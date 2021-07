S’engager avec l’extrémisme | Le chimpanzé souriant ⋆ 10z viral

— de OtherWords

Dans mes recherches, j’entends à plusieurs reprises le même refrain : « Si les gens savaient ce que je savais, ils croiraient ce que je crois. Suivi de : « Nous avons besoin de plus d’éducation. »

Presque toutes les personnes – 99,5% – qui meurent encore du COVID-19 ne sont pas vaccinées.

À ce stade, ils ne sont probablement pas non vaccinés parce qu’ils n’ont pas rencontré de campagne d’éducation du public. Soit ils veulent le vaccin et ils ont une barrière qui les empêche de l’obtenir, soit ils n’en veulent pas.

Si quelqu’un croit toujours que COVID-19 est un canular ou que les Illuminati ont mis des micropuces dans le vaccin alors qu’ils ont simulé l’alunissage, ou quelle que soit la théorie du complot du jour, vous n’allez pas changer d’avis en leur disant simplement qu’ils sont faux.

Partager un mème intelligent les qualifiant de stupides sur votre page Facebook ne fonctionnera probablement pas non plus. Une fois que quelqu’un a une forte conviction qui le lie à un groupe auquel il s’identifie, bonne chance pour lui faire croire quelque chose d’autre.

J’ai passé le mois dernier à comparer des mouvements sociaux radicaux de toutes sortes de tendances politiques différentes. Malgré leurs points de vue divergents, de nombreux membres de ces groupes radicaux partagent certaines qualités capricieuses : ils sont en colère et rejettent souvent les informations qui contredisent leurs visions du monde préexistantes.

Ils voient le monde en termes de tout ou rien – vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Ils prennent quelques traits qu’ils trouvent les plus déplaisants dans leur opposition et attribuent ces traits à l’ensemble du groupe : « Ils sont tous corrompus » ou « Ils sont tous malhonnêtes ».

Ils ont souvent des informations incomplètes sur leur groupe adverse. Ils ne connaissent pas la diversité au sein de l’exogroupe, ou ils ne comprennent pas le contexte dans lequel les membres de l’exogroupe prennent leurs décisions.

Parfois, ils ne sont pas conscients des points communs qu’ils partagent avec leurs adversaires et ils se battent avec des personnes avec lesquelles ils pourraient être des alliés. Néanmoins, ils attribuent des motifs malveillants à leurs adversaires pour leurs actions.

Ils ont parfois des relations fragiles avec la vérité et les faits. Leur colère est comme un filtre qui déforme les nouvelles informations au fur et à mesure qu’ils les assimilent. Ils interprètent souvent en enlevant la nuance : si quelques personnes sur des millions sont tombées malades à cause du vaccin Johnson et Johnson, alors tous les vaccins (quel que soit le fabricant ) sont dangereux.

Ils formulent leurs positions en termes moraux, estimant que quiconque n’est pas d’accord avec eux est immoral. Ils sont fâchés. Ils répondent à quiconque conteste leurs croyances avec colère, les qualifiant souvent d’immoral.

Les sociologues constatent que lorsqu’un groupe se sent menacé, ils renforcent les frontières symboliques – par exemple, en contrôlant la pureté idéologique au sein du groupe, ou en augmentant la rhétorique de colère ou négative contre l’exogroupe. Ils ignorent souvent les points de vue plus nuancés et se concentrent sur la lutte contre la rhétorique des groupes les plus extrêmes du camp adverse.

En voyant le monde en termes d’opposition, avec une compréhension limitée et déformée des problèmes qui les préoccupent, ils deviennent plus marginalisés et plus frustrés. Ensuite, lorsqu’un côté obtient le pouvoir, ils imposent leur programme unilatéralement, ce qui rend l’autre encore plus en colère.

Qu’est-ce qui aidera les gens à changer?

Passer du temps face à face avec d’autres personnes dont ils diffèrent et apprendre à les connaître en tant que personnes. Avoir des échanges polis en groupe avec des personnes représentant plusieurs points de vue différents. En savoir plus sur le problème en groupe et avoir la possibilité de poser directement des questions aux experts.

Se sentir respecté par les personnes au pouvoir et avoir l’impression que les personnes au pouvoir les écoutent. Sentir qu’ils ne sont pas contrôlés par d’autres personnes.

Il est tragique que des habitants du pays le plus riche du monde meurent parce qu’ils croient aux théories du complot sur les vaccins. Les confronter directement à ce sujet ne les fera pas changer d’avis, mais les écouter pourrait le faire.

_______