Sennheiser CX True Wireless — des écouteurs haut de gamme à moindre coût

Les derniers écouteurs Sennheiser améliorent leur prédécesseur avec un indice IPX4 et une meilleure autonomie de la batterie. Les écouteurs prennent en charge Bluetooth 5.2 et les codecs Bluetooth de haute qualité AAC et aptX. Le Sennheiser CX True Wireless sera disponible le 8 juillet et coûtera 129,95 $.

Sennheiser est connu pour ses écouteurs de qualité audiophile, mais récemment, il a fait preuve d’un certain enthousiasme envers le marché audio grand public. La dernière version de la société est le Sennheiser CX True Wireless, qui remplace l’impressionnant CX 400BT. La société allemande reste fidèle à ses racines et privilégie la qualité sonore avant tout, mais elle n’abandonne pas les mises à niveau demandées comme un indice de résistance à l’eau et une meilleure autonomie de la batterie.

Ce sont parmi les premiers véritables écouteurs sans fil à utiliser le micrologiciel Bluetooth 5.2, ce qui laisse la porte ouverte à la prise en charge des codecs LE Audio et LC3. À leur sortie, nous savons que ces écouteurs prennent en charge trois codecs Bluetooth : SBC, AAC et aptX, afin que vous puissiez profiter d’un son cohérent et de haute qualité, quel que soit votre appareil source. De plus, Bluetooth 5.2 améliore encore l’efficacité énergétique, contribuant à la longue durée de vie de la batterie des écouteurs.

Les écouteurs Sennheiser sont conçus pour durer neuf heures avec une seule charge, totalisant 27 heures de lecture avec la puissance de réserve du boîtier USB-C. Les auditeurs ont accès à une suite complète de commandes d’égalisation via l’application Sennheiser Smart Control, ce qui est idéal pour ceux qui ont des préférences spécifiques. Si le Sennheiser CX 400BT et le Sennheiser Momentum True Wireless 2 sont des indications, le profil sonore par défaut du CX True Wireless amplifiera les notes graves et aiguës avec une désaccentuation dans les médiums supérieurs. Cela sera confirmé une fois les tests terminés.

Les écouteurs sont dotés d’un indice IPX4 qui garantit qu’ils peuvent résister à presque tous les entraînements que vous leur lancez. Il s’agit d’une grande amélioration par rapport au CX 400BT, qui n’a aucun indice IP. Comme auparavant, les écouteurs sont dotés de commandes tactiles que tout le monde peut personnaliser dans l’application mobile gratuite. Vous pouvez également choisir votre assistant intelligent préféré (Google Assistant ou Siri) et plus encore.

À partir du 8 juillet, vous pouvez acheter le Sennheiser CX True Wireless en noir ou blanc pour 129,95 $, tant que vous êtes en Amérique du Nord.