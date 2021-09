Senatore est un nouveau membre du comité directeur de VeChain

Antonio Senatore, CTO de Deloitte Global blockchain, a été nommé membre par intérim du conseil d’administration du comité de pilotage de la VeChain Foundation (VET/USD). En tant que CTO et directeur du Deloitte EMEA Blockchain Laboratory, il est responsable de la feuille de route technologique, de la définition de l’infrastructure, de la recherche technologique, de l’architecture du laboratoire technique et du modèle d’exploitation technique du laboratoire Deloitte Blockchain. L’équipe de Deloitte a contribué à apporter un certain nombre de produits SaaS à succès et a joué un rôle déterminant dans le développement de DNV sur VeChainThor.

Le sénateur a commenté :

«C'est un honneur pour moi de devenir membre par intérim du comité directeur de la Fondation VeChain. Ce comité a de vastes talents professionnels. Maintenant que nous entrons dans le prochain tour des élections, j'ai hâte de travailler avec tous ces membres et je me consacre personnellement à mettre en commun plus de ressources avec la Fondation VeChain pour le succès à long terme des affaires et de l'écosystème.

Antonio possède une connaissance approfondie des affaires et de la blockchain, combinée à une expérience professionnelle dans de nombreux secteurs. Supervise la vision globale de Deloitte dans l’espace blockchain, évalue les protocoles et les fournisseurs et établit des partenariats et des capacités. Il est à la tête d’une grande équipe de professionnels de la blockchain à Dublin. Il a travaillé pour Deutsche Bank, Accenture Spa Italia et Newbay Software Ltd Ireland.

Connaissance approfondie de l’écosystème VeChain

VeChain et Deloitte ont signé une collaboration officielle en 2019. Senatore est depuis membre senior du conseil consultatif de VeChain. En tant que consultant, il a joué un rôle important dans le développement d’infrastructures technologiques à long terme, la croissance de la valeur de l’EFP et l’expansion des affaires. La proposition de le nommer comme nouveau membre intérimaire du Comité directeur a été présentée et approuvée par le conseil actuel récemment, conformément à la dernière charte du gouvernement.

Senatore servira activement les parties prenantes de VeChainThor

Senatore sera plus qu’un conseiller en tant que membre officiel du comité directeur. Vous vous engagez à servir activement toutes les parties prenantes de l’écosystème VeChainThor, en vous acquittant de vos responsabilités en matière de prise de décision et de gouvernance et en vous assurant que toutes les questions essentielles au sein de l’écosystème sont justes et efficaces.

