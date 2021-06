Sembcorp envisage d’acheter des actifs renouvelables pour développer son portefeuille en Inde

“Nous avons construit des capacités plus approfondies que nous avons exposées à travers nos exécutions de projets, ce qui confirme l’affirmation selon laquelle nous pouvons être un meilleur propriétaire des actifs”, a déclaré Tuli.

La société Sembcorp Industries, basée à Singapour, envisage la voie de l’acquisition pour augmenter sa base d’énergie renouvelable en Inde alors que la société vise à augmenter son portefeuille d’énergie verte à l’échelle mondiale de 3 gigawatts (GW) à 10 GW d’ici 2025, Vipul Tuli, PDG Asie du Sud de Sembcorp Industries, a déclaré à FE.

La société opère dans le pays par l’intermédiaire de Sembcorp Energy India (SEIL), qui gère actuellement 4,8 GW d’actifs de production d’électricité dans le pays, ce qui implique un investissement d’environ Rs 35 000 crore, comprenant 2,6 GW de centrales thermiques et la capacité restante constituée de projets d’énergie renouvelable. .

“En raison des capacités et de l’expérience que nous avons acquises dans le domaine des énergies renouvelables, nous savons maintenant que si nous reprenons un actif, nous sommes confiants de générer plus d’électricité à partir du même actif que le propriétaire précédent”, a déclaré Tuli.

Sans préciser l’objectif exact d’ajout de capacité d’énergie renouvelable fixé pour le pays, le PDG a ajouté que “nous sommes de retour sur le chemin de la croissance, que ce soit par acquisitions ou appels d’offres”. Cependant, Tuli a précisé que Sembcorp n’acquerra pas de projets pour lesquels des tarifs ont été découverts lors d’enchères mais où des accords d’achat d’électricité (PPA) n’ont pas été signés.

Un récent rapport publié conjointement par Ficci et Ernst & Young (EY) a souligné que les projets d’énergie renouvelable avec environ 20 GW de capacité contractuelle provenant d’enchères d’énergies renouvelables tenues en 2018, 2019 et le premier semestre 2020 restent actuellement bloqués sans AAE. Sembcorp, en juillet 2020, avait annoncé la mise en service des 800 MW de projets éoliens qu’elle avait remportés aux enchères menées par la Solar Energy Corporation of India (SECI) 2017 et 2018. La société s’était largement tenue à l’écart des enchères en 2019 et une grande partie en 2020.

“Nous avons construit des capacités plus approfondies que nous avons exposées à travers nos exécutions de projets qui corroborent l’affirmation selon laquelle nous pouvons être un meilleur propriétaire des actifs”, a déclaré Tuli.

Le tarif moyen découvert pour les projets échoués de 20 GW susmentionnés est 12% plus élevé que ceux pour lesquels des PPA sont exécutés, a noté le rapport Ficci-EY. Les discothèques gérées par l’État ont eu froid aux yeux sur le pouvoir d’achat à des tarifs particuliers découverts lors d’enchères après des prix beaucoup plus bas découverts lors des séries d’enchères suivantes. Le tarif solaire le plus bas actuel est de Rs 1,99/unité.

“Les projets qui ont découvert des offres d’environ 2,70 Rs à 2,90 Rs/unité semblaient être chers, mais avec la hausse des prix des modules solaires et les tarifs douaniers de base à venir, ils devraient augmenter et ces projets commenceront à apparaître comme bon marché. ” a déclaré Tuli.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.