Seniesa a défendu sa couronne WBA avec un KO spectaculaire

Seniesa Estrada a clôturé son année en beauté en réalisant la première défense de son titre de poids minimum de la World Boxing Association (WBA) contre María Micheo avec un KO au quatrième tour au AT&T Center, San Antonio, Texas.

L’Américain est l’un des meilleurs livre pour livre et est devenu un spectacle pour les fans de boxe. Elle a renversé la Guatémaltèque à deux reprises pendant le combat et a fait preuve d’une grande maîtrise dans ses actions.

La combattante surnommée « Superbad » a combattu à la fois à gauche et à droite sauvée, a bien utilisé ses combinaisons et a bien défini le combat avec un joli crochet du gauche qui a assis son adversaire sur le tapis pendant que l’arbitre mettait fin au combat sans compter en raison de la punition que le champion donnait .

Avec 29 ans, Estrada ferme un grand 2021. Il est monarque de deux catégories et veut continuer à atteindre des objectifs. Son record est de 22 victoires, aucune défaite et 9 KO, tandis que celui de Micheo était de 9 victoires, 1 défaite et 5 KO.