S’engager pour le PIDF – L’Express Financier

La décision de RBI d’effectuer le géo-tagging des points de contact des paiements numériques a remis en lumière le Fonds de développement de l’infrastructure des paiements (PIDF). Le fonds, créé en juin 2020, vise à subventionner le déploiement de l’infrastructure d’acceptation des paiements dans les centres de niveau 3 à 6 sur trois ans, à compter du 1er janvier 2021. La banque centrale avait pris les devants et mis en capital d’amorçage d’une valeur Rs 250 crore au moment de sa création. Une contribution au moins équivalente à celle de RBI était attendue des banques émettrices de cartes et des réseaux de cartes. Le 5 janvier, RBI a publié une nouvelle circulaire sur l’opérationnalisation du fonds, dans laquelle elle indiquait que les principaux réseaux de cartes avaient contribué un autre crore de Rs 95 au fonds. Il n’y avait eu aucune contribution des banques jusque-là. C’est peut-être la raison pour laquelle RBI a rendu obligatoire pour les banques émettrices de cartes de contribuer au corpus, à raison de 1 Rs par carte de débit et de 3 Rs par carte de crédit émise par elles. Une formule de cotisations annuelles récurrentes a également été établie.

On ne sait pas encore dans quelle mesure le corpus s’est étoffé depuis le début de cette année et dans quelle mesure les banques y ont contribué. Mais le fait que la RBI ait dû publier des directives sur le montant et le moment où les banques devraient investir de l’argent suggère que ces dernières n’ont pas été très enthousiastes à l’idée de faire leur part. Maintenant que les cotisations sont obligatoires, les banques doivent suivre les règles. Idéalement, ils devraient s’efforcer de faire un peu plus et de contribuer plus que les montants stipulés par la banque centrale. Ceci est particulièrement important maintenant que trois des principaux réseaux de cartes opérant en Inde ne sont pas autorisés à émettre de nouvelles cartes et ne contribueront probablement pas beaucoup au PIDF.

Il ne fait aucun doute que les banques ont énormément bénéficié de la propagation des terminaux de point de vente (PoS) et des codes à réponse rapide (QR) à travers le pays, dont beaucoup ont été déployés à l’initiative d’entreprises fintech non bancaires. En tant que rouages ​​essentiels du système de transfert d’argent, les banques ont, par défaut, été intégrées dans la plus petite des vitrines, le tout au détriment du capital-risque. Les Indiens devenant de plus en plus à l’aise pour effectuer des paiements numériques au fil des ans, les banques ont vu la pression sur le personnel de leurs succursales diminuer de manière significative. Le transport d’espèces entraîne un coût opérationnel pour les banques, et cela a également connu une baisse significative avec la baisse des paiements en espèces. Les banques, c’est assez clair, ont récolté les fruits des efforts déployés par le régulateur au cours de la dernière décennie. Il n’est que juste qu’ils s’intensifient maintenant et assument une partie du coût des paiements numériques jusqu’au dernier kilomètre.

Avec la géolocalisation des points de contact des commerçants, RBI vise à remédier aux asymétries dans la répartition géographique des paiements numériques. Si l’exercice est bien mené, il pourrait également augmenter le niveau de transparence et de responsabilité dans le réseau de paiement. La résolution des litiges pour les transactions qui ont mal tourné pourrait devenir plus fluide. Les fintechs et les banques devront devenir plus responsables des commerçants qu’elles acquièrent et des transactions qu’elles exécutent. Le géo-tagging étant le premier projet pour lequel RBI a explicitement invoqué le PIDF, les banques doivent se montrer à la hauteur et prouver leur engagement envers le fonds.

