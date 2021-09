Sembcorp, basée à Singapour, lève 675 millions de dollars singapouriens via des SLB

in

La société opère dans le pays par l’intermédiaire de Sembcorp Energy India, qui gère actuellement 4,8 GW d’actifs de production d’électricité dans le pays, ce qui implique un investissement d’environ Rs 35 000 crore, comprenant 2,6 GW de centrales thermiques et la capacité restante constituée de projets d’énergie renouvelable. .

La société Sembcorp Industries, basée à Singapour, a levé 675 millions de dollars singapouriens (675 millions de dollars singapouriens) par le biais d’obligations liées au développement durable (SLB) d’une durée de 10 ans et demi et d’un taux de coupon de 2,66%, a annoncé mercredi la société. L’argent sera utilisé pour financer les besoins en fonds de roulement de l’entreprise, refinancer la dette existante du groupe et financer ou refinancer ses projets d’énergie renouvelable.

Vipul Tuli, PDG, Asie du Sud, de Sembcorp Industries, a récemment déclaré à FE que la société envisageait la voie d’acquisition pour augmenter sa base d’énergie renouvelable en Inde ; il vise à augmenter son portefeuille d’énergie verte à l’échelle mondiale de 3 gigawatts (GW) existants à 10 GW d’ici 2025.

Contrairement aux obligations vertes traditionnelles, les SLB impliquent des émetteurs qui s’engagent à améliorer leur performance par rapport à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance sur mesure. Le taux d’intérêt des SLB sera soumis à une marge majorée de 0,25 % après la première date de paiement des intérêts le 1er avril 2026 si l’objectif de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre à 0,40 tonne équivalent dioxyde de carbone par mégawattheure n’est pas atteint. atteint par Sembcorp d’ici le 31 décembre 2025.

L’émission SLB de Sembcorp repose sur un investissement de 150 millions de dollars singapouriens de la Société financière internationale du Groupe de la Banque mondiale.

