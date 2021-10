Semaine rude pour les Giants, le NLCS et Over/Unders pour la saison NBA

JJ commence par discuter de la débâcle des Giants et où ils devraient aller à partir d’ici (00:57), puis écoute quelques fans frustrés des Giants (9:27). Ensuite, il récapitule les matchs de la semaine 6 avant d’écouter d’autres messages vocaux (19h30). Ensuite, il est rejoint par Justin Termine de SiriusXM pour prévisualiser la saison à venir pour les Knicks and Nets et les totaux supérieurs/inférieurs pour la saison (47:17). Enfin, il donne ses totaux de la saison pour les Knicks et les Nets avant de mettre en évidence le match sauvage SNF et le match 2 de la NLCS (67:05).

