier le tricheur” ; le désir de voir du sang est ce qui émeut la société d’aujourd’hui, scandale, tricherie, fraude, tragédies…

Les Conseil mondial de boxe C’est le seul organisme qui a un programme qui travaille dans le monde entier contre l’utilisation de substances interdites. Cela nous a coûté des centaines de milliers de dollars, ainsi que des problèmes importants, lorsque des tests positifs sont sortis au cours de ces six années de fonctionnement du Programme CleanBoxing.

Le programme a été conçu et mis en œuvre avec une agence experte, VADA, qui l’administre et est chargée de déterminer la liste des substances interdites, auxquelles les athlètes seront soumis à des tests surprises et au prélèvement d’échantillons sur les combattants, ainsi qu’à leur envoi. au laboratoire et rapporter les résultats.

A partir de là, lorsqu’il y a un résultat défavorable, l’administration de notre organisme entre pour gérer le protocole à suivre, et c’est le WBC qui attribue les sanctions appropriées.

Une série d’actions ont été menées pour pouvoir étudier, analyser et comprendre toutes les considérations. Des audiences ont eu lieu avec diverses parties impliquées et intéressées et à la fin une résolution a été rendue.

Oscar Valdez Il continue comme monarque et le combat du 10 septembre sera pour le championnat du monde. Il fera l’objet d’une importante série d’actions liées à ce qui s’est passé, afin de suivre ses performances dans les mois à venir et de l’éduquer ainsi que toute son équipe sur les questions de nutrition, d’hydratation, de gestion du poids et de substances interdites ; le tout à un coût économique important pour lui-même.

Afin d’émettre la résolution finale, des considérations importantes ont été prises en compte : le type de substance et ses propriétés réelles ; C’est un médicament qui coupe l’appétit et ne donne aucun avantage concurrentiel. Les niveaux de la substance, qui étaient de 77 nanogrammes, alors que la limite autorisée est de 50.

Le test a été fait un mois avant le combat et le suivant, le 30 août, est revenu négatif.

L’histoire de Valdez, qui a participé à deux Jeux Olympiques, et dans le domaine professionnel a subi plus de 30 contrôles sans jamais avoir de problème de dopage ; De plus, il est largement reconnu par tous les membres de la communauté de la boxe, le désignant comme un garçon travailleur, propre et dévoué avec une feuille de route impeccable.

C’est vraiment dommage qu’il y ait ceux qui n’ont pas la moindre intention d’étudier et de comprendre ce qui s’est passé ; Ils ne sont pas intéressés à voir qu’il s’agissait d’un processus transparent et cohérent par rapport à la réglementation, et ils choisissent seulement d’avoir leur propre opinion, leur propre conclusion, et ainsi de l’exprimer publiquement, nuisant à l’image d’un jeune, ainsi qu’à la l’intégrité du sport et la GB.

Je suis convaincu que le temps donnera raison à ce triste épisode, mais il contribuera également à améliorer certaines des choses sur la façon dont le Programme de boxe propre.

TU SAVAIS QUE…?

Les GB a été le premier organisme mondial dans un sport professionnel à imposer un contrôle de dopage obligatoire après chaque combat de championnat du monde.

De même, ils ont travaillé sans relâche, depuis 1975, sur cette question et le Fair Play. Créé le Programme CleanBoxing, en 2015, et est le leader mondial de la boxe dans l’administration d’un programme antidopage inclusif.

L’anecdote du jour

Mon père était passionné par la question du dopage, donc la lutte pour créer des programmes dans le monde entier était toujours en vigueur, et pour que les commissions de boxe se joignent au différend contre cette question et les pratiques dangereuses.

« Mijito, le boxeur est de nature noble, il est incapable de vouloir faire du mal à son rival ; parfois ils sont dupés par d’autres personnes et cela arrive presque toujours sans qu’ils le sachent. Il y a aussi une contamination dans les produits. Nous devons rechercher la protection et la santé des combattants, mais aussi les aider à apprendre et toujours essayer de maintenir la justice avant tout ». C’est ce que m’a dit Don José lors d’un congrès médical à Cancun, où le Dr Catlin, de l’UCLA, a remis son rapport final, qui était le modèle de ce qui est maintenant connu sous le nom de Programme de boxe propre WBC.

