Seniors, les parents peuvent obtenir plus de Rs 10 000 pour l’entretien ! Projet de loi à l’agenda de Modi Govt – 5 points clés

Session de la mousson 2021 : Le gouvernement de l’Union devrait adopter le projet de loi sur l’entretien et le bien-être des parents et des personnes âgées (amendement), 2019 lors de la session de mousson du Parlement qui a commencé aujourd’hui. Un jour avant le début de la session, le Premier ministre Modi a déclaré lors d’une réunion multipartite que des discussions significatives devraient avoir lieu à la Chambre pendant la session de la mousson.

Le projet de loi sur l’entretien et le bien-être des parents et des personnes âgées (amendement) de 2019 est à l’ordre du jour du gouvernement de l’Union. Il figure également dans la liste des projets de loi susceptibles d’être abordés lors de la session de mousson 2021 partagée par le ministère des Affaires parlementaires.

Ce projet de loi pour l’entretien des personnes âgées et des parents a été approuvé pour la première fois par le Cabinet de l’Union en décembre 2019 mais n’a pas encore été approuvé par le Parlement. Il vise à empêcher les personnes d’abandonner des parents et des personnes âgées. Le projet de loi prévoit l’entretien et le bien-être des parents et des personnes âgées pour assurer leurs besoins fondamentaux, leur sûreté et leur sécurité. Venant à la suite de deux vagues dévastatrices de la pandémie de Covid-19 dans le pays, ce projet de loi donnera plus de pouvoir aux personnes âgées et aux parents s’il est approuvé par le Parlement lors de la session en cours.

Le projet de loi de 2019 sur l’entretien et le bien-être des parents et des personnes âgées (amendement) introduit plusieurs modifications à la loi de 2007 sur l’entretien et le bien-être des parents et des personnes âgées. Voici cinq points clés :

Le projet de loi d’amendement élargit la définition des enfants. En vertu de la Loi, la définition d’enfants comprend les enfants et les petits-enfants, à l’exclusion des mineurs. Cependant, le projet de loi d’amendement a ajouté les beaux-enfants, les enfants adoptifs, les beaux-enfants et le tuteur légal des enfants mineurs à la définition. La définition des parents dans le projet de loi d’amendement n’inclut pas seulement les parents biologiques, adoptifs et beaux-parents. mais aussi les beaux-parents et les grands-parents. La définition de l’entretien a également été élargie dans le projet de loi d’amendement pour inclure la fourniture de soins de santé, de sûreté et de sécurité pour que les parents mènent une vie digne. La définition antérieure de l’entretien en vertu de la loi incluait uniquement la fourniture de nourriture, de vêtements, de résidence, de soins médicaux et de traitement. L’un des changements les plus importants que le projet de loi d’amendement cherche à introduire est la suppression du plafond de 10 000 roupies pour les frais d’entretien. . Si le projet de loi devient une loi, plus de 10 000 roupies peuvent être accordés à titre de pension alimentaire. Lors de l’annonce d’une telle sentence, les tribunaux des aliments devront tenir compte du niveau de vie et des revenus du parent ou de la personne âgée ainsi que des revenus des enfants avant de décider du montant de la pension alimentaire. Le nombre de jours pendant lesquels les enfants et les proches doivent payer la pension alimentaire. le montant de la maintenance sera également réduit de 30 jours à 15 jours.

