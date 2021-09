Semios, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, lève 100 millions de dollars pour la technologie et les services agricoles

Semios, une entreprise basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui développe une technologie agricole pour évaluer l’état et les risques des cultures, a annoncé aujourd’hui un tour d’investissement de 100 millions de dollars.

Fondé en 2010, le réseau IoT sans fil de Semios aide les agriculteurs à évaluer le rendement et la qualité de leurs fruits, noix et autres cultures en temps quasi réel. Les capteurs mesurent le climat, l’humidité du sol et l’activité des insectes et des maladies. Les autres services comprennent la planification de la gestion agricole et la tenue de dossiers. Semios gère plus de 120 millions d’acres de cultures en rangs et permanentes, au service d’agronomes et de détaillants aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe et en Afrique du Sud. L’entreprise vise à aider les agriculteurs à cultiver des aliments de manière plus durable en réduisant l’utilisation de produits chimiques, en gérant mieux l’eau et en organisant les données agricoles. Morningside Group, basé à Boston, a dirigé le tour de table. Le capital total levé à ce jour est de 225 millions de dollars, y compris un tour de 75 millions de dollars mené par Morningside en février dernier.