SENS Stock a une chance légitime dans un marché en plein essor

Pour penny stock investisseurs, Holdings Senseonics (NYSEAMERICAIN:SENS) devrait être assez intéressant. En effet, il a montré une volatilité massive depuis son décollage à la fin du mois de décembre. Mais il reste encore en hausse d’environ 350% depuis son décollage il y a quelques mois. Cela peut être plus qu’un flash dans la casserole.

Source: Minerva Studio / Shutterstock.com

Alors, de quoi parle cette entreprise? Senseonics Holdings a créé le premier système de surveillance continue et à long terme de la glycémie pour la gestion du diabète. Le système se compose d’un capteur (implanté sous la peau), d’un émetteur amovible qui envoie des données toutes les 5 minutes et d’une application mobile permettant aux utilisateurs de visualiser leurs données à tout moment.

Stock SENS: intrinsèquement volatil

Le monde des penny stocks est intrinsèquement volatil. SENS stocks est un penny stock négocié à 1,82 $ l’action à partir de l’après-midi du 12 mai. Je voudrais simplement mettre quelques chiffres sur cette volatilité afin qu’en tant que lecteur, vous puissiez avoir une image plus claire de ce qui peut être gagné ou perdu. .

Comme je l’ai mentionné, le prix de l’action SENS a plus que triplé depuis la fin de 2020. Ainsi, alors que ceux qui ont acheté à ce moment-là ont fait un tour cahoteux, ils sont sur leur position initiale.

S’ils ont acheté juste avant son décollage et ont en quelque sorte chronométré le sommet du 16 février, ils auraient gagné 1125% sur leur investissement.

C’est bien beau, mais c’est un scénario de lunettes teintées de rose. Il doit certainement y avoir des investisseurs qui ont acheté le 16 février, au sommet de l’action SENS. Supposons simplement qu’ils ont tenu bon depuis et n’ont pas vendu leurs actions. Malheureusement pour eux, ils ont vu leur investissement diminuer de plus de 60%.

C’est le jeu des penny stocks. Ce n’est pas pour les âmes sensibles. Cela dit, Senseonics Holdings opère dans un marché en croissance et il y a de nombreuses raisons d’espérer.

Marché de croissance

Un rapport de Recherche de marché alliée indique que le marché des dispositifs de traitement du diabète est en croissance. En 2016, le marché était évalué à 6,867 milliards de dollars et devrait atteindre 10,208 milliards de dollars d’ici 2023. Cela représente presque le doublement du marché total et équivaut à une croissance annuelle composée de 5,8% au cours de cette période.

Un rapport distinct de Recherche Grand View estime que le marché est beaucoup plus vaste que ce qu’indique une étude de marché alliée. Leur rapport indique que la valeur marchande était déjà de 23 milliards de dollars en 2019 – Vs. 10,208 milliards de dollars d’ici 2023 – et prévoit un TCAC de 7,8% jusqu’en 2027.

Quel que soit le nombre exact, la conclusion est la même: le marché adressable total est clairement en croissance.

Performance d’entreprise

Senseonics Holdings publiera ses résultats le 13 mai. Cet article n’aura pas l’avantage de consulter ces résultats, mais nous pouvons revenir sur le 10 mars. Senseonics n’est pas une société de pré-revenus, mais ce n’est pas non plus une société rentable.

La société a presque atteint 5 millions de dollars de revenus en 2019, seulement pour voir ce chiffre baisser à 1,4 million de dollars en 2020. Sa perte nette de 115 millions de dollars en 2019 a grimpé à 175 millions de dollars en 2020.

Le stock SENS est analogue à un stock pharmaceutique biotechnologique. Il a des coûts de développement importants et des obstacles réglementaires à surmonter. Heureusement, les obstacles réglementaires ont été surmontés. Mais en raison d’autres facteurs, il ne possède pas un ensemble d’états financiers en livres sterling.

Pourtant, il existe dans un secteur en croissance, et il est facile de voir comment il pourrait rapidement voir ses revenus monter en flèche, et ses pertes se dissiper, voire devenir positives. Encore une fois, un peu comme une société de développement pharmaceutique.

Stock SENS: le verdict

À long terme, compte tenu de son approbation par la FDA, je pense que l’action SENS devrait pouvoir augmenter au-delà des prix actuels. Le court terme est plus une supposition. Je dirais que ça vaut un coup calculé, cependant. Le secteur est en croissance, mais attendez le 13 mai les résultats pour éclairer davantage sa situation.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Alex Sirois est un collaborateur indépendant d’InvestorPlace dont le style d’investissement en actions personnelles est axé sur les choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui renforcent la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.