Sens profond de Chris Cuomo : premier final de Fulfillingness

Hier soir, CNN a licencié Chris Cuomo de son emploi par le réseau. Son licenciement a transformé une suspension indéfinie en un arrangement permanent. La suspension et la résiliation ont fait suite à l’annonce que Cuomo avait participé à la défense de son frère, le gouverneur de New York Andrew Cuomo. Pour promouvoir sa fausse image d’efficacité dans la lutte contre l’épidémie, le Gouverneur Cuomo était fréquemment apparu dans l’émission de son frère avec l’approbation de la direction de CNN.

Le service de Chris Cuomo en tant que conseiller de son frère avait déjà été exposé. Cuomo s’est excusé pour son travail avec le personnel du Gouverneur Cuomo alors qu’il cherchait à préserver son temps en fonction. Pourtant, de nouvelles preuves publiées la semaine dernière suggèrent que les excuses de Cuomo n’étaient pas tout à fait franches. CNN a retenu les services d’un avocat pour entreprendre une enquête – pour quoi faire exactement ? – d’examiner les preuves.

Selon le correspondant des médias de CNN, Brian Stelter, la société a soumis ses conclusions à la direction vendredi. Nonobstant le contraire, les reportages liés ci-dessous n’indiquent pas clairement que l’enquête est terminée. Sur Twitter, Stelter cite Cuomo : « Je vous ai déjà dit pourquoi et comment j’ai aidé mon frère. »

Maintenant, une femme s’est avancée pour accuser Cuomo d’inconduite sexuelle. Il semble, cependant, que ce n’est rien de plus qu’une accusation à ce stade.

On peut observer plusieurs fils implicites dans les événements qui ont abouti au départ de Cuomo de CNN dans l’article du New York Post le couvrant. Le New York Times a les signatures de trois journalistes sur son histoire. La déclaration de CNN sur le licenciement de Cuomo, citée dans son article, est un modèle d’ambiguïté et de non-divulgation (ci-dessous).

Déclaration sur le licenciement de Chris Cuomo de CNN. pic.twitter.com/yKPwYtMznD – CNN Communications (@CNNPR) 4 décembre 2021

CNN veut être perçu comme un organe de presse respectant son intégrité. Qu’est-ce que CNN ne savait pas et quand ne le savait-il pas ? Et à quel point a-t-il essayé de ne pas le savoir ? Nous ne le saurons pas de sitôt, voire jamais. L’enquête doit respecter les limites fixées par CNN elle-même. CNN n’a même pas divulgué le nom du cabinet d’avocats menant l’enquête (ou quoi que ce soit).

Comme je l’ai écrit au moment de la suspension de Cuomo, on peut raisonnablement en déduire que CNN a d’abord dû suspendre et maintenant mettre fin à Cuomo afin de conserver les apparences selon lesquelles il s’agit d’un média légitime. CNN doit préserver les apparences afin de maintenir la valeur de son service au Parti démocrate.

