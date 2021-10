S’en tient à LeBron pour son avis sur les vaccins : “C’est ridicule”

Enes Kanter a toujours été un gars cool. Son style de jeu, toujours axé sur l’attaque et rien sur la défense, avec beaucoup de production en quelques minutes, une capacité de rebond innée et de grands mouvements dans la zone, ont fait du pivot une idole pour les fans. Cela, et son caractère, sa confiance en soi, son verbiage et sa capacité à parler sans pudeur, bien sûr. Mais, en plus de tout ça, il a un discours très marqué, il s’est clairement positionné contre le président de la Turquie, Erdogan, et a été favorable à la culture du joueur habilité et contre Donald Trump et des crimes raciaux qui ont secoué les États-Unis en général, et la NBA en particulier, ces derniers temps.

Maintenant, Kanter est redevenu le protagoniste. Mais cette fois, leurs clubs ont visé la plus grande référence de la compétition, le visage de la meilleure ligue du monde et une légende : LeBron James. La star des Lakers s’est complètement immergée dans le débat sur le vaccin contre le coronavirus qui survole désormais une NBA qui n’a pas réussi à le contrôler. La Ligue est devenue depuis quelques jours porte-parole des anti-vaccins et Kyrie Irving est une nouvelle fois, bien entendu, dans le vif du sujet. Adam Silver, intelligent avant tout, a laissé la chose suivre son cours et les voix commencent à parler à voix basse tout en mettant plus de restrictions sur ceux qui ne se font pas vacciner et en obtenant, sans trop en faire, que des gens comme Andrew Wiggins cèdent à la pression sociale.

Au milieu de tout cela, LeBron a pris la parole. Lors du Lakers’ Media Day, la star a affirmé être vaccinée… mais a également déclaré qu’il était sceptique au départ et qu’il l’avait fait pour sa famille. Un discours assez ambivalent pour un sujet si sérieux et que tout le monde n’a pas aimé. Parmi eux, Enes Kanter, qui considère que la position doit être beaucoup plus radicale à cet égard. Et, comme d’habitude, il n’est pas resté silencieux et a donné son avis, battre LeBron à la légère et montrer que peu importe qui dit une infraction, tant qu’il considère que cela va à l’encontre de sa chaîne de valeurs.

“Quand je l’ai entendu, j’ai été très déçu et j’ai pensé que c’était ridicule. Evidemment, LeBron James est l’un des visages de la Ligue, et je devrais être le premier à sortir et à dire : « Écoutez, tout le monde. J’ai reçu le vaccin et j’encourage tout le monde – ma communauté, tous les fans de basket-ball et les fans de sport en général – à se faire vacciner afin que nous puissions sauver d’autres vies. J’espère que vous pourrez en apprendre davantage sur ce vaccin et inspirer et encourager les autres autour de vous.“Quoi qu’il en soit, un petit plus à ajouter. Plus clair, de l’eau.