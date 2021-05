Sennheiser vend des écouteurs à un fabricant d’appareils auditifs

Sennheiser a vendu son activité d’écouteurs à Sonova, un fabricant suisse d’audio médical.

Sennheiser a annoncé qu’elle recherchait un acheteur pour sa division d’électronique grand public en février. La firme audio allemande a cité une «forte pression concurrentielle» comme raison de vendre son activité. Malgré des ventes record en 2019, Sennheiser a encore perdu de l’argent sur ses marges bénéficiaires.

C’est parce que les AirPods d’Apple ont dominé le marché des appareils portables. Avec les AirPods Pro et les AirPods Max empiétant sur la marque de luxe, Sennheiser a supprimé 650 emplois et a commencé à chercher une sortie. Sonova affirme qu’elle continuera à vendre des produits sous la marque Sennheiser.

«La combinaison de notre expertise audiologique avec le savoir-faire de Sennheiser en matière de restitution sonore, leur excellente réputation, ainsi que leurs produits de haute qualité, nous permettra d’élargir notre offre et de créer des points de contact importants avec les consommateurs plus tôt dans leur parcours auditif», PDG de Sonova Arnd Kaldowki a déclaré dans un article de blog à propos de l’accord.

Dans une déclaration conjointe des co-PDG de Sennheiser, Andreas et Daniel Sennheiser, le couple a déclaré que l’accord était un match fait au paradis. «Un partenaire qui partage non seulement notre passion pour l’audio et notre engagement envers la meilleure qualité de produit, mais aussi des valeurs d’entreprise très similaires», écrivent les frères dans un article de blog. «C’est une excellente base pour un avenir prospère ensemble.»

Sonova a payé environ 241 millions de dollars pour l’entreprise d’écouteurs Sennheiser.

Sennheiser génère environ 350 millions de dollars de revenus par an. L’accord est toujours soumis à l’approbation réglementaire dans l’UE. Cependant, Sonova prévoit de le fermer au second semestre 2021. Sennheiser est considéré comme un acteur majeur du marché de l’audio de luxe, dominé par Apple, Sony et Jabra.

Les marchés nord-américain et européen des véritables écouteurs et écouteurs sans fil sont très saturés. De nombreux fabricants se tournent vers de nouvelles régions comme l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord pour aider à stimuler leurs ventes. Le marché des appareils sans fil intra-auriculaires devrait exploser pour atteindre 30 milliards de dollars de ventes par an d’ici 2026.

La croissance de l’industrie de la musique et la popularité du rap ont contribué à avoir un effet positif sur le taux d’adoption des écouteurs sans fil. Les fabricants de casques collaborent même avec des artistes et des célébrités pour lancer du matériel en édition spéciale. Les casques prenant en charge la suppression active du bruit ont explosé au cours des deux dernières années.

D’autres appareils portables et écouteurs économiques offrent également un son décent à un prix beaucoup plus bas. Des marques comme Anker, Plantronics et Logitech intensifient leur jeu audio.