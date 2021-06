Sennheiser HD 450BT en vente à un prix historiquement bas : un casque antibruit à 99 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous êtes à la recherche d’un casque sans fil à réduction de bruit active d’un bon rapport qualité-prix, faites attention car cette offre vous intéresse. Les Sennheiser HD 450BT sont une alternative très intéressante et sont à un prix historiquement bas pour seulement 99 euros.

Le télétravail est là pour rester. La pandémie a été un tournant et de nombreuses entreprises proposent à leurs salariés différentes formules pour continuer à travailler à domicile.

Si vous faites partie de ceux qui continuent à télétravailler, vous avez sûrement besoin d’écouteurs sans fil avec suppression du bruit, car ils vous permettent de vous isoler du bruit de votre environnement et d’améliorer la qualité des appels vidéo. Maintenant, vous avez la chance de acheter le Sennheiser HD 450BT en vente à un prix bas de tous les temps pour seulement 99 euros.

Il s’agit d’un casque Bluetooth à réduction de bruit active de bonne qualité, donc ils valent la peine d’être achetés pour moins de 100 euros. Habituellement, leur prix est d’environ 150 euros et, bien qu’ils aient été en vente à d’autres occasions, ils n’ont baissé que de 100 euros à un autre moment précis.

Casque sans fil supra-auriculaire au design fermé. Ils sont équipés d’une suppression active du bruit pour vous isoler du bruit environnant et prennent en charge les codecs de haute qualité, notamment AAC et AptX à faible latence. Ils offrent une autonomie allant jusqu’à 30 heures.

Le Sennheiser HD 450BT est un casque supra-auriculaire sans fil, ce qui signifie qu’il couvre toute votre oreille pour vous offrir une expérience d’écoute immersive. En outre, leur conception fermée et leur technologie d’annulation active du bruit leur permettent de vous isoler le plus possible de l’environnement pour éviter les distractions, même lorsque vous êtes dans des environnements bruyants.

Ils prennent en charge les codecs sans fil de haute qualité, notamment AAC et AptX Low Latency, ce qui vous permet de synchroniser le son avec ce qui se passe à l’écran lorsque vous regardez des vidéos.

Si vous avez décidé d’acheter des écouteurs sans fil et que l’offre vous dépasse, dans ce guide, nous vous indiquerons les principales caractéristiques que vous devez prendre en compte lorsque vous franchissez le pas.

Ces écouteurs bluetooth vous offrent la possibilité d’adapter le son à votre convenance. Ceci est possible grâce à l’application Sennheiser Smart Control, où vous pouvez configurer l’audio à l’aide d’un égaliseur intuitif. De plus, via l’application, vous pouvez également mettre à jour le firmware et sélectionner le mode podcast lorsque vous avez besoin d’entendre les voix les plus claires.

Et pour l’autonomie vous n’aurez pas à vous inquiéter. Sa batterie dure jusqu’à 30 heures d’utilisation et vous pouvez vérifier son statut à tout moment dans l’application mobile. Lorsque le courant est épuisé, vous pouvez les charger rapidement à l’aide de leur câble USB-C.

Si vous vous inscrivez gratuitement à Amazon Prime, vous pouvez les obtenir avec une livraison totalement gratuite, ainsi qu’une livraison rapide. Si vous êtes étudiant, inscrivez-vous à Prime Studen. Vous disposez d’un essai gratuit de 3 mois et d’un abonnement annuel avec 50% de réduction

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.