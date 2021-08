Sens du net zéro : l’Inde fera bien de garder l’accent sur la responsabilité historique

Il doit pousser les pays riches à devenir plus ambitieux avec leurs objectifs nets zéro au lieu de harceler le monde en développement pour qu’il assume une partie de leur fardeau. (Image représentative)

Dans le contexte où le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat sonne comme un « code rouge » sur le changement climatique, l’Inde subira d’intenses pressions de l’Occident lors du sommet sur le climat de Glasgow en novembre – et, très probablement, avant lui – pour annoncer une forme d’un engagement « net zéro ». Mais, si le gouvernement est effectivement sur le point de repousser une telle demande, comme le rapporte le Times of India, et à la place d’offrir plus d’action climatique que d’engagement, alors ce serait la bonne approche. Le discours « net zéro » des pays développés les projette comme des pionniers de l’action climatique.

Mais le fait est qu’imposer cela comme un objectif commun à toutes les nations – avec une échéance de « consensus » (2050, bien que la Chine vise 2060) – obscurcit la responsabilité historique et oblige les nations pauvres à choisir des voies plus coûteuses pour sortir leurs millions de personnes de la pauvreté. . L’Occident, à l’heure actuelle, est le principal producteur de technologies susceptibles de contribuer au développement vert. Ainsi, une Inde ou un Bangladesh s’engageant à atteindre l’objectif net zéro enrichira davantage les pays développés. Compte tenu de la chimère que le financement vert au titre du Fonds vert pour le climat s’est avéré être – du moins jusqu’à ce que la date limite pour atteindre l’objectif fixé à Paris soit reportée à 2025, à partir de 2020 – « zéro net » d’ici 2050, fondamentalement, l’Occident dit-il au reste à « oublier la responsabilité historique ». L’Inde fera bien d’organiser le monde en développement en se ralliant au principe des « responsabilités communes mais différenciées ». Il doit pousser les pays riches à devenir plus ambitieux avec leurs objectifs nets zéro au lieu de harceler le monde en développement pour qu’il assume une partie de leur fardeau.

Certes, cela ne veut pas dire que l’Inde ne devrait pas faire plus, ni diminuer l’importance des voies que les États-Unis et l’UE ont tracées pour leurs engagements nets zéro – en fait, la feuille de route de l’Agence internationale de l’énergie pour une action climatique significative indique à quel point l’action nécessaire est drastique. Cependant, au cours des 2-3 prochaines décennies, les émissions de l’Inde devraient augmenter le plus rapidement au monde, et aucun effort d’absorption ne suffira. Les technologies d’élimination, encore une fois, seront soit inadéquates, soit d’un coût prohibitif. Alors qu’une action significative sur les engagements de l’Accord de Paris – l’Inde est prête non seulement à racheter ses engagements, mais aussi à les dépasser – n’a pas encore commencé à l’échelle mondiale, changer les objectifs affaiblit les négociations mondiales sur le climat.

L’échec du protocole de Kyoto est un exemple de pays riches refusant de respecter les règles. Bien sûr, certains pays/blocs promulguent des lois pour faire respecter leurs engagements en matière de neutralité carbone. Mais certaines actions sont également, par conception ou par défaut, destinées à protéger leurs propres intérêts politico-économiques ; par exemple, l’ajustement de la frontière carbone que l’UE a proposé et auquel les États-Unis, le Canada et d’autres réfléchissent. Pour l’Inde, il y a aussi des défis clairs qui émergent de sa structure fédérale ; si le Centre s’engageait sur un objectif net zéro, comment répartir la charge d’action entre les États ?

L’Inde, comme certains experts l’ont souligné, devrait résister à la césure avec la Chine et les États-Unis, qui ont tous deux un record d’émissions historique et par habitant plus important. On ne peut nier la nécessité d’une action climatique urgente, mais il ne devrait pas y avoir de cession sur «net zéro» si cela vient avec le même délai s’appliquant aux États-Unis, etc. et à l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.