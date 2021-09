sénateur anti-crypto montre un manque de connaissances en crypto-monnaie | Invezz

Récemment, de nouvelles informations inquiétantes sont apparues lors de conversations entre les développeurs d’un projet populaire DeFi MakerDAO (MKR / USD) et le bureau d’une sénatrice anti-crypto Elizabeth Warren. D’après ce que l’on sait, il semble que la sénatrice et son bureau aient montré une méconnaissance inquiétante de l’un des plus grands projets de DeFi et de l’industrie DeFi elle-même.

Une capture d’écran sortie hier 20 septembre montre une partie des discussions de la communauté MakerDAO, montrant que le délégué à la gouvernance de MakerDAO connu sous le nom de PaperImperium a en fait eu du mal à expliquer au sénateur que Maker n’est pas le même projet que The DAO, un pilote. projet d’organisations décentralisées d’autonomie qui a échoué il y a cinq ans après une attaque majeure.

Le bureau du sénateur ne semble pas savoir qui il rencontre

Comme beaucoup le savent probablement, MakerDAO est actuellement le sixième plus grand protocole DeFi, avec un TVL de 8,2 milliards de dollars. Cependant, cette popularité massive dans le secteur DeFi n’a apparemment pas suffi à intéresser le sénateur au projet, comme l’a conclu le délégué. Ils ont ajouté qu’il y aurait une autre réunion dans quelques semaines à laquelle ils se sont déjà engagés, mais jusqu’à présent, il semble clair que le bureau du sénateur n’a pas fait une enquête appropriée sur les personnes avec lesquelles ils communiquent.

Cependant, il y avait une certaine confusion, car les captures d’écran indiquent que le délégué avait contacté directement le sénateur Warren, tandis qu’un fil du forum du gouvernement Maker, qui a commencé le 17 septembre, indique que la réunion Ce sera avec les conseillers financiers et bancaires de Warren. .

Les dialogues eux-mêmes sont le résultat des efforts de MakerDAO pour établir une communication directe entre l’industrie de la cryptographie et les législateurs dans le but d’éduquer les législateurs et d’expliquer les aspects potentiellement déroutants de l’industrie de la cryptographie.

Quant à la sénatrice, elle a qualifié l’industrie de la cryptographie d’investissement moche, la nouvelle banque fantôme, et a même déclaré qu’il valait la peine d’envisager d’interdire aux banques américaines de détenir des réserves pour soutenir des pièces stables privées.

En d’autres termes, les responsables s’efforcent activement de perturber l’industrie de la cryptographie aux États-Unis sans même rien savoir à ce sujet et assistent aux réunions sans se soucier d’enquêter avec qui ils rencontrent. Ceci est profondément préoccupant pour l’avenir des crypto-monnaies, qui est entre les mains de législateurs qui n’en savent rien.

