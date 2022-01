Sénateurs-Kraken devient le 92e match de la LNH reporté cette saison

La LNH a reporté lundi le match à domicile du Kraken de Seattle prévu jeudi contre Ottawa en raison de problèmes de COVID-19 avec les Sénateurs.

C’est le 92e match de la LNH à être reporté pour des raisons liées au coronavirus cette saison. Plusieurs d’entre eux sont liés à des restrictions de fréquentation au Canada.

Les Sénateurs ont neuf joueurs, dont le leader du temps de glace de la ligue Thomas Chabot, dans le protocole de virus ainsi que l’entraîneur adjoint Bob Jones, qui était l’un des nouveaux ajouts lundi. L’une des principales raisons pour lesquelles leur match à Seattle a été annulé est qu’aucun des joueurs n’aurait pu revenir au Canada par la suite en raison des restrictions de voyage fédérales toujours en vigueur.

Les Sabres de Buffalo ont ajouté l’attaquant Kyle Okposo et le défenseur Casey Fitzgerald à la liste des protocoles COVID-19 de la ligue. Ils rejoignent quatre joueurs, dont le centre Dylan Cozens, qui est entré en protocole le 29 décembre.

Le gardien de but des Sénateurs d’Ottawa, Matt Murray, fait face à une banque de sièges vides à la Scotiabank Arena lors de la première période d’un match de hockey de la LNH contre les Maple Leafs de Toronto, à Toronto, le samedi 1er janvier 2022. Le gouvernement de l’Ontario a réduit la capacité sportive événements à un maximum de 1000 dans le but d’endiguer la propagation de la variante COVID-19 Omicron. (Chris Young/La Presse Canadienne via AP)

Buffalo est absent depuis une défaite de 4-3 en prolongation à Boston samedi, au cours de laquelle les Sabres ont accueilli les attaquants Jeff Skinner et Vinnie Hinostroza. L’entraîneur Don Granato est également revenu après avoir raté deux matchs à la suite d’un test positif. Les Sabres sont absents jusqu’à jeudi, date à laquelle ils accueilleront les Sharks de San Jose.

Les Stars de Dallas ont retiré 10 joueurs de la liste et semblent être sur la bonne voie pour reprendre le jeu jeudi. Les attaquants Radek Faksa, Luke Glendening, Roope Hintz, Joel Kiviranta, Michael Raffl et Jason Robertson, les défenseurs Jani Hakanpaa, Miro Heiskanen, Esa Lindell et Ryan Suter ont été activés, ainsi que deux membres du personnel de soutien retirés du protocole.

Les Stars n’ont pas joué depuis le 20 décembre en raison de leur épidémie et d’autres problèmes de programmation.

Sur les 92 reports cette saison, 87 sont survenus depuis début décembre, les variantes delta et omicron très contagieuses se propageant dans toute l’Amérique du Nord. Les provinces canadiennes du Québec, de l’Ontario et du Manitoba imposant des limites de taille de foule ont conduit à un recul de dizaines de matchs dans l’espoir qu’ils puissent être joués devant des fans plus tard en 2022.