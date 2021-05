SENS Stock: Pourquoi Senseonics est un achat intéressant à ces niveaux

Il y a une place dans la plupart des portefeuilles pour les petites positions spéculatives. À cet égard, je pense que les investisseurs voudront peut-être envisager Holdings Senseonics (NYSEAMERICAIN:SENS) et le stock SENS à ces niveaux.

Senseonics est une société de technologie médicale spécialisée dans la fourniture de systèmes implantables de surveillance du glucose (CGM) pour les personnes atteintes de diabète. La société a fait des progrès impressionnants dans la commercialisation de ces appareils et semble prête à cibler une opportunité de plusieurs milliards de dollars (et croissante) dans le domaine du diabète. En particulier, le produit Senseonics Eversense XL est ce que la plupart des investisseurs recherchent actuellement.

Ces appareils n’ont pas seulement reçu beaucoup d’attention de la part des investisseurs. Ascensia, un grand acteur de CGM spécialisé dans le diabète basé en Suisse a soutenu Senseonics. En plus de lever des capitaux via la dette convertible via ce partenariat avec Ascensia, les deux sociétés se sont engagées dans une mission de commercialisation des produits phares de Senseonics.

Ce bailleur de fonds de haut niveau a fourni une validation significative aux investisseurs sur la clôture avec l’action SENS. De plus, les investisseurs peuvent commencer à voir une voie vers une croissance à long terme et une rentabilité éventuelle, si cette collaboration porte ses fruits.

Voici pourquoi je pense que c’est un gros problème et pourquoi Senseonics représente aujourd’hui un choix spéculatif intrigant.

La commercialisation est essentielle pour les investisseurs dans les actions SENS

En tant que société de dispositifs médicaux à un stade précoce, Senseonics n’a pas beaucoup de revenus à démontrer pour ses efforts. Au cours des 12 derniers mois, l’entreprise a généré moins de 5 millions de dollars de revenus.

Cependant, ce titre a suscité suffisamment d’enthousiasme pour justifier une capitalisation boursière de 850 millions de dollars. En conséquence, quelque chose doit être fait pour que les investisseurs soient prêts à mettre leur argent à travailler dans les actions SENS à ces niveaux.

Début février, Senseonics a annoncé le lancement d’activités européennes de commercialisation de son système CGM. En partenariat avec Ascensia Diabetes Care, la société cherche à commercialiser ses produits CGM 90 jours et 180 jours en Europe.

La société espère que ces solutions à long terme seront bien intégrées en Europe. Ascensia a connu un énorme succès dans la commercialisation de ses produits Contour CGM en Europe, et Senseonics espère que ce partenariat portera ses fruits. Actuellement, le champ d’application de cet accord est limité à l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne et la Suisse.

Ascensia note rapidement que sa gamme de produits Eversense est le seul produit CGM à long terme approuvé par la FDA aux États-Unis. Par conséquent, il existe une formidable opportunité si de nouveaux efforts de commercialisation se concrétisent.

L’opportunité de marché est importante

Comme mentionné, le fait que le produit Eversense soit approuvé aux États-Unis et commence des efforts de commercialisation aux États-Unis et en Europe est important.

Ces marchés sont deux des joyaux de la couronne sur le marché mondial des dispositifs anti-diabète. Selon des estimations récentes, ce marché pourrait atteindre 4,3 milliards de dollars d’ici 2025. Les ventes devraient croître à un TCAC significatif de plus de 16% par an. Cela se traduirait par un doublement approximatif des revenus tous les cinq ans, si ce taux de croissance persiste sur le long terme.

En effet, si Senseonics peut saisir une part suffisamment importante de ce marché, la valorisation de l’entreprise à près d’un milliard de dollars pourrait avoir un sens. Non seulement cela, il pourrait être bon marché, selon la façon dont Senseonics commercialise et commercialise ses produits.

Conclusion

L’opportunité unique de Senseonics aux États-Unis est celle qui mérite l’attention que l’action SENS a jusqu’à présent suscitée par les investisseurs.

Ce titre n’est certainement pas bon marché, et les investisseurs font un acte de foi en quelque sorte avec Senseonics à ce niveau. Le risque d’exécution reste élevé avec l’action SENS, et la société devra continuer à montrer les résultats de ses efforts de commercialisation avant de voir ce stock décoller.

Cela dit, il y a certainement une tonne de place pour l’optimisme avec ce jeu à petite capitalisation. Pour ceux qui sont prêts à jeter quelques dollars spéculatifs à un jeu semblable à un billet de loterie, l’action SENS n’est pas un mauvais choix.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer un certain nombre de postes de direction en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience en tant qu’analyste financier dans le passé, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice à long terme.