sénilité du Sénat | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Le Washington Post rapporte que le Sénat américain actuel est le plus ancien de l’histoire américaine. Dianne Feinstein fête ses 88 ans ce mois-ci. Charles Grassley aura 88 ans en septembre.

Richard Shelby a 87 ans. James Inhofe a 86 ans. Patrick Leahy a 81 ans. Vingt-trois sénateurs ont 70 ans. L’âge moyen des sénateurs au début de cette année était de 64,3 ans.

Il se peut qu’avoir 88 ans aujourd’hui soit comme avoir, disons, 78 ans il y a quelques décennies. Ainsi, bien qu’il soit le plus ancien, ce n’est peut-être pas le Sénat le plus âgé de notre histoire. Le livre de Robert Caro sur le Sénat dominé par Lyndon Johnson montre clairement que plus de quelques solons des années 1950 ont été rendus largement inutiles par l’âge et/ou l’alcool.

Dianne Feinstein et certains des autres sénateurs cités dans l’article du Post insistent sur le fait qu’ils sont toujours aussi pointus qu’un clou. Mais il doit y en avoir quelques-uns qui le perdent. Un pharmacien local a déclaré en 2017 qu’il envoyait régulièrement des médicaments contre la maladie d’Alzheimer à Capitol Hill.

En réalité, il est probable que la plupart, sinon la totalité, des Sénateurs âgés de 80 à 70 ans ne soient plus aussi pointus qu’avant. Pour moi, la question intéressante est de savoir s’ils s’en rendent compte.

La plupart des personnes de 70 ans que je connais sont constamment à la recherche de signes de déficience mentale. J’ai 72 ans et je panique si je ne me souviens pas du cinquième partant des Diamondbacks de l’Arizona.

Les sénateurs semblent différents. C’est peut-être parce qu’ils sont entourés de membres du personnel dont les moyens de subsistance, et dans certains cas des mini-empires, dépendent du fait que le patron pense qu’il est toujours parfaitement apte à exercer les fonctions de sénateur. C’est une théorie, de toute façon.

Ce n’est pas optimal d’avoir un Sénat avec des membres handicapés. Un tel Sénat refuse une représentation pleinement efficace à certains États et peut fonctionner de manière moins fluide qu’un Sénat avec 100 membres compétents.

L’effet principal, cependant, peut être de donner plus de pouvoir au leadership. Ce fut le cas avec le Sénat de Lyndon Johnson, bien que Johnson (qui avait alors la quarantaine) aurait dominé le Sénat de toute façon.

La question de savoir si un pouvoir supplémentaire dans le leadership est souhaitable dépend de l’identité des dirigeants. La question de savoir si un Sénat fonctionnant de manière fluide est souhaitable dépend du programme des dirigeants.

Que faut-il faire au sujet de la sénilité du Sénat? La réponse évidente est un amendement constitutionnel imposant des limites de mandat. Mais les limites de mandat sont antidémocratiques. Ils privent les électeurs de la possibilité d’élire les sénateurs de leur choix. Et je détesterais voir Tom Cotton limité par la loi à deux mandats, voire trois, s’il en était ainsi.

En fin de compte, c’est aux adversaires de très vieux sénateurs de faire valoir qu’ils sont handicapés par l’âge, et aux électeurs d’évaluer les preuves et de décider si ces sénateurs doivent rester en fonction. Si nous nous retrouvons avec seulement 80 sénateurs en forme, la République devrait toujours aller bien.

Ou alors il me semble.