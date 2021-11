Sénat 2022 : Lisa Murkowski annonce sa candidature à la réélection

La sénatrice Lisa Murkowski (R., Alaska) écoute lors d’une audience du comité sénatorial du travail et des retraites sur l’éducation à la santé sur les nouveaux tests de coronavirus à Capitol Hill, le 7 mai 2020. (Anna Moneymaker/Pool via .)

La sénatrice Lisa Murkowski (R., Alaska) a annoncé vendredi qu’elle chercherait à être réélue au Sénat en 2022, mettant en place un combat principal contre le challenger soutenu par Trump Kelly Tshibaka.

L’ancien président Trump a promis de se rendre en Alaska pour faire campagne pour que Tshibaka mette à exécution ses menaces de renverser Murkowski et d’autres républicains modérés qui ont voté pour le destituer pour incitation à l’insurrection à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

« Lors de cette élection, les 48 étrangers inférieurs vont essayer de s’emparer du siège du Sénat de l’Alaska pour leurs programmes partisans », a déclaré Murkowski dans une vidéo de campagne publiée vendredi. « Ils ne comprennent pas notre état et franchement, ils se moquent de votre avenir. »

« Je travaillerai avec n’importe qui de l’un ou l’autre des partis pour faire avancer les priorités de l’Alaska et je résisterai toujours à tout politicien ou intérêt particulier qui menace notre mode de vie », a ajouté le sénateur.

La course devrait tester la loyauté des électeurs républicains envers le président Trump et le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R., Ky.), car McConnell a déclaré que lui et ses alliés soutiendraient Murkowski.

Murkowski a d’abord reçu une attention négative de Trump lorsqu’elle s’est opposée à la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême en 2018. Trump a déclaré à l’époque que le sénateur de l’Alaska « ne s’en remettrait jamais » et perdrait en 2022.

En faisant campagne pour Tshibaka, qui était auparavant commissaire à l’administration de l’Alaska, Trump a qualifié Murkowski de « mauvais pour l’Alaska » et a salué Tshibaka comme « un combattant qui défend les valeurs de l’Alaska et l’Amérique d’abord ».

Murkowski a cherché à conserver le récit de ses liens avec l’Alaska dans son annonce de candidature à la réélection.

« Mon cœur est, et a toujours été, en Alaska, et c’est pourquoi je suis fière d’annoncer ma campagne pour la réélection au Sénat américain en 2022 », a-t-elle déclaré.

Bien que Murkowski ne fasse que commencer officiellement sa campagne de réélection, elle a déjà levé Tshibaka cette année, recueillant 1,1 million de dollars, avec 3,2 millions de dollars en espèces, au cours du trimestre de collecte de fonds qui s’est terminé le 30 septembre, a rapporté The Hill. Tshibaka a levé plus de 465 000 au cours du même trimestre, avec 295 000 $ en main, selon le rapport.

Le sénateur Rick Scott (R., Floride), qui supervise le Comité sénatorial républicain national, a déclaré que le bras de campagne du GOP du Sénat soutiendrait «absolument» Murkowski lors d’une interview avec NBC News dimanche.

« Nous soutenons tous nos titulaires », a déclaré Scott.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.