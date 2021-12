Séminaires de renforcement des capacités – Aider les gens à augmenter leurs niveaux de réussite grâce à la motivation : Kailashnath Adhikari

Premièrement, il procède à l’évaluation des besoins de formation, à l’engagement du développement des capacités, à l’évaluation des besoins de développement des capacités et à la formulation d’une stratégie.

Il faut des décennies de travail acharné pour réussir et atteindre des sommets dans une carrière. Mais certaines personnes gagnent cela à un très jeune âge. Dans une ère post-pandémique, de nombreuses entreprises ont été mises en ligne car la communication est meilleure. De nos jours, les entreprises commerciales connaissent une croissance phénoménale. Les entreprises espèrent toujours faire du profit, mais elles doivent avoir un plan et celui-ci doit être élaboré avec élégance et les facteurs de risque doivent être réduits. De nombreuses entreprises ont une rentabilité en ligne comme la vente de produits en ligne et même les derniers produits comme les produits Saas pour les entreprises. Un nouveau concept dans le segment MICE est celui des « Séminaires de renforcement des capacités ».

Quels sont les principaux avantages des séminaires de renforcement des capacités ?

Comprenons d’abord la formation nécessaire. Premièrement, il procède à l’évaluation des besoins de formation, à l’engagement du développement des capacités, à l’évaluation des besoins de développement des capacités et à la formulation d’une stratégie. Maintenant, nous pensons aux avantages du renforcement des capacités, principalement le train, en améliorant et en formulant la réponse de développement des capacités qui aide à la création d’entreprise à long terme.

Non seulement cela, il faut travailler activement sur la cause sociale et le programme de sensibilisation comme la conduite de séminaires gratuits pour les défavorisés qui veulent en savoir plus sur les programmes de renforcement des capacités. De plus en plus de manières, les gens s’engagent dans une responsabilité éthique en faisant prendre conscience aux gens de leurs capacités à travers les séminaires. Divers ateliers sont organisés dans les villages locaux de l’Inde rurale pour suivre les cours des parents afin d’en faire des enseignants. Il se spécialise dans le coaching et l’enseignement de groupe et a un impact sur la capacité d’apprentissage des personnes et des enfants. Il vise à devenir des éducateurs de groupe, des entrepreneurs et fait ressortir le meilleur de chaque être humain. Non seulement cela pour ce type de séminaires de renforcement des capacités, de nombreux programmes innovants à l’aide des dernières technologies sont guidés par la recherche et la refonte de l’ensemble du cycle d’apprentissage.

Il est important de combiner de nombreux concepts structurels et des techniques structurées de résolution de problèmes pour incuber une réflexion indépendante. Ces séminaires promettent des bénéfices à long terme par la gestion efficace des techniques d’apprentissage par les lignes environnementales et sociales. De plus, la communication est la clé et nous avons la possibilité d’organiser des séminaires sur les techniques de communication efficaces. Cela permet de nouveaux travaux, affaires. Quatre compétences cognitives majeures sont mises en évidence comme la parole, l’écriture, l’écoute et la lecture.

Comment s’inspirer en écoutant

Les gens parlent beaucoup mais sommes-nous inspirés ? Non. C’est une compétence pour inspirer les masses. Visionary Talks dirigé par Kailashnath Adhikari fait de même. S’adressant à Financial Express, Adhikari a déclaré qu’il espère fournir une assistance et une formation aux candidats méritants qui ont acquis un large éventail d’applications dans le monde des médias. « Je sais à quoi sert un bon discours inspirant, il motive et permet aux candidats de ressentir les opportunités et de visualiser plus clairement leurs objectifs et d’aller de l’avant avec l’action de preuve complète », a-t-il déclaré. Cela comprend une série d’histoires à succès et d’histoires morales édifiantes sur la vie de personnes célèbres. L’objectif principal est de changer notre façon de penser, de ressentir et de renforcer notre capacité émotionnelle intérieure, a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.