Sengun : le loukoum qui éclaire l’avenir des Rockets

La NBA n’attend personne. C’est une phrase très courante qu’Usman Garuba vit dans sa chair, un joueur polyvalent qui a grandement excellé au Real Madrid mais n’a pas encore eu sa chance dans la meilleure ligue du monde. L’attaquant espagnol a à peine joué 11 matchs au total, avec une moyenne de 6,5 minutes et une étape obligatoire en G-League. qui ni l’un ni l’autre ne se démarquait par ses superbes expositions. Son meilleur match a été ses débuts contre les Timberwolves : 4 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 0 défaite en 8 minutes. Un simple mirage ; le crash dans lequel il a eu plus de minutes est passé à 17 et a à peine eu de la production (3 + 4 + 1 + 2) et généralement, il ne saute pas sur la piste et il ne se contente pas d’entrer dans la rotation d’un Stephen Silas qui a essayé beaucoup de choses différentes, mais il ne finit pas d’inclure l’international espagnol dans ses plans.

Garuba a 19 ans, une expérience dans l’élite européenne et des qualités qui laissent présager une opportunité en NBA qui ne s’est pas encore présentée. Fort de la taille vers le haut et de la taille vers le bas, vitesse, force et capacité à défendre à la fois d’un centre à un meneur. Pourtant, les joueurs avec leurs capacités physiques sont inépuisables dans le basket nord-américain, qui semble les créer sur une machine. Et Draymond Green mène une portée de basketteurs multidisciplinaires et brillants en défense, oui… mais il n’y a qu’un seul Draymond Green. Et devenir un bon joueur historique est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Garuba avait aussi une aptitude à passer, Il était dangereux hors de la jante et pouvait frapper des 3 points ouverts, une qualité dans laquelle, en plus, il avait beaucoup de place pour s’améliorer. Mais mais mais…

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles Garuba n’a pas encore trouvé votre site, mais il est évident que la jeune compétition des Rockets existe et cela a fait que l’attaquant de puissance soit à l’arrière-plan. Ça, et une amélioration progressive de l’équipe texane, qui est à trois victoires du play-in dans une Conférence Ouest dans laquelle tout le monde perd et personne n’est loin. Et maintenant, avec la variable coronavirus, penser à autre chose serait licite pour Silas, qui peut se concentrer sur la reconstruction tout en adaptant son effectif et en regardant vers l’avenir mais sans rien abandonner dans le présent. Après une victoire dans le match 2 contre le Thunder, Houston a subi 14 défaites consécutives. Et, après cela, sept victoires consécutives, deux chiffres qui si les planches n’ont pas leur place dans l’histoire de la NBA. Mais, et c’est évident, Garuba a de nombreuses explications pour ne pas trouver votre site. Et l’un d’eux a un prénom et un nom : Alperen Sengun.

La promesse turque

Les Rockets ont été très clairs sur le fait qu’ils allaient sélectionner Jalen Green en deuxième position du repêchage de 2021. Ils l’ont fait en supposant, comme toute la NBA, que Cade Cunningham serait le numéro 1, une prévision qui s’est réalisée. Mais, après Green, les Rockets ont jeté leur dévolu sur Alperen Sengun, un centre turc qui venait de réaliser une excellente saison au Turkish Besiktas : 19,0 points, 8,7 rebonds, 2,7 passes décisives, 1,6 contres et 1,3 interceptions par match, étant choisi Joueur de le Mois dans cinq des six mois qu’a duré la compétition. Par conséquent, le 12 mai, il a été élu MVP de la compétition et a profité de son intention d’apparaître dans le repêchage de la NBA ce même jour. Le problème pour les Rockets, c’est qu’ils ne reprendraient pas jusqu’à la 23e place, dans un tour des Blazers.. Et le 24, remporté par les Bucks. Et ils avaient remarqué un joueur qu’ils ne voulaient pas laisser s’échapper. Mais la quantité d’équipement qu’ils avaient entre les deux rendait très difficile pour eux de l’avoir.

En fin de compte, les Rockets ont conclu un accord avec le Thunder, qui a pris Sengun au n ° 16. Ils ont vendu deux futurs tours du repêchage à Sam Presti, qui les récupère (on comprendra pourquoi un jour) et ils ont saisi les services de Sengun, qui le 7 août a signé avec les Rockets. Et ils avaient raison : depuis, le pivot est encadré par John Lucas, l’entraîneur adjoint de l’équipe, qui prépare des séances d’entraînement personnalisées pour son élève. L’entraîneur affable et sévère contraste avec le joueur, l’antagoniste joueur. Mais leur alchimie est indéniable et ils passent beaucoup de temps ensemble, ce qui fait que le développement de Sengun augmente proportionnellement à la foi que Lucas a pour lui. Une relation à double sens qui porte ses fruits et qui a la collaboration indéniable d’Orhun Gungoren, l’interprète pivot, qui continue d’améliorer son anglais mais doit encore utiliser son collaborateur pour comprendre et se faire comprendre entre les joueurs et le staff technique.

Au camp d’entraînement de Las Vegas, Sengun s’est déjà rendu compte que l’Amérique n’était pas la Turquie. Et avec son saut définitif en NBA, qui a eu lieu le 20 octobre, la preuve est devenue encore plus grande. C’est pourquoi sa dynamique a été clairement ascendante et sa courbe d’apprentissage est dans le bon processus. Les Rockets ont mis l’accent sur le maintien d’une forme physique optimale et Sengun a dû modifier certaines de ses habitudes alimentaires et de sommeil, augmentant ainsi sa force et son conditionnement. et subir des coups constants au fur et à mesure que les matchs progressent. Une partie du processus, de ce chemin de renforcement et de développement d’une certaine résilience, qualités nécessaires pour réussir dans une NBA ultracompétitive et avoir une carrière longue, ainsi que fructueuse. Le joueur lui-même a reconnu que cette partie du chemin était difficile. Mais nécessaire, bien sûr.

Le visage du futur des Rockets ?

Depuis le départ de James Harden, les Rockets sont en pleine reconstruction. Un nouvel entraîneur, un renouvellement des managers après les adieux de Daryl Morey et un grand nombre de jeunes joueurs (ils sont la huitième équipe la plus précoce de la compétition) où Eric Gordon vient d’émerger (qui, si tout se passe bien, sera échangé sur le marché). Et beaucoup ont prédit que Jaleen Green serait le visage du nouveau projet, mais certains diffèrent et commencent à désigner Sengun pour cela. Le centre développe sa capacité de passe, se déplace bien dans la peinture et doit encore devenir un rebondeur plus efficace et avoir des fondamentaux plus clairs et plus développés en défense. Mais sa marge de progression est grande et Green, qui connaît une saison recrue assez décente, semble avoir une marge plus petite pour devenir la mégastar qui peut toujours (et ne devient pas toujours) devenir n°2 au repêchage.

Vert marque en moyenne 14 points par match, mais participe à peine au reste du match et a beaucoup de problèmes au tir : 38 % en tirs depuis le terrain et moins de 28 % en triple. Et le tout en 30,8 minutes par nuit. En revanche, Sengun est à 9,1 points, 4,7 rebonds et 2,7 passes décisives, mais en seulement 18,6 minutes de jeu. C’est, en moins de temps, une plus grande efficacité. Dans la défaite (de 35 points) contre les Cavaliers, Sengun est allé à 19 points et 11 rebonds, en plus de contribuer 5 passes décisives, en seulement 28 minutes, complétant une séquence de 4 matchs au cours desquels il a récolté en moyenne 15 points avec 55% sur le terrain. coups. Et pour le moment, n’essayez que 1,2 triple par nuit, une facette qu’il n’a pas encore pleinement développée et qu’il perfectionne, une fois de plus, avec Lucas, son ami et protecteur.

C’est ainsi que les choses se passent à Houston, qui, avant sa séquence de 7 victoires consécutives, était la 29e équipe pour les passes décisives par match et au cours des 11 matchs suivants (record 8-3), elle est devenue la troisième, avec Sengun impliquant beaucoup plus ses coéquipiers et forçant une partie des fans à demander leur propriété via les réseaux sociaux (Il n’a sauté depuis le début que sur deux matchs cette saison) au détriment d’un Daniel Theis qui n’entre pas dans les plans futurs de l’entité. La projection du pivot est fulgurante, sa capacité d’apprentissage est très développée et sa marge de progression est énorme. Il est encore tôt pour considérer qu’il est le visage de la franchise pour les années à venir, mais force est de constater qu’il a beaucoup de potentiel et qu’il a du talent et de la qualité pour le basket. Garuba, quant à lui, devra continuer à attendre une opportunité qui se présentera. Car oui, la NBA n’attend personne. Mais toujours, toujours, toujours vous donne l’occasion de faire une brèche et de réussir. Cela fait partie du rêve américain. Ou la compétition nord-américaine. Quelle différence cela fait. Le moment viendra et les Espagnols devront en profiter. C’est comme cela que sont les choses. Pour le meilleur et pour le pire.